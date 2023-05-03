ما هُو الإجهاض؟
الإجهاضُ هُوَ إنهاء الحمل باستخدام دواءٍ أو جراحة،
ويُعدُّ من أكثر أنواع الجراحة شُيوعًا في الولايات المتَّحدة،
وهو آمنٌ جدًّا إذا قام به طبيبٌ مُدرَّبٌ في مُنشأةٍ طبيةٍ
كلَّما جرى الإجهاض في وقتٍ مُبكِّرٍ للحمل، سيكُون أسهل وأكثر أماناً
يكون الإجهاض خطيراً عندما يقوم به أشخاصٌ غير مُدرَّبين (على سبيل المثال في منطقة يُعدُّ الإجهاض فيها محظوراً)
ينبغي على المرأة البدء بتنظيم الحمل مُباشرةً من بَعد الإجهاض
ما هي أنواع الإجهاض؟
هناك نوعان للإجهاض:
جراحي
والطبِّي (بالأدوية)
بالنسبة إلى الإجهاض الجراحي، تجري إزالة الجنين من الرَّحم عبر المهبل،يقوم الطبيب عادةً بوضع أداة شفط عبر عُنق الرَّحم (الفتحة إلى الرَّحم).غالبًا ما يُسمَّى الإجهاض الجراحي بالتوسيع والتخلية (dilation and evacuation أو يرمز له اختصارًا D & E) أو التوسيع والتجريف ( ilation and curettage أو يرمز له اختصارًا D & C) مع الشفط.
بالنسبة إلى الإجهاض الطبِّي، يُعطي الطبيبُ الحاملَ دواءً يجعل رحمها ينقبِض ويدفع الجنين خارجاً.
ما الذي يحدُث قبل الإجهاض؟
قبل أن تخضع المرأة للإجهاض، سيقوم الطبيب بالأمور التالية:
التحدُّث مع المرأة وتفحُّصها لمعرفة ما إذا كانت تُعاني من مشاكل طبيَّة
تقديم معلومات حول هذا الإجراء
تقديم النصح حول الخيارات الأخرى بالنسبة إلى الحمل
تحديد عُمر الحمل وذلك عن طريق التصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة عادةً
إجراء اختباراتٍ للدَّم
بعد هذا، قد تكون المرأة قادرةً على الخُضوع إلى الإجهاض مُباشرةً،ولكن، تتطلب بعض الولايات فترة انتظار بين تقديم المشورة والإجهاض.ولكن بالنسبة إلى الإجهاض الجراحيّ، قد تحتاجُ المرأة إلى مُعالَجَة لمدة يوم أو يومين لفتح عنق الرحم.تستنِدُ الحاجة إلى هذه المُعالَجة إلى عُمر الحمل.
ما الذي يحدُث في أثناء الإجهاضٍ الجراحي؟
يقوم الطبيب عادةً بالإجهاض الجراحيّ في عيادته أو في المستوصف،
وقبل البدء بهذا الإجراء، سيقوم بالأمور التالية:
إعطاء المرأة مُضادَّاً حيوياً عن طريق الفم للوِقاية من العدوى
استخدام مُعالجات لفتح عُنق الرَّحم إلّا إذا كان عُمر الحمل مُبكراً جداً
يُسمَّى فتح عُنق الرَّحم بالتوسيع dilation،لفتح عُنق الرَّحم، قد يقوم الطبيب بالأمور التالية:
إعطاء المرأة دواءً عن طريق الفم أو في المهبل
وضع قطعة صغيرة من مادَّة في عُنق الرَّحم
تقوم المادَّة التي يضعها الطبيب في عُنق الرّحم بامتِصاص الماء وتنتفخ بحيث تفتح عُنق الرَّحم.يحدث هذا الأمر خلال بضعة ساعات أحيانًا، ولكن قد يحتاج إلى يومٍ أو يومين.
بالنسبة للإجهاض الجراحي، سيقوم الطبيب بالأمور التالية:
إعطاء المرأة دواءً عن طريق الوريد لتخديرها حتى لا تشعر بالجراحة
حقنُ دواء مُخدِّرٍ في داخل المهبل بالقرب من عنق الرحم مباشرةً
وضع أنبوب شفط صغير مرنٍ عبر عُنق الرَّحم وإلى داخل الرحم لتفريغه وإنهاء الحمل
في بعض الأحيان كشط الرَّحم من الدَّاخل بأداةٍ معدنيةٍ للتأكُّد من أنَّه فارِغ
ما الذي يحدُث في أثناء الإجهاض بالأدوية؟
عادةً ما يُجرى الإجهاض بالأدوية (بشكل حُبوب) في الأسابيع 9 إلى 11 فقط من عمر الحمل.بعد هذه الفترة من عمر الحمل، يُصبِح الإجهاض أكثر تعقيداً وينبغي القيام به عن طريق الجراحة عادةً.
بالنسبة إلى الإجهاض الطبِّي قبل الأسبُوع 9 إلى 11 من عُمر الحمل، سينبغي على المرأة عادةً:
أخذ دواء عن طريق الفم
أخذ دواء آخر في غضون يومٍ أو اثنين
يُؤدِّي الدواء إلى انقِباض الرحم.ستُعاني المرأة من التشنُّجات وتشعر بالتوعُّك في المعدة وتنزف من المهبل بسبب إفراغ الرَّحم.ينتهي الحمل عادةً خلال فترةٍ تتراوح بين 24 إلى 48 ساعةً من البدء بأخذ الدواء.
ما مدى أمان الإجهاض؟
يُعدُّ الإجهاضُ المشرُوعُ الذي يقوم به الطبيب في مُنشأةٍ طبيةٍ آمناً جدًّا،بالإضافة إلى ذلك، لا يزيدُ الإجهاض من فُرص حدُوث مشاكل في حالات الحمل القادمة.
ويتعرَّض عدد أكبر من النِّساء إلى مُضاعَفاتٍ بسبب الولادة بالمُقارنة مع الخُضوع إلى الإجهاض.ولكن ينبغي الأخذ بالاعتبار أنَّ استخدام وسائل منع الحمل أكثر أماناً لمنع الحمل من الخُضوع إلى الإجهاض.
عندما تحدث مشاكل خطيرة نتيجة الإجهاض، فعادةً ما تحدث في الأسبُوع الأوَّل من بعد الإجهاض.تكون المشاكل أكثر احتمالاً كلما تقدم الحمل مقارنة مع إجراء الإجهاض.تنطوي المشاكل الخطيرة على:
حدوث ثقب في الرَّحم أو تمزُّق عُنق الرَّحم بسبب الأدوات المُستخدَمة في الإجهاض
النَّزف الغزير
عدوى في الرَّحم
ينبغي استشارة الطبيب إذا عانت المرأة من:
حُمَّى
نزف غَزير
ألم في البطن (أكثر من مُجرَّد مغصٍ)
لتجنُّب الإصابة بالعدوى، ينبغي عدم الجماع عن طريق المهبل لأسبُوعين من بعد الإجهاض.