تعني البادئة post في الإنكليزية بعدَ أو تالية، وتعني كلمة partum في الإنكليزية الحمل، وبذلك يُشير مُصطلح postpartum إلى الفترة الزمنية من بعد أن تُنجب المرأة صغيرها،وهي تُعدُّ الأشهر الستة الأولى من بعد الولادة عادةً.
الاكتئاب هُوَ شُعورٌ بحزن شديد ويأس يحُول دُون ممارسة الشخص نشاطاته الطبيعية.
ما هُوَ اكتئاب ما بعد الوِلادة؟
اكتئاب ما بعد الولادة هُوَ شُعورٌ بحزن شديد ويأس يحُول دُون ممارسة المرأة لنشاطاتها الطبيعية.وهو يبدأ في الأسابيع والأشهر التالية لإنجاب الطفل.
ومن الشائع أن تشعر المرأة بالحزن أو البؤس في الأيام القليلة الأولى من بعد الولادة، وتكون هذه المشاعر طبيعية وتزول خلال أسبوعين عادةً
اكتئاب ما بعد الولادة هُوَ تغيُّر أكثر خطورة في المزاج يستمرُّ لأسابيع أو أشهُر،
وتواجهُ المرأة صعوبة في ممارسة النشاطات اليومية وقد تفقد الاهتمام بصغيرها.
يحدث اكتئاب ما بعد الولادة عند نحو واحدةٍ من كل 10 نساء،
ويمكن أن يحدث حتى إذا لم يسبق أن أُصيبت المرأة باكتئابٍ من قبل؛
وإذا لم يُعالَج اكتئاب ما بعد الولادة، يُمكن أن يستمر لأشهُر أو سنوات.
يُعالج الأطباءُ اكتئاب ما بعد الولادة بمضادَّات الاكتئاب وطرائق أخرى،
وينبغي على المرأة التوجه إلى المستشفى مباشرةً إذا كانت تُفكِّرُ في الانتحار أو لديها أفكار عنيفة، مثل إيذاء صغيرها.
ما الذي يُسبب اكتئاب ما بعد الوِلادة؟
قد ينجم اكتئاب ما بعد الولادة عن انخفاض مُفاجئ في مستويات الهرمونات بعد الولادة،
ولا تُوجد عوامل خطر عند العديد من النساء،ولكن تكون المرأة أكثر ميلًا لاكتئاب ما بعد الولادة إذا:
أُصيبت بالاكتئاب قبل أو في أثناء الحمل، ولذلك ينبغي عليها إخبار الطبيب حول ما إذا كان لديها اكتئاب قبل أن تُصبح حاملًا
أصيبت باكتئاب ما بعد الولادة في حمل سابق
كان لديها حزن أو اكتئاب في أثناء الطمث أو في الفترة التي تستخدم فيها منع الحمل
كان لديها أفراد في العائلة يُعانون من الاكتئاب
كانت تُعاني من الشدَّة بسبب أشياء مثل النقود أو مشاكل الزواج
كان ينقصها الدعم من شريك حياتها أو من أفراد عائلتها
تعرضت إلى مشاكل مرتبطة بالحمل، مثل ولادة مُبكِّرة أو صغير لديه عُيوب خلقيَّة
لم تكُن متأكدة من أنها ترغب في الإنجاب (على سبيل المثال، لم تُخطِّط للإنجاب)
ما هِيَ أعراض الاكتئاب التالي للولادة؟
الأعراضُ الشَّائعة:
الحزن الشديد
البُكاء
تقلُّبات المزاج
سُهولة الهياج
عدم الاهتمام بالصغير
كما قد تُعاني المرأة من الآتي أيضًا:
التعب الشديد
تغيرات في النوم، مثل النوم لفترة طويلة جدًا أو النوم لفترة قصيرة جدًا
نوبات القلق أو الذعر
صعوبة في القيام بالنشاطات اليومية، مثل الاستحمام
القلق الشديد على الصغير من دون سبب وجيه
الشعور باليأس أو بأنها ليست على ما يُرام بشكلٍ كافٍ
الشُّعور بالذَّنب تجاه أيَّة من هذه المشاعر
ما هُوَ ذُهان ما بعد الولادة؟
الذهان psychosis هُوَ عندما يفقد الشخص اتصاله مع الواقع،وقد يحدث هذا عندما يكون اكتئاب ما بعد الولادة شديدًا.قد تُعاني المرأة من الهلاوس أو تتصرف بغرابة شديدة،وقد ترغب في إيذاء نفسها أو صغيرها.
متى ينبغي أن تستشير المراة الطبيب حول اكتئاب ما بعد الولادة؟
ينبغي أن تستشير المرأة الطبيب إذا:
تشعُر بالحزن وتواجه صعوبةً في ممارسة نشاطاتها المُعتادة لأكثر من أسبوعين من بعد ولادة صغيرها
كان لديها أفكارٌ حول إيذاء نفسها أو صغيرها
لاحظ الأصدقاء والعائلة أنها تبدُو مُكتئبةً أو تواجه صعوبة في التعامل مع الأمور.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى المرأة اكتئاب ما بعد الولادة؟
يُشخِّصُ الأطباءُ اكتئاب ما بعد الولادة عن طريق طرح أسئلة على المرأة،
ويُجرون أحيانًا اختبارات للدم لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة أخرى، مثل اضطراب الغدة الدرقية، تُسبب الأعراض لدى المرأة.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اكتئاب ما بعد الولادة؟
يُعالج الأطباءُ اكتئاب ما بعد الوِلادة عن طريق:
دواء مُضاد للاكتئاب
المُعالجة النفسيَّة
إذا كان لدى الاكتئاب لدى المرأة شديدًا أو لديها ذُهان ما بعد الولادة، قد تحتاجُ إلى مُعالجةٍ في المُستشفى،ويستطيع صغيرها البقاء معها في المستشفى غالبًا.يُعالجُ الأطباءُ ذُهان ما بعد الولادة بدواءٍ مُضادّ للذهان ومضادَّات الاكتئاب،
وإذا كانت المرأة تستخدم الرضاعة الطبيعية، سيستخدم الأطباء أدويةً آمنة لصغيرها.
كيف يُمكن الوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة؟
للوقاية من اكتئاب ما بعد الوِلادة، تستطيع المرأة أن تُحاول:
الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الراحة عن طريق أخذ قيلولة عندما يغفُو صغيرها
طلب المُساعدة من أفراد العائلة والأصدقاء
التَّحدُّث إلى شريكها أو عائلتها أو أصدقائها حول مشاعرها
الاستحمام وارتداء ملابس كل يوم
الخروج من المنزل، مثل المشي أو مقابلة الأصدقاء أو القيام بمهمَّة
قضاء الوقت مع شريكها على انفراد
الانضمام إلى مجموعة دعم للتحدث مع نساء أخريات
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