يستخدِمُ أكثر من نصف النِّساء الحوامِل أدويةً أو يشربن الكحول، أو يُدخِّنَ، أو يستخدِمن عقاقير محظُورةً في مرحلةٍ ما في أثناء الحمل.
قد يُؤدِّي استخدام عقاقير أو أدوية مُعيَّنة خلال الحمل إلى ضررٍ للجنين أو يُسبِّب الإسقَاط miscarriage،
وبشكلٍ عام، ينبغي تجنُّب استخدام الأدوية في أثناء الحمل إلّا إذا كانت هناك حاجة لها
ينبغي استشارة الطبيب حول ما هي الأدوية والفيتامينات والمُكمِّلات العشبيَّة الضروريَّة وما هي التي ينبغي عدم استخدامها
يُعدُّ شرب الكحول في أثناء الحمل سبباً رئيسيَّاً للعُيوب الخلقيَّة
كيف تؤثر الأدوية في الحملِ؟
ينتقِلُ العديد من الأدوية والعقاقير التي تأخذها النساء الحوامل إلى الجنينِ في الرحمِ عن طريق المشيمة.والمشيمة هي عُضو على الرَّحم من الدَّاخل وهي تنقل الدَّم والأكسجين والمواد المغذِّية للجنين.يمكن لبعض الأدوية والعقاقير أن:
نموّ أعضاء الجنين بشكلٍ غير طبيعيّ ممَّا يُؤدِّي إلى عيوب خلقيَّة أو الوفاة
تأثيراتٍ في المشيمة بحيث لا تعمل بشكلٍ صحيحٍ
وِلادة الجنين بشكلٍ مُبكِّرٍ جداً
كيف يمكن معرفة ما إذا كان الدواء آمناً لأخذه في أثناء الحمل؟
هناك العديد من الأدوية واللقاحات غير الآمنة للنِّساء الحوامِل،
من ناحيةٍ أخرى، هناك بعض الأدوية واللقاحات التي من المهم أخذها في أثناء الحمل،فهي تُؤمِّنُ الوِقاية من المشاكل الصحية التي يمكن أن تضرّ بالأم أو جنينها،وينبغي عدم الاكتفاء بالتوقُّف عن استخدام هذه الأدوية عندما تُصبِح المراة حاملاً.قد تحتاج المرأة إلى تناول دواء في أثناء الحمل إذا كانت تُعاني من مرضٍ يُمكن أن يضرّ بها أو بجنينها، مثل:
الاختلاجات (نوبات الصَّرع epilepsy)
ينبغي استشارة الطبيب حول الأدوية التي تستخدمها المرأة:
استشارة الطبيب بمُجرَّد أن تعلم أنَّها أصبَحت حاملاً
استشارة الطبيب حول مخاطر وفوائد الأدوية التي جرى وصفها بحيث تستطيع تحديد ما إذا كانت ستستمر بها أو ستُوقف استخدامها
استشارة الطبيب حول أيَّة فيتامينات ومُكمِّلات وأدوية تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ تأخذها وحول مخاطر استخدامها
إذا كان الدواء الذي تستخدمه الحامل يُشكِّل خطراً عليها، يستطيع الأطباء عادةً استبداله بدواءٍ أكثر أماناً،وأحيَانًا يكون حتى الدواء الذي يُشكِّل خطراً يستحق المجازفة بتناوله لمُعالجة مشكلةٍ تُشكِّل خطراً أكبر على صحَّة الحامل،فعلى سبيل المثال، قد تحتاج المرأة إلى أخذ دواء يُسمَّى مُميع الدَّم للوِقاية من جلطات الدَّم القاتلة.سوف یختار الطبيب الدواء المُناسِب للحفاظ على صحَّة الأم وجنينها.ينبغي استشارة الطبيب دائمًا قبل التوقُّف عن استخدام الأدوية والبدء باستخدامها أو تغييرها
اللقاحات
في أثناء فترة الحمل والأشهر القليلة الأولى من الحياة، يكون الصغير محمياً ضدّ العديد من حالات العدوى من الجهاز المناعيّ للأم.تأتي هذه الوقاية للطفل من خلال مجرى الدم وعبر المشيمة في أثناء الحمل.إذا لم تأخذ الأم جميع لقاحاتها، يبقى من الآمن أخذ بعضها في أثناء الحمل،ولكن لا ينبغي أخذ بعض اللقاحات، وبعض اللقاحات تُعطى فقط عندما تُواجه الأم زيادةً في خطر العدوى.
