ما الذي يُسبب اكتئاب ما بعد الوِلادة؟

ما الذي يُسبب اكتئاب ما بعد الوِلادة؟

قد ينجم اكتئاب ما بعد الولادة عن انخفاض مُفاجئ في مستويات الهرمونات بعد الولادة،

ولا تُوجد عوامل خطر عند العديد من النساء،ولكن تكون المرأة أكثر ميلًا لاكتئاب ما بعد الولادة إذا: