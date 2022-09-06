المخاض هو المرحلة الأولى من الولادة،وفي أثناء المخاض، تنضغط عضلات الرحم مرارًا وتكرارًا لتدفع الجنين للخارج.تسمى هذه الضغطات تقلُّصات contractions،وتتوقف التقلصات وتبدأ من تلقاء نفسها،وهي لا إرادية، أي لا تستطيع المرأة التحكم بها،وتُصبِحُ أقوَى مع استمرار المخاض.

الولادة هي المرحلة الثانية من الإنجاب، أي عندما يمرّ الصغير عبر قناة الولادة ويخرج منها.

سوف تدخل المرأة المخاض عادةً في أية فترة زمنية من أسبوعين قبل إلى أسبوعين بعد موعد الولادة due date

ستشعر المرأة في بداية المخاض بألمٍ يُشبه ألمَ الظهر أو معص الطمث، ويتفاقم هذا الألم وتصبح نوباته أقرب لبعضها بعضًا مع مرور الوقت.

يستمر المخاضُ من 12 إلى 18 ساعة في الحمل الأول عادةً، ونحو نصف هذا الوقت في حالات الحمل اللاحقة.

في أثناء المخاض، يقوم الأطباء والممرضات بتفحُّص المرأة بشكلٍ مُتكرِّرٍ للتحري عن مُضَاعَفات.

يمكن أن تُساعد الأدوية أو تمارين الاسترخاء الخاصة المرأة على التغلُّب على ألم الولادة.

يحل موعد الذهاب إلى المستشفى (أو مركز الولادة) عندما يحدث واحد من الأمور التالية: