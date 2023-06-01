ما هي أعراض الأورام الليفيَّة الرحمية؟

ما هي أعراض الأورام الليفيَّة الرحمية؟

لا يُسبِّبُ العديد من الأورام الليفية أيَّة أعراض،وقد تستنِدُ الأعراضُ عند المريضة إلى التالي:

عدد هذه الأورام

موضعها في الرَّحم

حجم الأورام (الأورام الليفية الأكبر هي أكثر ميلًا للتسبُّب بأعراضٍ)

يُمكن أن تنطوي أعراض الأورام الليفية على:

نزف أكثر غزارة في أثناء الطَّمث أو يُصبِح الطمث أطول (نزف مهبلي غير طبيعي)

فقر الدَّم (عدد قليل من كُريَّات الدَّم الحمراء) نتيجة النزف الغزير في أثناء الطمث

ألم وضغط أو شُعورٌ بالثِّقَل في منطقة أسفل البطن

حاجة مُستمرَّة أو مُفاجِئة للتبوُّل

إمساك (صعوبة في التبرُّز)

صعوبة التبول

انتفاخ منطقة البطن

كما يُمكن أن تُؤدِّي الأورام الليفية إلى مشاكل في الحمل، مثل:

صُعوبة في أن تُصبِح المرأة حاملاً

الإسقاط (عندما ينتهي الحمل قبل 20 أسبوعاً، أي قبل أن يتمكَّن الجنين من النجاة خارج جسم الأم)

الدُّخول إلى مرحلة المخاض في وقتٍ مُبكِّرٍ جداً

وضعية غير طبيعية للجنين في الرَّحم

فقدان الكثير من الدَّم من بعد الوِلادة (نزف تالٍ للوِلادة)

يُمكن أن تُصبِح أحجام الأورام الليفية كبيرةً إلى درجةٍ لا تحصُل فيها على كميةٍ كافيةٍ من الدَّمِ،ممَّا يجعلها تنكمِشُ وتُسبِّب الألمَ للمريضة.