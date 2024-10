هناك نوعان للإجهاض:

جراحي

والطبِّي (بالأدوية)

بالنسبة إلى الإجهاض الجراحي، تجري إزالة الجنين من الرَّحم عبر المهبل،يقوم الطبيب عادةً بوضع أداة شفط عبر عُنق الرَّحم (الفتحة إلى الرَّحم).غالبًا ما يُسمَّى الإجهاض الجراحي بالتوسيع والتخلية (dilation and evacuation أو يرمز له اختصارًا D & E) أو التوسيع والتجريف ( ilation and curettage أو يرمز له اختصارًا D & C) مع الشفط.

بالنسبة إلى الإجهاض الطبِّي، يُعطي الطبيبُ الحاملَ دواءً يجعل رحمها ينقبِض ويدفع الجنين خارجاً.