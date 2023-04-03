ينجُم التِهاب المهبل الجرثوميّ عن تغيُّرٍ في كميَّة البكتيريا المُختلِفة في المهبل،ولكن لا أحد يعلم ما الذي يُسبِّبُ هذا التغيُّر أو ما هو احتِمال أن تنجُم المشكلة عن مُمارسة الجنس.يُمكن أن تُصاب المرأة بالتهاب المهبل الجرثوميّ حتى إن لم يسبق لها أن مارست الجنس على الإطلاق،ولكن تُعدُّ هذه الحالة أكثر شُيوعًا في الحالات التالية:

وُجود عدوى منتقلة بالجنس

وُجود أكثر من شريك جنسيّ للمرأة

استخدام اللولب intrauterine device كوسيلة لمنع الحمل