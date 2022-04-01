تنطوي النشاطات الرئيسيَّة للجهاز التناسليّ الأنثويّ على:

البلوغ: أي جعل الجسم مستعدًا لإنجاب أطفال

الطمث: أي الدورة الشهرية لإنتاج البويضة والنزف

الحمل: أي الحمل بجنين وتخلقه في الرحم

يحتوي المبيضان عند البنت المولودة حديثًا على جميع البيوض التي ستحصل عليها طيلة حياتها،ولكن لا يمكن لهذه البيوض أن تصبح صغارًا إلى أن يمر الجهاز التناسلي للبنت بسلسلة من التغيرات تسمى البلوغ.في أثناء البلوغ:

تُؤدِّي الهرمونات (المراسيل الكيميائية) التي يُطلقها الدماغ إلى تخلُّق المبيضين

يُطلق المبيضان المتخلقان هرمون الإستروجين الجنسي الأنثويّ

يُسببُ الإستروجين تخلُّقَ بقية الجهاز التناسلي

تحدث الأمور الآتية في الطمث:

تنضج البويضة ويجري إطلاقها (عملية تسمى الإباضة)

تنتفخ بطانة الرحم بالأوعية الدموية بحيث تكون جاهزة لقبول البويضة إذا جرى تخصيبها عن طريق نطاف الرجل

تلتصق البويضة المُخصَّبة ببطانة الرحم وتبدأ بالنمو أو

لا يجري تخصيب البويضة، ولذلك لا تلتصقُ، وتنسلخُ بطانة الرحم وتخرجُ على شكل دم طمثي

إذا لم تُصبِح المرأة حاملاً، يتكرر الطمثُ بمعدل مرة واحدة في الشهر تقريبًا.يستمر الطمث عند النساء حتى بلوغهن منتصف العمر تقريبًا.سنّ اليأس هو عندما يتوقف الطمث.

الحمل هو عندما ينضمّ نطاف الرجل إلى (يُخصِّب) بُويضة المرأة.يحدث الإخصاب في أحد البوقين الرحميين عادةً،

وتنتقل البويضة المخصَّبة عبر البوق الرحمي نزولًا إلى داخل الرحم،

وتلتصقُ بالجدار الداخلي للرحم وتبدأ بالنمو

وهي تنمو لتُصبح جنينًا ومشيمةً، حيث تكون المشيمة هِيَ ما يربط الجنين بالرحمِ.

يجري ضبط الجهاز التناسلي عن طريق الهرمونات،والهُرمونات هي مَراسيل كيميائيَّة تُصنَع في أجزاء مُعيَّنة من الجسم وتنتقل عبر الدَّم لترسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الجسم لتقوم بوظائف معينة،

وتأتي بعض الهرمونات من الغُدَّة النُّخامِيَّة في الدماغ.يرتفع مستوى الهرمونات التناسلية من الغُدَّة النُّخامِيَّة وينخفض كل شهر وهي تُحرِّضُ الطمثَ.إذا أصبحت المرأة حاملاً ، تقوم الأعضاء التناسلية بإنتاج هرمونات أخرى تُوقِفُ الطمث وترسل إشارةً إلى الرحم لينمو ويدعم الجنين،وبعدَ الولادة، تُرسل هرمونات أخرى إشارةً إلى الثديين لإنتاج الحليب من أجل تغذية الصغير.