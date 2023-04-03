التِهاب المهبل المشعَري هو عدوى في المهبل.يصِلُ المهبلُ الرَّحِمَ (المكان الذي ينمو فيه الجنين في أثناء الحمل) بظاهر الجسد،ويُطلَقُ عليه أحيانًا اسم قناة الوِلادة.االفرج هُو المنطقة بين الساقينِ على ظاهر الجسم.هناك التِباسٌ عند الكثير من الأشخاص في الإشارة إلى الفرج على أنَّه المهبَل.

السبب الأكثر شُيُوعًا هُو ممارسة الجنس مع شريكٍ مُصاب بالعدوى

يُمكن أن تكون العدوى في جسم المريضة لأسابيع أو أشهر قبل أن تظهر أيةَّ أعراض،

وعندما تحدُث الأَعرَاض فعلياً، قد يخرج الكثير من إفراز مهبليّ بلون أخضر أو أصفر (سائِل لزِج يخرُج من المهبل) ويبدو فُقاعياً أو برائحة تُشبه رائحة السَّمك - وإذا حدثت هذه الأعراض، ينبغي على المريضة استشارة الطبيب

يمكن لالتهاب المهبل المشعري غير المعالج أن يسبب مشاكِلَ خطيرة، خُصُوصًا عند الإصابة به في أثناء الحمل

للوِقاية من هذه العدوى، ينبغي على المرأة تجنُّب الجماع أو أن تستخدِم الواقي الذكري عند القيام بهذا