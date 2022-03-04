السكري diabetes هو المرض الذي يكون فيه مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عاليًا جدًا.يُعد سكر الدم المصدرُ الرئيسيّ للطاقة في الجسم.يقوم الجسم بتفكيك جميع أنواع الأطعمة، بما في ذلك الخبز، والفواكه، والمياه الغازية، والمعكرونة، إلى سكر دم.

يُنتج البنكرياس الأنسولين الذي يضبط سكر الدم.إذا لم يتوفر في الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو كان الجسم لا يستجيب بشكلٍ صحيح للأنسولين، فسوف يرتفع سكَّر الدَّم بشكل كبير.يُمكن لارتفاعُ سكَّر الدَّم أن يُسبب العديد من المشاكل للأم الحامل وجنينها.

يُسمَّى هذا الاضطراب السكري الحملي gestational diabetes.تُصاب واحدة من أصل كل 10 أو 20 امرأة حامل بالسكري الحملي.

إذا كانت المرأة مُصابة بالسكري قبل الحمل، فقد يتفاقم المرض خلال فترة الحمل

كما يمكن أن تُصاب المرأة بداء السُّكَّري للمرَّة الأولى خلال فترة الحمل - وغالبًا ما يتعافى السُّكَّري بعد ولادة الطفل

يُمكن للإصابة بالسكري في أثناء الحمل أن تسبب مشاكل خطيرة للحامل وجنينها

يقوم الأطباء بفحص جميع النساء الحوامل لمعرفة ما إذا كُنّ مصابًات بالسكري في أثناء الحمل

سيقُوم الأطباءُ بمُراقبة المرأة الحامل عن كثب للتأكُّد من أنَّ مستوى السكر في الدَّم لديها يبقى قريبًا من المستويات الطبيعية

ما الذي يُسبب السكري في أثناء الحمل؟ تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بالسكري الحملي في الحالات التالية: إذا أصيبت به من قبل

إذا كانت تعاني من زيادة في الوزن

إذا كان لديها أفراد من العائلة مُصابين بالسكري

إذا كانت تنتمي لمجموعات عرقية مُعيَّنة: الأمريكيين الأصليين، وسكان جزر المحيط الهادئ، والمكسيكيّين، والهنود، والآسيويين

ما هي المشاكل التي قد يُسببها السكري في أثناء الحمل؟ إذا لم يُعالج السُّكَّري الحملي، فقد يزيد من خطر: الإسقاط المبكر

ولادة أجنَّة ميتة (موت الجنين قبل أو في أثناء الولادة)

العيوب الخِلقيَّة الخطيرة

انخفاض سكر الدَم عند الجنين

اليَرقان (عندما تبدو بشرة الطفل وبياض عينيه بلون أصفر)

زيادة حجم الطفل، ما قد يسبب مشاكل في أثناء الولادة المهبلية أو يعني ضرورة اللجوء إلى الولادة القيصرية

مقدمات الانسمام الحملي preeclampsia (نوع خطير من ارتفاع ضغط الدَّم يحدُث في أثناء الحمل)

كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت المرأة مُصابة بالسكري في أثناء الحمل؟ يقوم الأطباء بفحص جميع النساء الحوامل للتحري عن داء السكري باستخدام اختبار دموي.يُوصي معظم الأطباء باختبارُ تحمُّل الغلوكوز.في هذا الاختبار: تشرب المرأة الحامل محلولًا يحتوي على كمية كبيرة من الغلوكوز

وبعد ساعةٍ واحدةٍ، يأخذ الطبيب عَيِّنَة من الدَّم ويفحص مستوى السكر فيها

إذا كانت نسبة سكَّر الدَّم مرتفعة جدًّا، فهذا يعني أن المرأة مُصابة بالسكَّري الحملي

إذا كانت نسبة سكر الدَّم مرتفعة قليلًا فقط، فسوف يكرر الطبيب الاختبار باستخدام كمية أكبر من الغلوكوز في المحلول، ويقيس نسبة السكر في الدَّم بعد 3 ساعات في بعض الأحيان، يقيس الطبيب نسبة السكر في الدَّم دون أن يطلب من المرأة تناول محلول سكري.يكون هذا الإجراء أسرع وأسهل، ولكنه ليس دقيقًا.