تُحسب أسابيع الحمل من اليوم الأول لآخر طمث،ويولد الطفل في الأسبوع الأربعين من عمر الحمل عادةً.لا يمكن اعتبار المرأة حاملاً في الأسبوع الأول من الحمل، وذلك لأنَّ الأسابيع الأربعين تعتمد على تاريخ آخر دورة شهرية لها، وليس على تاريخ اندماج النطفة مع البويضة أو "تخصيبها" لها.يبدأ الحمل عادةً في نهاية الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث، وذلك بحسب توقيت الإباضة في الجسم.
كيف يبدأ الحمل؟
الإخصاب هُوَ بداية الحمل،وبعد حوالى 14 يومًا من اليوم الأول لآخر طمث، يُطلق المبيضان بُويضةً،وإذا مارست المرأة الجماعَ قبل أو بعد بضعة أيام من إطلاق البويضة، يستطيع حيوان منوي أن يُخصِّب البويضة.يحدث الإخصاب في الأنبوبين اللذين يصلان المبيضين بالرحم،أي البوقين الرحميين fallopian tubes،وتُسمَّى البيضة المُخصَّبة الزِّيجُوت (zygote اللاقِحَة).
من الإخصاب إلى الانغراس
يُطلق المبيض بُويضةً كل شهر إلى داخل البوق الرحميّ،وبعد الجماع، تنتقل حيوانات منوية (النطاف) من المهبل إلى البوقين الرحميين، حيث يُخصِّبُ حيوان منوي البويضة،تستمرُّ خلايا البويضة المُخصَّبة في الانقسام مع انتقال البويضة إلى الرحم، حيث تنغرس في جداره.
ماذا يحدث بعد التخصيب؟
تلتصق البويضة المُخصَّبة ببطانة الرحم وتبدأ بالنمو إلى شيئين منفصلين:
المُضغة
المشيمة
المضغة هِيَ جزء من البويضة المُخصَّبة يُصبح جنينًا في نهاية المطاف،وهِيَ تُعدُّ جنينًا ابتداءً من نحو 10 اسابيع من عمر الحمل.
تتخلَّق المشيمة من البويضة الملقحة ولكنها لا تصبح جزءًا من الصغير،وهي عضوٌ يُغذِّي المُضغة المتخلِّقة.يتصل أحد جانبي المشيمة بالرحم من الداخل،
وبعد بضعة أسابيع، ينمو الحبل السري من الجانب الآخر للمشيمة،وهو يصل المُضغة بالمشيمة.يتحرك الدَّم من المُضغة عبر الحبل السري إلى داخل المشيمة.وفي المشيمة، يأخذ دم المُضغة الأكسجين والغذاء من دم الأم.ثمَّ يعود الدَّم الغنيّ بالأكسجين والعناصر المغذية عبر الحبل إلى داخل الجنين.بعد ولادة الصغير مباشرةً، تنفصل المشيمة عن الرحم وتخرج من المهبل،ولذلك تُسمَّى المشيمة بالخلاص afterbirth.
يتخلَّق كيس السلى ويُحيط بالمُضغة،وهو يمتلئ بسائل بحيث يطفو الجنين فيه وينمو،ويساعد هذا السائل على وقاية المضغة من الاصابة.
المعالم الرئيسية في تخلُّق الجنين:
5 أسابيع من عمر الحمل: يبدأ القلب بالنبض وتبدأ معظم الأعضاء الأخرى بالتخلُّق، يتبعها الدماغ والحبل الشوكي
10 أسابيع من عمر الحمل: تُعَدُّ المضغة جنينًا
12 أسبوعًا من عمر الحمل: تتشكل معظم الأعضاء
الأسبوع 14 من عمر الحمل: يستطيعُ الأطباءُ تحديد جنس الجنين
من 16 إلى 20 أسبوعًا من عمر الحمل: قد تكون المرأة قادرة على تشعر بحركة الجنين
24 أسبوعًا من عمر الحمل: يكون للجنين فرصةٌ للنجاة خارج الرحم
تستمر الرئتان في التخلُّق إلى الفترة القريبة من موعد الولادة،ويستمر الدماغ في التخلُّق طوال فترة الحمل والسنة الأولى من الحياة بعد الولادة.
الحمل التوأميّ
هناك نوعان من الحمل التوأمي،
تحدث التوائم غير الحقيقية عندما يجري إطلاق بويضتين، ويجري تخصيبهما معًا من حيوانين منويين مختلفَين،وتُصبِح كل واحدة منهما مُضغةً ذات مجموعة فريدة من الجينات.
تحدث التوائم المُتماثلة عندما تنقسم بُويضة واحدة مُخصَّبة إلى اثنين منفصلين من الزيجوت،ولأنَّ البويضة الواحدة جرى إخصابها من حيوان منوي واحد، تتشارك المُضغتان مجموعة الجينات نفسها،
وتحدث حالات الحمل بثلاثة توائم أو توائم متعددة بنفس الطرائق.