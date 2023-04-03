ما هي عدوى الخميرة المهبليَّة؟
الخميرة التي تُسمَّى المبيضة candida هي نوع من الفطر fungus،وتعيش بعض هذه الخمائر في المهبل طوال الوقت.يصِلُ المهبلُ الرَّحِمَ (المكان الذي ينمو فيه الجنين في أثناء الحمل) بظاهر الجسد،ويُطلَق عليه أحيانًا اسم قناة الوِلادة.تحدث عدوى الخميرة المهبلية عندما ينمو عدد كبير من خلايا الخميرة في المهبل،
وهذه العدوى شائعة جدًّا ولكنها ليست خطيرة عادةً
تُعدُّ عدوى الخمائر أكثر شُيوعًا في الحمل وعند مريضات السكَّري أو اللواتي يتناولنَ مُضادَّات حيويَّة
قد تتفاقَمُ الأَعرَاض قبل أسبوع من الطَّمث وهي تنطوي على حكَّة مهبليَّة ومُفرَزات
يجري استخدام الأدوية المُضادَّة للفطريات لمُعالجة العدوى عادةً
الأعضاءُ التناسلية الداخلية الأنثويَّة
ما هي أعراض عدوى الخمائر؟
الحكة في المهبل والفرج (المنطقة على ظاهر الجسد عند فتحة المهبل)
مفرزات مهبلية ثخينة، بيضاء، تشبه خثارة الحليب
قد تتفاقم الأعراض قبل بِداية الطمث بأسبٌوع.
كيف يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بعدوى الخمائر؟
سيشتبِهُ الطبيب في عدوى الخميرة استنادًا إلى الأعراض عند المرأة،وسيقوم بتفحُّص الحوض لتأكيد الإصابة،وفي أثناء هذا الفحص، سيقوم الطبيب بمُعاينة الفرج ومن ثمَّ يُعاين داخل المهبل،وحتى يتمكَّن من مُعاينة المهبل من الداخل، سيُبقيه مفتوحاً باستخدام أداةٍ صغيرةٍ تُسمَّى المنظار.في أثناء هذا الفحص، سيستخدم الطبيب مسحة قطنية ليأخذ عيِّنة من الإفراز من المهبل ليتفحَّصها.
كيف يُعالج الأطباء عدوى الخمائر؟
تجري مُعالجةُ عدوى الخمائر بالأدوية المُضادَّة للفطريات،وتتوفَّر هذه الأدوية على شكل:
رُهيماتٍ ومراهِم أو تحاميل تضعها المريضة في المهبل (يُمكن الحُصول على هذه الأدوية من دُون وصفةٍ طبيةٍ)
أقراض يصِفها الطبيب لتأخذها المريضة عن طريق الفم
يُمكن أن تُضعِف الزيوت الموجودة في الرهيمات المُضادَّة للفطريات الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس.إذا كانت المريضة تنوي ممارسة الجنس في الوقت الذي تستخدم فيه هذه الأدوية، ينبغي أن تستخدِم شكلاً مُختلِفاً لموانع الحمل، مثل العازل الأنثويّ، ولكن ينبغي أيضًا أن تستخدم الواقي الذكري للوقاية من العدوى المنتقلة بالجنس.
إذا كانت المرأة تُواجه زيادةً في خطر الإصابة بعدوى الخمائر، قد تحتاج إلى أخذ دواءٍ مُضادّ للفطريات عن طريق الفم للوقاية منها.تُؤدِّي الحاجة إلى استخدام المُضادَّات الحيوية لفترةٍ طويلةٍ إلى زيادةٍ في خطر الإصابة بعدوى الخمائر.