سينصحُ الطبيبُ بلُقاحينِ يُمكن أخذهما بأمانٍ في أثناءِ الحمل:
ينبغي على النساء الحوامل، والمرضعات، واللواتي يحاولن الحمل الآن أو قد يحملن في المستقبل أن يحصلن على لقاح كوفيد-19 (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC: لقاحات كوفيد-19 في أثناء الحمل أو الإرضاع).
ينبغي على النساء الحصول على لقاح الأنفلونزا في أي وقت خلال فترة الحمل، وقبل وفي أثناء موسم الأنفلونزا.ينبغي على النساء الحوامل عدم الحصول على اللقاح الموهن الحي (LAIV أو رذاذ الأنف).
ينبغي على الحوامل اللواتي يتراوح عمر الحمل لديهنَّ بين 27 و36 أسبُوعاً أخذ اللقاح الثلاثيّTdap vaccine (الذي يُؤمِّن الوقاية ضدّ الكزاز tetanus والخناق diphtheria والسعال الديكي pertussis
تنطوي اللقاحات التي لا تُعدُّ آمنة في أثناء الحمل على:
لقاح الحصبة الألمانية (لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية [MMR])
ما هي المشاكل التي تسببها العقاقير في أثناء الحمل؟
تنطوي بعض العقاقير التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى مشاكل على:
الكُحول
الكافين
السجائر (التبغ)
الماريجوانا (مسموحة في بعض الولايات الأمريكيَّة)
الكحول
الكحول هو السبب الرئيسي للعيوب الخلقية،حيث يُمكن أن يُؤدِّي إلى:
مُتلازمة الجنين الكُحولي
الإسقاط
نقص الوزن عند الوِلادة
مشاكل سُلوكيَّة في الطفولة
مُتلازمة الجنين الكُحولي هي مجموعة من المشاكل التي تنطوي على نموّ غير طبيعيّ لرأس الصغير ووجهه وضرر في دماغه وانخفاض في مستوى الذكاء وتعثُّر النموّ ومشاكل أخرى.يُمكن أن تنجُم هذه المُتلازمة عن مُجرَّد شُرب 3 كؤوسٍ من الكحُول في اليوم،
ولذلك ينبغي عدم شُرب الكُحول خلال الحمل.
الكافيين
لا يمتلك الأطباء معلومات كافية حول ما إذا كان استهلاك الكافين في أثناء الحمل يُسبب الضرر للجنين.يُوجد الكافين في القهوة وبعض أنواع الشاي وبعض أنواع المياه الغازيَّة ومشروبات الطاقة والشوكولاتة وبعض العقاقير.
يعتقد الأطباء أنَّ الكافيين آمنٌ بكمياتٍ صغيرةٍ، مثل كُوب من القهوة في اليوم،
ولكن شُرب أكثر من 7 أكواب من القهوة في اليوم قد يُؤدِّي إلى:
الإسقاط أو وِلادة أجنَّة ميتة stillbirth
وِلادة الخُدَّج (صِغارٌ يُولدون بشكلٍ مُبكِّرٍ جداً)
نقص الوزن عند الوِلادة
ينصحُ الأطبَّاءُ بشرُب كميةٍ قليلةٍ جدًّا من الكافيين في أثناء الحمل.تستطيع الحامل استهلاك المشروبات الخالية من الكافيين كبديلٍ.
السَّجائر
يُمكن أن يُؤدِّي تدخين السَّجائر خلال الحمل أو حتى استنشاق الدُّخان الصادر عن مُدخِّنين آخرين إلى ضرر للجنين،وقد يُسبِّب:
نقص الوزن عند الولادة
عيوب خلقيَّة في القلب والدِّماغ والوجه عند الجنين
إسقاط
وِلادة الخُدَّج (صِغارٌ يُولدون بشكلٍ مُبكِّرٍ جداً)
مشاكل في النموّ والسُّلُوك والذكاء عند الطفل
ينبغي عدم التدخين نهائياً خلال الحمل وينبغي تجنُّب التواجد في مكان قريب من الدخان قدر الإمكان.
الماريجوانا
لا يعلم الأطباءُ بشكلٍ مُؤكَّد ما إذا الماريجوانا في أثناء الحمل تُؤدِّي إلى ضرر للجنين ولكنهم ينصحُون بتجنُّبها.قد تُؤدِّي الماريجوانا إلى مشاكل سُلوكيَّة عند الصغير إذا استخدمتها الأم بكثافةٍ خلال الحمل.
