ما هِيَ المتلازمة السابقة للطمث (PMS)؟
المُتلازمة السابقة للطمث هي مجموعة من الأَعرَاض البدنية والنفسيَّة قد تظهر عند المرأة في الفترة القريبة من الدورة الطمثية.وتُسبب الأعراضُ إزعاجًا لبعض النساء أكثر من أخريات.
قد تنجم المتلازمة السابقة للحيض وبشكلٍ جزئيّ عن تغيرات في مستويات الهرمون في أثناء الطمث
ويكون لدى بعض النساء شكل أكثر شدَّةً للمتلازمة السابقة للطمث بحيث يُؤثِّرُ في حياتهنَّ اليومية، ويُسمَّى هذا الشكل اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث
تستطيعُ المرأة التخفيف من الأَعرَاض عن طريق الحفاظ على نشاطها وعدم تناول أطعمة ومشروبات مُعيَّنة، وأحيانًا عن طريق أخذ دواء
ما الذي يُسبِّبُ المتلازمة السابقة للحيض؟
تنجم المتلازمة السابقة للحيض وبشكلٍ جزئيّ عن ارتفاع وانخفاض مستويات هرمونات أنثوية معينة في الجسم، مثل هرمون الإستروجين وهرمون البروجسترون،
وتسري هذه المتلازمة بين العائلات.
ما هي أعرَاض المتلازمة السابقة للحيض؟
يمكن أن تبدأ الأَعرَاض قبل فترةٍ تصل إلى 10 أيَّام من الطمث، وتنتهي عندما يبدأ الطمث عادةً،وقد تتفاقم الأَعرَاض وتستمر لفترة أطول مع اقتراب المرأة من سنّ اليأس (عندما يتوقف الطمث لديها).
يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض النفسية والعاطفية على:
شُعور بالحزن أو الاكتئاب
عَصبيَّة
تقلبات المزاج (تتأرجح بين الشعور بسعادةٍ عارمة وحزن شديد)
حدَّة الطباع
عدم الرغبة في التواجد مع الآخرين
تَخليط ذهنيّ
صعوبة في التركيز
نسيان الأشياء
يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض البدنية على:
امتلاء الثدي أو إيلام عند الجسّ
تشنجات أو ثقل أو ضغط في أسفل البطن
صداع
تَّطبُّل
اكتساب الوزن
إمساك
صعوبة في النوم أو البقاء نائمةً
حب الشباب (العدّ)
شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ
تعب أو فتور الهمَّة
ألم في الظهر وألم في المفاصل والعضلات
الاضطرابات التالية ليست المتلازمة السابقة للحيض،ولكن إذا كانت المرأة تُعاني من أحد هذه الاضطرابات، قد تتفاقم أعراض هذا الاضطراب في أثناء المتلازمة السابقة للحيض:
اضطرابات النسيج الضام، مثل الذئبة أو التهاب المَفاصِل الروماتويدي
اضطرابات التنفُّس، مثل الربو والحساسية
اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب
إذا كانت المتلازمة السابقة للطمث سيئةً إلى درجة تُؤثر في الحياة اليومية للمرأة، قد يكون لديها شكل شديد يُسمَّى اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من المتلازمة السابقة للحيض؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت المرأة تُعاني من المتلازمة السابقة للحيض استِنادًا إلى الأَعرَاض لديها ومتى بدأت.
كيف يُعالج الأطباءُ المتلازمة السابقة للحيض؟
قد تُساعد بعض الأشياء على التخفيف من أعراض المتلازمة السابقة للحيض، مثل:
النوم لفترة 7 ساعات على الأقل كل ليلة
ممارسة النشاط بشكل منتظم
التقليل من الشدَّة عن طريق التأمٌُّل أو تمارين الاسترخاء
تناول المزيد من البروتين والكالسيوم (مثل الأسماك والحليب)
التقليل من استهلاك الملح والسكر والكافيين (مثل الرقائق والكعك والقهوة)
قد يطلب الأطباء من المريضة أن تأخذ:
فيتامينات ومُكمِّلات، مثل فيتامين D، والكالسيوم، والمغنيزيوم
مدرات البول التي تجعلها تتبول بشكلٍ أكثر وقد تُساعد على التخفيف من التطبُّل
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين، وذلك للمساعدة على تخفيف الصداع والتشنجات أو ألم المفاصل والعضلات
أقراص منع الحمل
إذا كانت المرأة تُعاني من أعراض المتلازمة السابقة للطمث الشديدة أو اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث، قد يطلب الأطباء منها أن تأخذ:
مضادَّات الاكتئاب (دواء يُساعد على ضبط المزاج)
هرمون يُسمَّى ناهضة الهرمون المطلق لموجهة الغدة التناسلية GnRH agonist، بحيث يُنتِجُ المبيضان كمية أقلّ من الهرمونات الأنثوية
إذا كان لدى المرأة أعراض الاكتئاب، قد يُرسلها الأطباءُ إلى مقدم رعاية للصحة النفسية من أجل أن تخضع لفحوصات وتتلقَّى مُعالجة.