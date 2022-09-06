المخاض هو المرحلة الأولى من الولادة>في أثناء المخاض، تنضغط عضلات الرحم مرارًا وتكرارًا لفتح عنق الرحم ودفع الجنين للخارج،تسمى هذه الضغطات تقلُّصات contractions،

تنطوي الولادة على المرحلة الثانية والثالثة من الإنجاب،وتكون ولادة صغير هِيَ المرحلة الثانية،وتنطوي المرحلة الثالثة على خُروج المشيمة.في أثناء هاتين المرحلتين، يمرُّ الصغير ومن ثمّ المشيمة عبر قناة الولادة ويُصبحان في الخارج.

الوِلادةُ القيصريَّة أو مثلما تُسمى في الإنكليزية c-section، هِيَ عندما يقوم الطبيب بتوليد الصغير عبر شقّ يُحِدثُه في بطن المرأة.

تسير الولادة بشكلٍ جيِّد في معظم الأحيان، ولكن سيُراقب الأطباءُ المرأة حول مُضَاعَفات مُحتَملة.

الولادة فيديو

أين ستلِدُ المرأة صغيرها؟ ستكُون المرأة في مُستشفى أو مركز للولادة عادةً، وفي بعض المستشفيات، ستكُون في غرفة للمخاض وفي غرفة مختلفة للولادة، وبالنسبة إلى المرافق الأخرى، ستبقى المرأة في نفس الغرفة من أجل المخاض والولادة معًا.

ما الذي يحدُث عندما تلِدُ المرأة؟ عندما تكون المرأة على وشك الولادة، قد يُساعدها الأطباءُ والممرضات على أن تأخذ وضعية شبه الجلوس، أي بين الاستلقاء والجلوس،وهذه الوضعية: تُساعِدُ الطفل على التحرك للأسفل ببطءٍ باتجاه المهبل

تكُون أقلّ ميلاً لأن تُسبب أذى للظهر أو الحوض تُفضِّل بعض النساء وضعيَّة الاستلقاء أو وضعيات أخرى عند الولادة. في أثناء الولادة، سيقوم الطبيب أو القابلة بالأمور التالية: التحقق من المهبل لمعرفة مكان رأس الجنين

الطلب من المرأة بأن تضغط في الأسفل وتدفع مع كل تقلُّص

دعم رأس الجنين عندما يخرج من المهبل، وذلك للوقاية من التمزُّقات

تدوير جسم الصغير من جانبٍ لآخر بحيث يخرج الكتفان في نفس الوقت

التقاط الصغير بعد أن يُولَد الطفل، سيقوم الطبيب أو القابلة بالأمور التالية: شفط السائل والمُخاط من أنف وفم الصغير

وضع مشبك على الحبل السرِّي وقطعه، وهذا الإجراءُ لا يُسبب الأذى للصغير

تجفيف الصغير ولفّ جسمه ببطانية

وضع الصغير في مهدٍ أو في ذراعي أمه ما الذي يمكن أن يساعد على الولادة؟ في بعض الأحيان، يُسرِّعُ الطبيب الولادة بسبب حاجة الصغير أو الأم إلى مُساعدةٍ طبيةٍ،ويستطيعُ الأطباءُ توليد الصغير بشكلٍ أسرع باستخدام: الاستخراج بالتَّخلية (جهاز شفط على شكل كوب يُساعد الطبيب على سحب الصغير للخارج)

الملقط (جهاز للإمساك يساعد الطبيب على سحب الصغير للخارج)

بضع الفرج Episiotomy (شق صغير في النسيج المهبلي لتوسيع قناة الولادة مما يساعد على خروج الصغير) الولادة مع المساعدة فيديو بضع الفرج فيديو كيف تخرج المشيمة؟ المشيمة هِيَ الخلاص،وهي قطعة نسيجيَّة بحجم طبق تكون متصلةً بالرحم وتُزوِّد الجنين بالأكسجين والمواد المغذِّية،وهِيَ تتصلُ بالجنين بالحبل السري. تخرج المشيمة من تلقاء نفسها عادةً في غضون 30 دقيقة من بعد ولادة الصغير

قد يقوم الطبيب أو القابلة بتدليك بطن المرأة وإعطائها دواءً يُسمَّى الأوكسيتوسين لمساعدة الرحم على التقلص ودفع المشيمة للخارج إذا لم تخرج المشيمة أو خرج جزء منها فقط، قد يحتاج الطبيب إلى الوصول إلى الرحم لإخراجها.