أسبارتام
أسبارتام هُو مادَّة مُحلِّية اصطناعية في بعض الأطعمة والمشروبات وقد تكون الكميات القليلة منه آمنةً في أثناء الحمل.على سبيل المثال، ينبغي على النساء الحوامل شرب أقل من 1 لتر (حوالى 3 علب) من المياه الغازيَّة قليلة السعرات الحرارية في اليوم،
ولكن ينبغي على الحوامل اللواتي يُعانين من مرضٍ يُسمَّى بيلة الفينيل كيتون phenylketonuria عدم تناوُل أو شُرب الأسبارتام.
ما هي المشاكل التي تسببها العقاقير غير المشروعة في أثناء الحمل؟
يُمكن أن يُسبِّب استخدام العقاقير غير المشروعة في أثناء الحمل مشاكل خطيرة للحامل وجنينها،فالاستخدام الكثيف للعقاقير غير المشروعة وبعض الأدوية (خُصوصًا الأفيونيَّات مثل أوكسي كودون)، يزيدُ من فُرص أن يُولد الصغير بحجمٍ صغيرٍ جدًّا أو في وقتٍ مُبكرٍ جدًّا (ولادة الخدَّج).
كما أن حَقن العقاقير يزيد من فُرص انتقال العدوى من الأم إلى جنينها، مثل التهاب الكبد أو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.
تنطوي العقاقير غير المشروعة التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى مشاكل على:
الأمفيتامينات
أملاح الاستحمام
الكوكايين
المُهلوِسات
الأفيونيات
الأمفيتامينَات
قد تُؤدِّي الأمفيتامينات في أثناء الحمل إلى:
عُيوب خلقيَّة خُصُوصًا في القلب
مشاكل في نمو الجنين قبل الوِلادة
أملاح الاستحمام
أملاح الاستحمام هي اسم يُستخدم مع مجموعةٍ من العقاقير تُصنَع من مواد كيميائيَّة مُختلفة تمنح نفس الشعور بالنشوة عند استخدام الأمفيتامينات.قد يؤدي استخدام أملاح الاستحمام في أثناء الحمل إلى:
عدم حُصول الجنين على كميةٍ كافيةٍ من الأكسجين
ولادة أجنَّة ميتة (موت الجنين قبل أو في أثناء الولادة)
مشاكل في المشيمة
عيوب خلقية
الكوكايين
يمكن أن يُؤدِّي استخدام الكوكايين في أثناء الحمل إلى تضيُّق أوعية الدَّم في المشيمة، ممَّا يُسبب المشاكل التالية:
الإسقاط
وِلادة الخُدَّج (صِغارٌ يُولدون بشكلٍ مُبكِّرٍ جداً)
نقص الوزن عند الولادة
تقوم النساء اللواتي يستخدمن الكوكايين في أثناء الحمل غالبًا بأشياء أخرى يُمكن أن تُسبب الضرر لأجنَّتهنَّ، مثل التدخين واستخدام عقاقير أخرى أو الحُصول على رعاية طبية سيئة؛ونتيجة لهذا، لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيقٍ ما هي المشاكل النَّاجمة عن استخدام الكوكايين لوحده.ومع ذلك، ينبغي عدم استخدام الكوكايين على الإطلاق خلال الحمل.
المُهلوسات
تنطوي المُهلوِسات على إكستاسي Ecstasy وميثامفيتامين methamphetamine وحمض الليسرجيك LSD.قد يُؤدِّي استخدام المُهلوِسات في أثناء الحمل إلى:
الإسقاط
وِلادة الخُدَّج (صِغارٌ يُولدون بشكلٍ مُبكِّرٍ جداً)
أعراض الانسحاب عند الصغير
الأفيونيَّات
تنطوي الأفيونيَّات على أدويةٍ (مثل الأوكسي كودون oxycodone والميثادون والمورفين) يصفها الأطباء لتخفيف الألم.الهيروين هو مادة أفيونيَّة محظُورة يُدمن الأشخاص عليها ولا يصفها الأطباء.قد يُؤدِّي استخدام أيَّة من الأفيونيَّات لفترة طويلة في أثناء الحمل إلى:
أعراض الانسحاب عند الصغير
الإسقاط
وِلادة الخُدَّج (صِغارٌ يُولدون بشكلٍ مُبكِّرٍ جداً)
نقص الوزن عند الولادة
إذا كانت المرأة تُعاني من إصابةٍ شديدةٍ ومُؤلمةٍ (مثل عظمٍ مكسُور أو حرق شديد)، من المُحتَمل أن يصِف الطبيب مادةً أفيونيَّة لأيامٍ عديدة،وما عدا ذلك، ينبغي تجنُّب استخدام الأفيونيَّات.