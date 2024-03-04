ارتفاع ضغط الدَّم hypertension هو الحالة التي يكون فيها ضغط الدم مرتفعًا جدًا في الشرايين.الشرايين هي الأوعيةُ الدموية التي تنقل الدَّم من القلب إلى أنحاء الجسم.يُؤدِّي الارتفاع الكبير في ضغط الدَّم إلى إجهاد القلب وإلحاق الضرر بالأوعية الدموية والأعضاء الأخرى.يمكن لارتفاع ضغط الدَّم غير المعالج أن يسبب مشاكل في القلب، أو مشاكل في الكلى، أو سكتة دماغية.
ما هو ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل؟
عادةً ما يكون ضغط دم المرأة أقل في أثناء الحمل.قد يشير ارتفاع ضغط الدَّم بشكل محدود فقط علامةً على مشاكل للمرأة الحامل وطفلها.
هناك ثلاث أنواع لارتفاع ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل:
ارتفاع ضغط الدَّم المزمن: سبق أن عانت المرأة من ارتفاع ضغط الدم قبل حدوث الحمل
ارتفاع ضغط الدم الحملي: هو ارتفاع ضغط الدم الذي يبدأ بعد الأسبوع 20 من الحمل ويزول عادةً بعد بضعة أسابيع من ولادة الطفل
مقدمات الانسمام الحملي preeclampsia: هو ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث في وقت متأخر من الحمل بالتزامن مع وجود مستويات غير طبيعية من البروتين في البول
ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء الحمل؟
عادةً ما لا يُسبِّبُ ارتفاع ضغط الدَّم أعراضًا.ولا يُمكن معرفة ما إذا كان ضغط الدَّم مرتفعًا استنادًا إلى ما يشعُر به الشخص.
ولكن، إذا كانت المرأة الحامل مُصابة بمقدمات الانسمام الحملي، فقد تشكو من:
الصُداع
تورّم اليدين والقدمين
كيف يمكن لارتفاع ضغط الدَّم غير المُعالج أن يؤثر على المرأة الحامل وطفلها؟
يُمكن لارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل أن يُسبب مشاكل خطيرة للمرأة الحامل وطفلها.
تشتمل المشاكل التي تواجه الحامل على:
تشتمل المشاكل التي تواجه الجنين على:
صغر الحجم عند الولادة
انفصال المشيمة (عندما تنفصل المشيمة عن الرحم في وقت مبكر)
الموت قبل الولادة (ولادة جنين ميت)
يمكن أن تؤدي مُقدمات الارتعاج إلى الإصابة بالارتعاج.في الارتعاج، تعاني المرأة من نوبات اختلاجية (يتحرك جسمها وينتفض بشكل لا إرادي) بالإضافة إلى مشاكل في الدم والكبد أحيانًا.يُمكن لهذه المشاكل أن تكون مهددة لحياة المرأة وجنينها.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت المرأة مُصابة بارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل؟
سيقُوم الطبيب بقياس ضغط الدَّم في كل زيارة له (باستخدام مقياس ضغط الدم المزوّد بكُم يُلف حول الذراع).
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الطبيب بإجراء اختبار لتحري مستوى البروتين في البول لمعرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من مقدمات الارتعاج.
كيف يُعالج الأطباء ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
وصف دواء لعلاج ضغط الدم
تعليم المرأة كيفية قياس ضغط الدم في المنزل
إجراء اختبارات لتحري كفاءة وظيفة الكلى والكبد
إجراء تصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة لفحص نمو الجنين
تبكير موعد الولادة إذا كانت المرأة تعاني من مقدمات الارتعاج الشديدة
إذا كانت المرأة تُعاني من ارتفاع شديدٍ في ضغط الدَّم، سيُطلِب الطبيب منها الرَّاحة في السرير وقد يعمد إلى تبكير موعد ولادة الطفل قليلًا (في الأسبوع 37 إلى 39).
إذا كانت المرأة تُعاني من ارتفاعٍ شديدٍ في ضغط الدَّم (180/110 أو أعلى)، فقد يوصي الطبيب بتنويمها في المستشفى لتلقي العلاج خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.
على الرغم من أنَّ ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث في أثناء الحمل قد يتعافى بمجرد ولادة الطفل، إلا أن المرأة قد تُصاب بارتفاع مزمن في ضغط الدَّم في وقتٍ لاحق من حياتها.