ما هِيَ التغيُّرات الجسدية التي تدعو للقلق؟

ما هِيَ التغيُّرات الجسدية التي تدعو للقلق؟

يُمكن أن يحدُث ارتفاع في ضغط الدَّم وارتفاع سكر الدم (السكري) في أثناء فترة الحمل،ويُمكن أن يكون هذان المَرضان خطيرين للأم وصغيرها،وتكُون أعراضٌ مُعيَّنة علامات تحذيرية لمُضاعَفات من هذين المرضين أو أمراض أخرى.

ينبغي على المرأة استشارة الطبيب مباشرةً إذا ظهرت لديها أيَّة من الأعراض الآتية في أثناء الحمل: