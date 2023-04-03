نعم يُمكنه ذلك،حيث يُمكن أن تنتشرالعدوى بالداء الالتهابيّ الحوضيّ إلى داخل البطن وحول الكبِد،وتتشكَّل أحيانًا خرَّاجات في البوقين الرحميين.

يُمكن أن يُؤدِّي الداء الالتهابيّ الحوضي إلى تشكُّل نسيج ندبيّ في البوقين الرحميين،ويستطيع هذا النَّسيج الندبيّ أن يحول دُون حصول حملٍ.إذا تشكَّل نسيج ندبيّ في داخل البطن (التِصاقات adhesions)، قد تعلق الأمعاء في هذا النسيج وتنفتل وتُصبح مسدودة (انسداد الأمعاء intestinal obstruction).

كما أنَّه إذا أصبحت المرأة حاملاً وسبق لها أن أُصِيبت بالداء الالتهابي الحوضي، ستكون أكثر عرضةً للحمل المُنتبذ.في الحمل المنتبذ، ينمو الطفل خارج الرحم.إذا كان الجنين ينمو في واحدٍ من البوقين الرحميين بدلًا من الرَّحم، سيُؤدِّي هذا إلى أن ينشقّ البوق من بعد بضعة أسابيع،وقد يموت الجنين، وقد ينزف البوق بغزارةٍ إلى درجةٍ تُهدِّد حياة الأم.