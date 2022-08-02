يُسبِّب الحمل تغيُّرات كثيرة في جسم المرأة،ويكون بعض التغيُّرات، مثل ازدياد حجم البطن، شائعًا ومتوقعًا،ويُمكن ان تُشير تغيرات جسدية أخرى إلى مُشكلةٍ،وتزُول مُعظم التغيّرات الجسديَّة للحمل من بعد الولادة.
ما هِيَ التغيُّرات الجسدية التي تدعو للقلق؟
يُمكن أن يحدُث ارتفاع في ضغط الدَّم وارتفاع سكر الدم (السكري) في أثناء فترة الحمل،ويُمكن أن يكون هذان المَرضان خطيرين للأم وصغيرها،وتكُون أعراضٌ مُعيَّنة علامات تحذيرية لمُضاعَفات من هذين المرضين أو أمراض أخرى.
ينبغي على المرأة استشارة الطبيب مباشرةً إذا ظهرت لديها أيَّة من الأعراض الآتية في أثناء الحمل:
صداع غريب أو صداع لا يزول
شعور بخفَّة في الرأس
مشاكل في البصر
ألم أو مغص في أسفل البطن
تقلُّصات
نزف مهبلي
تسرب السَّائِل من المهبل (قد يكون السائل السلوي)
تورُّم في اليدين أو القدمين
تبوُّل أقل من المُعتاد
أيّ مرضٍ أو أيَّة عدوى
رُعاش (رجفان اليدين أو القدمين)
اختلاجات
سرعة ضربات القلب
حركة أقلّ للجنين
ما هِيَ التغيُّرات الجسديَّة التي تحدُث في بِداية الحمل؟
في بِداية الحمل، قد تحدث التغيرات الآتية:
تعب شديد
تقلُّبات المزاج
حاجة إلى التبوُّل لمرات عديدة وبشكل أكثر إلحاحًا
تورم في الثديين مع إيلام عند جسهما
زيادة المفرزات من المهبل
غثيان الصباح
يكون الشعور بتوعك في المعدة مع التقيُّؤ شائعين جدًا في أثناء الحمل،وينجمُان عن هرمونات الحمل في الجسم.على الرغم من مُسمَّى غثيان الصباح، يُمكن أن تشعر المرأة بتوعك في معدتها وتتقيَّأ في أي وقت من اليوم،ويحدث التقيُّؤ عند بعض الحوامل بشكل متكرر جدًا ولفترة طويلة بحيث يحتجن إلى دواءٍ أو سوائل تُعطى عن طريق الوريد مباشرة.
للتخفيف من غثيان الصباح، ينبغي على المراة أن تُجرِّب الآتي:
شُرب وأكل كميات صغيرة غالبًا
الأكل قبل أن تُلاحظ أنها جائعة
تناول أطعمة خفيفة فقط مثل الأرز أو المعكرونة
وضع المفرمشات بالقرب من السرير بحيث تستطيع تناول القليل منها قبل النهوض
حرقة الفؤاد
حرقة الفؤاد heartburn (ألم حارق في الصدر) شائعة في الحمل،وهِيَ تنجُم عن رجوع حمض المعدة نحو المريء (الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة).
للتقليل من حرقة الفؤاد، ينبغي أن تُجرِّب المرأة الآتي:
تناول وجبات أصغر
عدم الاستلقاء لساعات عديدة بعد تناول الطعام
تجنُّب الكافيين والتبغ والكحول والأسبرين
أخذ مضادات الحموضة السائلة
إذا كان حرقة الفؤاد تُعرقل النومَ، ينبغي على المرأة أن تُجرِّب الآتي:
عدم تناول الطعام لعدة ساعات قبل موعد النوم
استخدام العديد من الوسائد بحيث يكون الرأس مرتفعًا عن مستوى الجسم، أو رفع طرف السرير من جهة الرأس
ما هِيَ التغيُّرات الجسديَّة التي تحدُث في أواخر الحمل؟
في أثناء أواخر الحمل، قد تكون المرأة متعبةً بشكلٍ خاص،وقد تحدث لها تغيرات جسدية مثل:
ضِيق النَّفس
انسِداد الأنف
رخاوة في المَفاصِل
خروج سائل أصفر أو أبيض من الحلمتين
وجع الظهر
مع ازدياد حجم بطن الحامل، ينحني العمود الفقري حتى يتوازن وزن الجسم.
للتقليل من وجع الظهر وتجنُّب الإصابة، ينبغي على المرأة:
عدم رفع الأشياء الثقيلة
الانحناء من الركبتين وليس من الخصر
الحفاظ على وضعة جيدة
ارتداء أحذية داعمة ومسطَّحة
وضع حزام البطن أو حزام الأمومة maternity girdle
الدوالي الوريديَّة
يمكن أن يسبب التورم دوالي وريدية في الساقين،
ولتخفيف الألم الناجم عن الدوالي الوريدية، ينبغي على المرأة:
ارتداء جورب طويل داعم
الراحة مع رفع الساقين
الاستلقاء على الجانب الأيسر
كيف سيتغيَّر الثديان في أثناء الحمل؟
سيُصبح حجم الثديين أكبر وقد تشعر المرأة بإيلامٍ عند جسِّهما،
وقد يصبح الجلد حول الحلمتين داكنًا،
وفي نهاية الحمل، سيخرج من الحلمتين سائلٌ خفيف بلون أصفر أو حليبيّ يُسمَّى اللبأ colostrum،ويحتوي هذا السائل على الكثير من الأجسام المضادة والمعادن،وهو يُوفِّرُ الطعامَ الأوَّل للصغير الذي يتلقَّى رضاعة طبيعية.
كيف سيتغير الجلد في أثناء الحمل؟
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
يُمكن أن تجعل هرمونات الحمل الجلدَ يبدُو مختلفًا،وتزول الكثير من هذه التغيُّرات أو تتلاشى بعد ولادة الصغير.
قد يحدث عند المرأة:
لطخات بلون مائل إلى الأسمر على الجبهة أو الخدين (الكلَف)
لون داكن للجلد حول الحلمتين
خط داكن يمتد نزولًا على البطن
علامات التمطيط على البطن
نماذج صغيرة حمراء تُشبه العنكبوت (ورم وعائي عنكبوتي spider angioma)
طفح جلدي يُسبب حكة شديدة ويحدث فقط في الحمل، وذلك في الثلث الثاني أو الثالث عادةً.