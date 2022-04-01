ما هُوَ العُقم؟
العُقم infertility هُوَ عدم القدرة على الحمل من بعد مُحاولة هذا لمدَّة عام على الأقلّ،
وبالنسبة لمعظم الأزواج، يُؤدِّي الجماع المُتكرِّر من دون تحديد النسل إلى حمل في غضون عام،وبالنسبة إلى حوالى نصف الأزواج، يحدث الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
يُمكن أن ينجُم عدم الحمل عن مشاكل عند الرجل أو المرأة أو كليهما،
وبالنسبة إلى النساء، قد لا يجري إطلاق البيوض من المبيض أو قد لا تمر البيوض عبر البوقين المُؤديان إلى الرحم،
وبالنسبة إلى الرجال، قد تكون هناك مشكلة في إنتاج النطاف، قد لا يتمكن النطاف من الدخول عبر الأنبوبين المؤديان إلى القضيب.
يقوم الأطباء باختبارات للتَّحرِّي عن سبب العُقم،
وللحصول على أعلى فرصة للحمل، ينبغي على الأزواج ممارسة الجنس في الأيام الثلاثة قبل الإباضة مباشرةً،
وإذا لم يحدث حمل بالرغم من الجماع في الوقت المناسب، فهناك أدوية وطرائق طبية لمساعدة النساء على الحمل
تحديد مَوضِع الأعضاء الإنجابية لدى الإناث
ما هِيَ الإباضة؟
الإباضة هي إطلاق بُويضةٍ من مبيض المرأة،
وتحدُث الإباضة عند النساء في منتصف المسافة الزمنية تقريبًا بين طمث وآخر يتلوه،فعلى سبيل المثال، إذا كانت الدورة الحيضيَّة هي 28 يومًا (بدءًا من اليوم الأول لطمث إلى اليوم الأول للطمث التالي)، ستحدُث الإباضة في حوالى اليوم الرابع عشر تقريبًا.
تكون المرأة أكثر ميلاً للحمل إذا كانت تُمارس الجنس بشكل متكرر في أثناء الأيام الثلاثة قبل الإباضة،وذلك لأن هذه هي الفرصة الأفضل للبويضة حتَّى تتعرض إلى النطاف.
إذا كانت المرأة ترعب في معرفة متى تحدث الإباضة، هناك طُرائق أفضل من حساب الأيام،وهذه الطرائق أكثر دقَّة:
قياس درجة حرارة الجسم
استخدام مجموعة منزلية للتنبُّؤ بالإباضة home ovulation predictor kit
درجة حرارة الجسم: ينبغي أن تقيس المرأة درجة حرارة جسدها كل صباح قبل أن تغادر السرير،وهِيَ درجة حرارة الجسم الأساسيَّة.ستنخفض درجة حرارة الجسم قليلًا ابتداءً من بضعة أيَّام قبل الإباضة،وعندما تحدُث الإباضة، ترتفع درجة حرارة الجسم وتبقى مرتفعةً حتى الطمث التالي.
مجموعة التَّنبُّؤ بالإباضَة: يُمكن شراء مجموعة منزلية للتنبُّؤ بالإباضة من الصيدلية،وتختبر هذه المجموعة البولَ للتحري عن هرمون يرتفع مستواه قبل الإباضة مباشرةً،وهذه المجموعة أكثر دقة من طريقة درجة حرارة الجسم.
ما الذي يُسبب العقم؟
ينجم العقم عند النساء في معظم الأحيان عن:
غياب الإباضة، فأحيانًا لا يُطلق المبيضان عند المرأة بُويضةً كل شهر في بعض الأحيان.
انسداد أو ضرر في البوقين الرحميين (الأنبوبان اللذان ينقلان البيوض من المبيضين إلى الرحم)
مشاكل في البطن أو في الرحم
هناك العديد من الأَسبَاب المحتملة لغياب الإباضة،فعلى سبيل المثال، يُمكن أن ينجُم عن مشاكل هرمونيَّة والمبيض المتعدد الكيسات polycystic ovaries واضطرابات الأكل وسنّ اليأس المبكِّر، وممارسة الكثير من التمارين، واستخدام أدوية مُعيَّنة.
يحُولُ انسداد البوقين الرحميين دُون وصول النطاف إلى البويضة أو يحول دُون دخول البويضة المُخصَّبة إلى الرحم.يُمكن أن يسدّ نسيجٍ مُتندِّب البوقين الرحميين،وقد ينجم النسيج المُتندِّب عن حالات عدوى مثل الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، أو تمزُّق الزَّائدة أو حمل سابق في البوقين الرحميين (الحمل المُنتَبذ ectopic pregnancy).
يُمكن أن تحُول مشاكل في البطن أو الرحم دُون دُخول البويضة البوقين الرحميين أو تحُول دُون التصاق البويضة في داخل الرحمِ.تنطوي المشاكلُ في البطن أو الرحم على وجود نسيج مُتندِّب من جراحةٍ سابقةٍ، والعيوب الخلقية للرحم وحالات نمو غير طبيعية مثل الانتباذ البطاني الرحمي endometriosis أو الأورام الليفية fibroids.
تنطوي الأشياء الأخرى التي تجعل من الصعب على المرأة أن تحمل على التقدُّم في السن ومرض السكري والوزن الزائد وشرب الكثير من القهوة (أكثر من 5 أو 6 أكواب في اليوم)، والتدخين.
ينجم العقم عند الرجال في معظم الأحيان عن:
انخفاض تعداد النطاف أو بطء حركته
مشاكل في وصول النطاف إلى القضيب من الخصيتين
هناك العديد من الأَسبَاب المحتملة لانخفاض تعداد النطاف.حيث يُمكن أن ينجُم عن مشاكل في الهرمونات وتعرُّض الخصيتان إلى حرارة مرتفعة وحالات العدوى مثل النكاف، والخصية غير النازلة، ودوالي الخصية.يُمكن أن تُؤثِّر مُعالجات طبية مُعيَّنة، بما فيها العديد من الأدوية والمُعالجة الكِيميائيَّة والمعالجة الشعاعية، في تعداد النطاف.كما أنَّ استهلاك الكثير من الكحول أو الماريجوانا يُمكن أن يُقلل من عدد الحيوانات المنوية أيضًا.
قد تحدُث مشاكل في وصول النطاف إلى القضيب من الخصيتين إذا كان المسار مسدودًا أو متضررًا بسبب جراحة سابقة أو بسبب عيوب خلقية معينة.كما يمكن لمرض السكري أو مشاكل الأعصاب أن تؤثر في كيفية انتقال النطاف من الخصيتين إلى القضيب أيضًا،
وفي بعض الأحيان لا يستطيع الأطباء معرفة السبب في عقم الزوجين.
متى ينبغي مُراجعة الطبيب حول العقم؟
سيقُوم الأطباء بتفحص الزوج والزوجة معًا من بعد مُحاولتهما الحمل من دون نجاح لعامٍ،
وسوف يُعاينون المرأة عاجلًا إذا كانت:
في عمر 35 عامًا أو أكبر وهي تحاول الحمل لأكثر من 6 أشهر
تعاني من اضطراب في الطمث أو كان الطمث لديها مؤلمًا
تعاني من مشكلةٍ معروفةٍ في الرحم أو البوقين الرحميين أو المبيضين
ما هِيَ الاختبارات التي سيقوم بها الطبيب؟
قد يقوم الأطباء باختباراتٍ، مثل:
اختبارات دموية بما فيها اختبارات هرمونية
استخدام الأشعة السينية أو الأمواج فوق الصوتية وفحوصات تصويرية أخرى للرحم والبوقين الرحميين عند المرأة أو للأعضاء الجنسية عند الرجل
بالنسبة إلى النساء، استخدام أنبوب مُعاينة لتفحص الحوض أو الرحم من الداخل
بالنسبة إلى الرجال، تعداد النطاف وتفحُّص النطاف تحت المجهر لمعرفة ما إذا طبيعيًا من ناحية الشكل ويتحرَّك بشكل طبيعي
اختبارات جينيَّة في بعض الأحيان
كيف يُعالِجُ الأطباءُ العُقمَ؟
سيقُومُ الأطباء بمُعالَجة السبب في العُقم إذا كان معروفًا،وسوف ينصحون الزوج والزوجة بالتوقف عن التدخين وعدم شرب الكثير من الكحول ومراقبة وزن الجسم وممارسة التمارين بشكلٍ منتظم.
لا يستطيعُ الأطباءُ التعرُّف إلى سبب العُقم أحيانًا،ولكنَّهم ما زال في إمكانهم مُعالَجَة المرأة لزيادة فرص الحمل أو لتحمل في وقتٍ قريبٍ.
قد يقوم الأطباءُ بالتدابير الآتية:
إعطاء المرأة دواءً يحفِّز المبيضين على إطلاق البويضات
يستخدِمُون الإمناء الاصطناعي داخل الرحم، وهُو إجراءٌ يختار فيه الأطباءُ الحيوانات المنوية الأكثر نشاطًا ويستخدمون مِحقنةً لوضعها في الرحمِ
يقومون بجراحةٍ لمُعالَجة البوقين الرحميين المسدودين أو مشاكل أخرى
في بعض الحالات، قد ينصحُ الأطباءُ بطرائق المُساعدة على الإنجاب،وباستخدام هذه الطرائق، تُخصَّب بويضات المرأة بنطاف الرجل في المُختبر لإنتاجِ جنين أو أكثر،ويسمَّى تخصيب البيوض في المختبر الإخصاب في المختبر in vitro fertilization،وبعد ذلك يُمكن وضع الجنين في رحم المرأة،
ولا تنجح هذه المُعالجات دائمًا.قد يرغب الأزواج في أخذ مسألة التبنِّي في الاعتبار كبديلٍ عن الحمل،
حيث يُمكن أن يُسبب الخضوع إلى معالجة العقم شدّةً كبيرةً،وقد تشعر المرأة بالإحباط أو الانزعاج أو الذنب،ويُمكن أن يُؤدِّي هذا توتُّر في علاقة الزوج والزوجة.كما يمكن أن تكون معالجة العقم مكلفة جدًا وتستغرق الكثير من الوقت أيضًا.يمكن أن تُؤدِّي الشدَّة إلى القلق ومشاكل النوم او الأكل، ويُمكن أن تُؤثِّر في حياة المرأة وعملها،وهذا أمر طبيعي.يُمكن الحصول على فائدةٍ من مجموعات الاستشارة والدعم.
أين يُمكن الحُصول على مزيدٍ من المعلومَات حَول العقم؟
منظَّمة ريزُولف: الرابطة الوطنيَّة للعقم RESOLVE: The National Infertility Association
منظَّمة المسار الثاني للأبوَّة Path2Parenthood