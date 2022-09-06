تبدأ الولادة عندما تدخل المرأة في المخاض والتي تتضمن ولادة الطفل وخروج الخلاص (المشيمة).
ما هي القرارات التي ينبغي على المرأة اتخاذها حول الولادة؟
قبل أن تُنجب المرأة طفلها، ينبغي عليها أن تُقرر:
من يكُون معها عندَ الولادة
المكان الذي تريد أن تُنجب فيه الطفل
نوع مُسكِّن الألم الذي قد ترغب فيه في أثناء المخاض
من ينبغي أن يكون المرأة؟
يُمكن أن تحصل المرأة على فائدةٍ من خلال وجود شخص معها من دُون الاختصاصيين الطبيين في أثناء الولادة،ومن الشائع أن يكُون هذا الشخص والد الطفل أو شريك آخر.يجد العديد من الشركاء أنَّ الوجود عند الولادة يُقوِّي الارتباط مع الأم والطفل،ولكن يستطيع أي شخص داعم أن يُشجِّع المرأة ويمنحها دعمًا عاطفيًا ويُساعدها على الاسترخاء.
كما أنَّه لا بأس أيضًا إذا كانت المرأة ترغب في أن تكون وحدها،كما ينبغي عدم إجبار شريك لا يشعر بالارتياح عند تواجده وقت الولادة على الحضور.
أين ينبغي أن تُنجب المرأة صغيرها؟
يُمكن أن تُنجب المرأة صغيرها في:
مستشفى
مركز ولادة مُستقلّ
المنزل
المستشفيات هي المكان الذي تُنجب فيه مُعظم النساء صغارهنَّ في الولايات المتحدة،وقد لا تبدو المستشفى كأنها مكان مريح،ولكن يُوجد فيها أطباءٌ وممرضات ومُعدَّات للاهتمام بأيَّة مشاكل غير متوقعة قد تُواجه الأم أو صغيرها.
مركز الولادة هو مرفق طبي ينطوي على بيئة تُشبه المنزل أكثر من المستشفى،وقد يسمح بالمزيد من المرونة (مثل السماح للزوار في جميع الأوقات أو السماح للأم بالعودة إلى المنزل في وقت قريب).توجد بعض مراكز الولادة في المُستشفيات.وتكُون مراكز الولادة الأخرى مرافق منفصلة لديها ترتيبات مع المستشفيات القريبة للتعامل مع أيَّة مُضَاعَفات.
لا يُنصَح بالولادة في المنزل عادةً،وعلى الرغم من أن معظم الولادات لا تنطوي على مشاكل، يُمكن أن تحدث مشاكل خطيرة ومفاجئة لا يُمكن التنبُّؤ بها حتَّى عند النساء السليمات في تمام الحمل،وتصعب مُعالجة العديد من هذه المشاكل في المنزل، ويُمكن أن تُعرِّض صحَّة الصغير للخطر.
كيف ينبغي على المرأة التحضير للولادة؟
تتبع مُعظم الولادات نموذجًا مُشابهًا،وحتَّى تتعلم المرأة ما الذي تتوقعه في ولادةٍ نموذجية، قد ينبغي عليها:
أخذ دروس في الولادة، سواء وحدها أم مع شريكها
قراءة المزيد عن الولادة (يمكن للطبيب أو الممرضة اقتراح كتب ومواقع إلكترونية جيدة)
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