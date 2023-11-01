يمكن أن تبدأ الأَعرَاض قبل فترةٍ تصل إلى 10 أيَّام من الطمث، وتنتهي عندما يبدأ الطمث عادةً،وقد تتفاقم الأَعرَاض وتستمر لفترة أطول مع اقتراب المرأة من سنّ اليأس (عندما يتوقف الطمث لديها).

يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض النفسية والعاطفية على:

شُعور بالحزن أو الاكتئاب

عَصبيَّة

تقلبات المزاج (تتأرجح بين الشعور بسعادةٍ عارمة وحزن شديد)

حدَّة الطباع

عدم الرغبة في التواجد مع الآخرين

تَخليط ذهنيّ

صعوبة في التركيز

نسيان الأشياء

يُمكن أن تنطوي الأَعرَاض البدنية على:

امتلاء الثدي أو إيلام عند الجسّ

تشنجات أو ثقل أو ضغط في أسفل البطن

صداع

تَّطبُّل

اكتساب الوزن

إمساك

صعوبة في النوم أو البقاء نائمةً

حب الشباب (العدّ)

شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ

تعب أو فتور الهمَّة

ألم في الظهر وألم في المفاصل والعضلات

الاضطرابات التالية ليست المتلازمة السابقة للحيض،ولكن إذا كانت المرأة تُعاني من أحد هذه الاضطرابات، قد تتفاقم أعراض هذا الاضطراب في أثناء المتلازمة السابقة للحيض:

إذا كانت المتلازمة السابقة للطمث سيئةً إلى درجة تُؤثر في الحياة اليومية للمرأة، قد يكون لديها شكل شديد يُسمَّى اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث.