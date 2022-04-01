ينجم العقم عند النساء في معظم الأحيان عن:

غياب الإباضة، فأحيانًا لا يُطلق المبيضان عند المرأة بُويضةً كل شهر في بعض الأحيان.

انسداد أو ضرر في البوقين الرحميين (الأنبوبان اللذان ينقلان البيوض من المبيضين إلى الرحم)

مشاكل في البطن أو في الرحم

هناك العديد من الأَسبَاب المحتملة لغياب الإباضة،فعلى سبيل المثال، يُمكن أن ينجُم عن مشاكل هرمونيَّة والمبيض المتعدد الكيسات polycystic ovaries واضطرابات الأكل وسنّ اليأس المبكِّر، وممارسة الكثير من التمارين، واستخدام أدوية مُعيَّنة.

يحُولُ انسداد البوقين الرحميين دُون وصول النطاف إلى البويضة أو يحول دُون دخول البويضة المُخصَّبة إلى الرحم.يُمكن أن يسدّ نسيجٍ مُتندِّب البوقين الرحميين،وقد ينجم النسيج المُتندِّب عن حالات عدوى مثل الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، أو تمزُّق الزَّائدة أو حمل سابق في البوقين الرحميين (الحمل المُنتَبذ ectopic pregnancy).

يُمكن أن تحُول مشاكل في البطن أو الرحم دُون دُخول البويضة البوقين الرحميين أو تحُول دُون التصاق البويضة في داخل الرحمِ.تنطوي المشاكلُ في البطن أو الرحم على وجود نسيج مُتندِّب من جراحةٍ سابقةٍ، والعيوب الخلقية للرحم وحالات نمو غير طبيعية مثل الانتباذ البطاني الرحمي endometriosis أو الأورام الليفية fibroids.

تنطوي الأشياء الأخرى التي تجعل من الصعب على المرأة أن تحمل على التقدُّم في السن ومرض السكري والوزن الزائد وشرب الكثير من القهوة (أكثر من 5 أو 6 أكواب في اليوم)، والتدخين.

ينجم العقم عند الرجال في معظم الأحيان عن:

انخفاض تعداد النطاف أو بطء حركته

مشاكل في وصول النطاف إلى القضيب من الخصيتين

هناك العديد من الأَسبَاب المحتملة لانخفاض تعداد النطاف.حيث يُمكن أن ينجُم عن مشاكل في الهرمونات وتعرُّض الخصيتان إلى حرارة مرتفعة وحالات العدوى مثل النكاف، والخصية غير النازلة، ودوالي الخصية.يُمكن أن تُؤثِّر مُعالجات طبية مُعيَّنة، بما فيها العديد من الأدوية والمُعالجة الكِيميائيَّة والمعالجة الشعاعية، في تعداد النطاف.كما أنَّ استهلاك الكثير من الكحول أو الماريجوانا يُمكن أن يُقلل من عدد الحيوانات المنوية أيضًا.

قد تحدُث مشاكل في وصول النطاف إلى القضيب من الخصيتين إذا كان المسار مسدودًا أو متضررًا بسبب جراحة سابقة أو بسبب عيوب خلقية معينة.كما يمكن لمرض السكري أو مشاكل الأعصاب أن تؤثر في كيفية انتقال النطاف من الخصيتين إلى القضيب أيضًا،

وفي بعض الأحيان لا يستطيع الأطباء معرفة السبب في عقم الزوجين.