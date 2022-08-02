موعد الولادة هو التاريخ الذي من المتوقَّع أن يولد الصغير فيه،وهناك طريقتان لمعرفة موعد الولادة:

من تاريخ آخر طمث

باستخدام الأمواج فوق الصوتية

يكون موعد الولادة بعد 40 أسبوعًا من اليوم الأول من آخر طمث،لا يمكن اعتبار المرأة حاملاً في الأسبوع الأول من الحمل، وذلك لأنَّ الأسابيع الأربعين تعتمد على تاريخ آخر دورة شهرية لها، وليس على تاريخ اندماج النطفة مع البويضة أو "تخصيبها" لها.يبدأ الحمل عادةً في نهاية الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث، وذلك بحسب توقيت الإباضة.

ومن الصعب إضافة 40 أسبوعًا، لذا بدلًا من ذلك:

على المرأة أن تأخذ اليوم الأول من الطمث الأخير، لنفترض أنه يوم 7 نيسان/أبريل

ثُم تعود إلى الوراء لمدة 3 أشهر، أي 7 كانون الثاني/يناير،

ثم تحتسب 7 أيام إلى الأمام، أي 14 كانون الثاني/يناير،

ثمَّ تحتسب عامًا إلى الأمام، وهكذا سيكون موعد الولادة هو 14 كانون الثاني/يناير من العام القادم

تُبيِّن الموجات فوق الصوتية حالة الحمل فقط،حيث يستخدمها الأطباء لقياس حجم الجنين وسماته الأخرى،وتبيِّن هذه القياسات عدد الأسابيع التي مرَّت على تخلُّق الجنين،ويُساعدهم هذا على تحديد موعد الولادة.

من النَّادر أن يولد الصغار في موعد الولادة بدقَّة، ولكن قريبًا منه عادةً،ومن الطبيعي أن يولد الصغير في أي وقت من 3 أسابيع قبل موعد الولادة إلى أسبوعين من بعده.يكون الصغار الذين يُولَدون قبل أكثر من 3 أسابيع من موعد الولادة خُدَّجًا.