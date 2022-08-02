يُعالِجُ الأطباء عدوى المثانة والكُلى التالية للولادة بالمُضادَّات الحيويَّة،كما قد يطلُب الأطباءُ من المرأة شُرب الكثير من السوائل أيضًا، وذلك لمُساعدة الكلى على العمل بشكل جيدٍ وخروج البكتيريا من الجسم مع البول.

سيُجري الأطباءُ اختبارًا آخرَ للبول من بعد 6 إلى 8 أسابيع من الولادة وذلك للتأكد من أنه جرى الشفاء من العدوى.