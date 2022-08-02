تلتصق البويضة المُخصَّبة ببطانة الرحم وتبدأ بالنمو إلى شيئين منفصلين:

المُضغة

المشيمة

المضغة هِيَ جزء من البويضة المُخصَّبة يُصبح جنينًا في نهاية المطاف،وهِيَ تُعدُّ جنينًا ابتداءً من نحو 10 اسابيع من عمر الحمل.

تتخلَّق المشيمة من البويضة الملقحة ولكنها لا تصبح جزءًا من الصغير،وهي عضوٌ يُغذِّي المُضغة المتخلِّقة.يتصل أحد جانبي المشيمة بالرحم من الداخل،

وبعد بضعة أسابيع، ينمو الحبل السري من الجانب الآخر للمشيمة،وهو يصل المُضغة بالمشيمة.يتحرك الدَّم من المُضغة عبر الحبل السري إلى داخل المشيمة.وفي المشيمة، يأخذ دم المُضغة الأكسجين والغذاء من دم الأم.ثمَّ يعود الدَّم الغنيّ بالأكسجين والعناصر المغذية عبر الحبل إلى داخل الجنين.بعد ولادة الصغير مباشرةً، تنفصل المشيمة عن الرحم وتخرج من المهبل،ولذلك تُسمَّى المشيمة بالخلاص afterbirth.

يتخلَّق كيس السلى ويُحيط بالمُضغة،وهو يمتلئ بسائل بحيث يطفو الجنين فيه وينمو،ويساعد هذا السائل على وقاية المضغة من الاصابة.

المعالم الرئيسية في تخلُّق الجنين:

5 أسابيع من عمر الحمل: يبدأ القلب بالنبض وتبدأ معظم الأعضاء الأخرى بالتخلُّق، يتبعها الدماغ والحبل الشوكي

10 أسابيع من عمر الحمل: تُعَدُّ المضغة جنينًا

12 أسبوعًا من عمر الحمل: تتشكل معظم الأعضاء

الأسبوع 14 من عمر الحمل: يستطيعُ الأطباءُ تحديد جنس الجنين

من 16 إلى 20 أسبوعًا من عمر الحمل: قد تكون المرأة قادرة على تشعر بحركة الجنين

24 أسبوعًا من عمر الحمل: يكون للجنين فرصةٌ للنجاة خارج الرحم

تستمر الرئتان في التخلُّق إلى الفترة القريبة من موعد الولادة،ويستمر الدماغ في التخلُّق طوال فترة الحمل والسنة الأولى من الحياة بعد الولادة.