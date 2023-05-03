ما الذي يحدُث قبل الإجهاض؟

ما الذي يحدُث قبل الإجهاض؟

قبل أن تخضع المرأة للإجهاض، سيقوم الطبيب بالأمور التالية:

التحدُّث مع المرأة وتفحُّصها لمعرفة ما إذا كانت تُعاني من مشاكل طبيَّة

تقديم معلومات حول هذا الإجراء

تقديم النصح حول الخيارات الأخرى بالنسبة إلى الحمل

تحديد عُمر الحمل وذلك عن طريق التصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة عادةً

إجراء اختباراتٍ للدَّم

بعد هذا، قد تكون المرأة قادرةً على الخُضوع إلى الإجهاض مُباشرةً،ولكن، تتطلب بعض الولايات فترة انتظار بين تقديم المشورة والإجهاض.ولكن بالنسبة إلى الإجهاض الجراحيّ، قد تحتاجُ المرأة إلى مُعالَجَة لمدة يوم أو يومين لفتح عنق الرحم.تستنِدُ الحاجة إلى هذه المُعالَجة إلى عُمر الحمل.