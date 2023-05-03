ما هو الانتِباذُ البِطَانِيُّ الرَّحِمِيّ؟
بطانة الرحم هي النسيج الذي يُبطن تجويف الرحم.ينمُو هذا النَّسيجُ كلَّ شهر في أثناء الدورة الطمثية لأنَّه يستعد لدعم الجنين.ولكن، إذا لم تصبح المرأة حاملاً، تنسلخ بطانةُ الرحم النامية؛ويحدُث نزف عندما تتسلَّخ،ويُدعى هذا النزفُ الدورة الطمثيَّة أو الشهريَّة.وبعدَ توقُّف الدورة الشهرية، تبدأ بطانة الرحم بالنموِّ مَرَّةً أخرى.
انتباذ بطانةُ الرحم endometriosis هي حالة يسبِّبها نموُّ نسيج بطانة الرَّحم خارجَ الرحم، في مناطق أخرى داخل البطن عادة.وفي كثيرٍ من الأحيان، ينمُو النَّسيجُ على المبيضين والرحم وقناتي فالوب أو حولها.تحمل قناتا فالوب (البُوقان) البيوضَ من المبيضين إلى الرَّحِم.ويمكن أن يكونَ لدى المريضَة بطانة رحميَّة مُهاجِرة في بقعةٍ واحدة أو في عدَّة بقَع.
ويَعمَل أيُّ نسيجٍ لبطانة الرحم في مكانٍ خاطئ مثل نسيج بطانة الرحم داخل الرحم تمامًا؛حيث يَنمو وينزف كلَّ شهر مع الدورة الشهريَّة.ويمكن أن يؤدِّي هذا النزفُ إلى ألم.كما يؤدِّي النزفُ إلى نموِّ نسيجٍ ندبي.ويَسُدُّ هذا النسيجُ الندبي في بعض الأحيان قناتي فالوب، ممَّا يجعل من الصعب حدوثُ الحمل.
يمكن أن يكونَ الانتباذُ البطاني الرحمي مؤلمًا، قبلَ وفي أثناء فترة الدورة الشهرية وفي أثناء الجِماع عادة
ويمكن أن يجعلَ ذلك حدوثَ الحمل صعبًا
يقوم الأطباءُ بتشخيص انتباذ بطانة الرحم من خلال النَّظر عبر أنبوب مُعايَنة رقيق يُدخَل بالقرب من سرَّة البطن
ويمكن للأطباء مُعالَجَة هذه المشكلة بالأدوية أو الجراحة في بعض الأحيان
ما هي أسبابُ الانتباذُ البطاني الرحمي؟
ليس من الواضِح السَّببُ الدقيق لانتباذ بطانة الرحم.بالنسبة إلى انتباذ بطانة الرحم، يمكن أن تنتقلَ بضعُ قطع صغيرة من نسيج بطانة الرحم إلى قناتي فالوب (البوقين الرَّحميين) بدلًا من أن تخرج مع دم الحيضِ.وواحدةٌ من تلك القطع الصغيرة يمكن أن تصلَ حتى إلى داخل البطن، وتبدأ في النموِّ.
ويسري الانتباذُ البطاني الرحمي في العائلات أحيانًا.
ما هي أَعرَاض الانتباذُ البطاني الرحمي؟
يعدُّ الألم أكثرَ الأَعرَاض شُيُوعًا.وقد يكون لدى النِّساء أنواع مختلفة من الألم:
ألم في أسفل البطن، خُصوصًا قبلَ وفي أثناء فترة الحيض
ألم في أثناء الجِماع
ألم عندَ التبرُّز
ألم عندَ التبوُّل
وفي أثناء الحمل، قد تتوقف الأَعرَاض لفترة، أو إلى الأبد أحيانًا.كما تتوقف الأَعرَاضُ بعدَ سنِّ اليأس غالبًا.
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان لدى المريضة انتباذ بطانيّ رحمي؟
قد يشتبهُ الأطباءُ في الانتباذ البطاني الرحمي إذا كانت المشاكل الآتية موجودةً:
ألم بطني يبدو متقطِّعًا ومرتبطًا بالدورة الشهرية أو بالجماع
صعوبة في حدوث الحمل
للتأكُّد من أنَّه لدى المرأة انتباذ في بطانة الرحم، قد يتفحص الطبيبُ داخل البطن باستخدام أنبوب مُعاينة مرن (تنظير البطن).في أثناء هذا الإجراء، ستخضع المريضةُ للتخدير، ومن ثم يُدخِل الطبيبُ منظارَ مُعايَنة من خِلال شقٍّ صَغير بالقرب من سرَّة البطن.
ولا تعدُّ الاختباراتُ الأخرى، مثل اختبارات الدم والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسَب وصور الأشعَّة السِّينية، جيِّدةً جدًّا لكشف انتباذ بطانة الرحم.
كيف يعالج الأطباءُ الانتباذ البطاني الرحمي؟
تستنِدُ المُعالَجة إلى الأعراض وخطط الحمل والعمر ومرحلة انتباذ بطانة الرحم.
يُعالَج الأطبَّاء انتباذ بطانة الرحم عن طريق:
أدوية تُسمَّى مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية nonsteroidal anti-inflammatory drugs، للتخفيفِ من الألم
أدوية تحتوي على هرمونات (مثل حُبوب منع الحمل)
الجراحة باستخدام المنظار لإزالة أو تخريب نسيج بطانة الرحم المتموضع في المكان الخاطئ.