تجري مُعالجةُ عدوى الخمائر بالأدوية المُضادَّة للفطريات،وتتوفَّر هذه الأدوية على شكل:

رُهيماتٍ ومراهِم أو تحاميل تضعها المريضة في المهبل (يُمكن الحُصول على هذه الأدوية من دُون وصفةٍ طبيةٍ)

أقراض يصِفها الطبيب لتأخذها المريضة عن طريق الفم

يُمكن أن تُضعِف الزيوت الموجودة في الرهيمات المُضادَّة للفطريات الواقي الذكري المصنوع من اللاتكس.إذا كانت المريضة تنوي ممارسة الجنس في الوقت الذي تستخدم فيه هذه الأدوية، ينبغي أن تستخدِم شكلاً مُختلِفاً لموانع الحمل، مثل العازل الأنثويّ، ولكن ينبغي أيضًا أن تستخدم الواقي الذكري للوقاية من العدوى المنتقلة بالجنس.

إذا كانت المرأة تُواجه زيادةً في خطر الإصابة بعدوى الخمائر، قد تحتاج إلى أخذ دواءٍ مُضادّ للفطريات عن طريق الفم للوقاية منها.تُؤدِّي الحاجة إلى استخدام المُضادَّات الحيوية لفترةٍ طويلةٍ إلى زيادةٍ في خطر الإصابة بعدوى الخمائر.