بطانة الرحم هي النسيج الذي يُبطن تجويف الرحم.ينمُو هذا النَّسيجُ كلَّ شهر في أثناء الدورة الطمثية لأنَّه يستعد لدعم الجنين.ولكن، إذا لم تصبح المرأة حاملاً، تنسلخ بطانةُ الرحم النامية؛ويحدُث نزف عندما تتسلَّخ،ويُدعى هذا النزفُ الدورة الطمثيَّة أو الشهريَّة.وبعدَ توقُّف الدورة الشهرية، تبدأ بطانة الرحم بالنموِّ مَرَّةً أخرى.

انتباذ بطانةُ الرحم endometriosis هي حالة يسبِّبها نموُّ نسيج بطانة الرَّحم خارجَ الرحم، في مناطق أخرى داخل البطن عادة.وفي كثيرٍ من الأحيان، ينمُو النَّسيجُ على المبيضين والرحم وقناتي فالوب أو حولها.تحمل قناتا فالوب (البُوقان) البيوضَ من المبيضين إلى الرَّحِم.ويمكن أن يكونَ لدى المريضَة بطانة رحميَّة مُهاجِرة في بقعةٍ واحدة أو في عدَّة بقَع.

ويَعمَل أيُّ نسيجٍ لبطانة الرحم في مكانٍ خاطئ مثل نسيج بطانة الرحم داخل الرحم تمامًا؛حيث يَنمو وينزف كلَّ شهر مع الدورة الشهريَّة.ويمكن أن يؤدِّي هذا النزفُ إلى ألم.كما يؤدِّي النزفُ إلى نموِّ نسيجٍ ندبي.ويَسُدُّ هذا النسيجُ الندبي في بعض الأحيان قناتي فالوب، ممَّا يجعل من الصعب حدوثُ الحمل.

يمكن أن يكونَ الانتباذُ البطاني الرحمي مؤلمًا، قبلَ وفي أثناء فترة الدورة الشهرية وفي أثناء الجِماع عادة

ويمكن أن يجعلَ ذلك حدوثَ الحمل صعبًا

يقوم الأطباءُ بتشخيص انتباذ بطانة الرحم من خلال النَّظر عبر أنبوب مُعايَنة رقيق يُدخَل بالقرب من سرَّة البطن

ويمكن للأطباء مُعالَجَة هذه المشكلة بالأدوية أو الجراحة في بعض الأحيان