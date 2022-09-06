يُمكن أن تُنجب المرأة صغيرها في:

مستشفى

مركز ولادة مُستقلّ

المنزل

المستشفيات هي المكان الذي تُنجب فيه مُعظم النساء صغارهنَّ في الولايات المتحدة،وقد لا تبدو المستشفى كأنها مكان مريح،ولكن يُوجد فيها أطباءٌ وممرضات ومُعدَّات للاهتمام بأيَّة مشاكل غير متوقعة قد تُواجه الأم أو صغيرها.

مركز الولادة هو مرفق طبي ينطوي على بيئة تُشبه المنزل أكثر من المستشفى،وقد يسمح بالمزيد من المرونة (مثل السماح للزوار في جميع الأوقات أو السماح للأم بالعودة إلى المنزل في وقت قريب).توجد بعض مراكز الولادة في المُستشفيات.وتكُون مراكز الولادة الأخرى مرافق منفصلة لديها ترتيبات مع المستشفيات القريبة للتعامل مع أيَّة مُضَاعَفات.

لا يُنصَح بالولادة في المنزل عادةً،وعلى الرغم من أن معظم الولادات لا تنطوي على مشاكل، يُمكن أن تحدث مشاكل خطيرة ومفاجئة لا يُمكن التنبُّؤ بها حتَّى عند النساء السليمات في تمام الحمل،وتصعب مُعالجة العديد من هذه المشاكل في المنزل، ويُمكن أن تُعرِّض صحَّة الصغير للخطر.