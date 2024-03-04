ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء الحمل؟

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء الحمل؟

عادةً ما لا يُسبِّبُ ارتفاع ضغط الدَّم أعراضًا.ولا يُمكن معرفة ما إذا كان ضغط الدَّم مرتفعًا استنادًا إلى ما يشعُر به الشخص.

ولكن، إذا كانت المرأة الحامل مُصابة بمقدمات الانسمام الحملي، فقد تشكو من: