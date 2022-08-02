يبدأ الحمل بالإخصاب، أي (عندما تدخل الحيوانات المنوية البويضة)، وينتهي بالولادة، أي (عندما يولد الصغير).يستمر الحمل نحو 9 أشهر.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان هناك حمل عند المرأة؟
ينبغي أن تشتبه المرأة في أنها حامل إذا:
تأخر الطمث لديها لمدة أسبوع أو أكثر
تنطوي أعراضُ الحمل على:
تورُّم الثديين مع إيلام عند جسهما
شُعور بالتوعُّك في المعِدة وتقيُّؤ
حاجة إلى التبوّل أكثر من المعتاد
شعور بالضعف والتعب
شعور بالجوع بشكل أكثر أو أقلّ من المعتاد
لمعرفة ما إذا كانت المرأة حاملاً، ينبغي أن تخضع إلى اختبار الحمل،ويُمكنها شراء عدَّة الاختبار من الصيدلية من دُون وصفةٍ طبيةٍ،أو يُمكنها ان تخضع لاختبار الحمل في عيادة الطبيب.
اختبارات الحمل في المنزل
ينطوي اختبار الحمل في المنزل على استخدام عينة من بول المرأة لاختبارها حول هرمون يُسمَّى موجِّهة الغدد التناسلية المشيمائيَّة البشرية hCG،ويُنتج جسمُ المرأة الكثير من هذا الهرمون عندما تكون حاملًا.اختبارات الحمل في المنزل دقيقة جدًا،
وإذا بيَّن اختبار الحمل في المنزل أن المرأة ليست حاملاً، ولكنها ما تزال تعتقد في احتمال الحمل،
ينبغي عليها الانتظار لبضعة أيام وإجراء اختبار آخر للحمل في المنزل.
اختبارات الحمل عند الأطباء
يُجري الأطباء نفس اختبار الحمل الذي تقوم به المرأة في المنزل عادةً،ولكنهم يختبرون الدم حول هرمون موجِّهة الغدد التناسلية المشيمائيَّة البشرية أحيانًا.يُعدُّ اختبارُ الدَّم أكثرَ دقة من اختبار البول،حيث يُمكن أن يُبيِّن اختبار الدم ما إذا كان هناك حمل حتَّى قبل أن يكون هناك طمث فائت.
في بعض الأحيان، يقوم الأطباء باختبار لقياس الكمية الدقيقة من هرمون موجِّهة الغدد التناسلية المشيمائيَّة البشرية في الدم،حيث تتضاعف مستويات هذا الهرمون كل يومين في بداية الحمل،ويُمكن أن يُبيِّن التحقق من مستويات الهرمون كل عدَّة أيام ما إذا كان الحمل يحدث بشكلٍ طبيعيّ.
متى سيُولَد الصغير؟
موعد الولادة هو التاريخ الذي من المتوقَّع أن يولد الصغير فيه،وهناك طريقتان لمعرفة موعد الولادة:
من تاريخ آخر طمث
باستخدام الأمواج فوق الصوتية
يكون موعد الولادة بعد 40 أسبوعًا من اليوم الأول من آخر طمث،لا يمكن اعتبار المرأة حاملاً في الأسبوع الأول من الحمل، وذلك لأنَّ الأسابيع الأربعين تعتمد على تاريخ آخر دورة شهرية لها، وليس على تاريخ اندماج النطفة مع البويضة أو "تخصيبها" لها.يبدأ الحمل عادةً في نهاية الأسبوع الثاني أو بداية الأسبوع الثالث، وذلك بحسب توقيت الإباضة.
ومن الصعب إضافة 40 أسبوعًا، لذا بدلًا من ذلك:
على المرأة أن تأخذ اليوم الأول من الطمث الأخير، لنفترض أنه يوم 7 نيسان/أبريل
ثُم تعود إلى الوراء لمدة 3 أشهر، أي 7 كانون الثاني/يناير،
ثم تحتسب 7 أيام إلى الأمام، أي 14 كانون الثاني/يناير،
ثمَّ تحتسب عامًا إلى الأمام، وهكذا سيكون موعد الولادة هو 14 كانون الثاني/يناير من العام القادم
تُبيِّن الموجات فوق الصوتية حالة الحمل فقط،حيث يستخدمها الأطباء لقياس حجم الجنين وسماته الأخرى،وتبيِّن هذه القياسات عدد الأسابيع التي مرَّت على تخلُّق الجنين،ويُساعدهم هذا على تحديد موعد الولادة.
من النَّادر أن يولد الصغار في موعد الولادة بدقَّة، ولكن قريبًا منه عادةً،ومن الطبيعي أن يولد الصغير في أي وقت من 3 أسابيع قبل موعد الولادة إلى أسبوعين من بعده.يكون الصغار الذين يُولَدون قبل أكثر من 3 أسابيع من موعد الولادة خُدَّجًا.
كم عمر الحمل عند المرأة؟
من المهم أن تعلم المرأة عمر الحمل لديها،ويتحرَّى الأطباء عن مشاكلٍ مختلفة ويقومون بأشياء مختلفة في أوقات مُحدَّدة من الحمل لديها،ويحددون عمر الحمل لديها عادةً بالفترات الآتية:
أسابيع
أثلاث trimesters (الثلث هُو 3 أشهر)
ومثلما هي الحال مع موعد الولادة، يَجرِي حساب 40 أسبوعًا من الحمل اعتبارًا من اليوم الأول لآخر طمث،ولذلك قد يقول الطبيب للمرأة "عمر الحمل لديكِ هُوَ 20 أسبُوعًا".
كما يُقسِّمُ الأطباء الأربعين أسبوعًا من الحمل إلى 3 مجموعات تُسمَّى أثلاثُا أيضًا.
الثلث الأول من الحمل: من الأسبوع 0 إلى 12
الثلث الثاني من الحمل: من الأسبوع 13 إلى 24
الثلث الثالث: من الأسبوع 25 إلى الولادة