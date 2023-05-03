كيف يمكن معرفة ما إذا كان الدواء آمناً لأخذه في أثناء الحمل؟

كيف يمكن معرفة ما إذا كان الدواء آمناً لأخذه في أثناء الحمل؟

هناك العديد من الأدوية واللقاحات غير الآمنة للنِّساء الحوامِل،

من ناحيةٍ أخرى، هناك بعض الأدوية واللقاحات التي من المهم أخذها في أثناء الحمل،فهي تُؤمِّنُ الوِقاية من المشاكل الصحية التي يمكن أن تضرّ بالأم أو جنينها،وينبغي عدم الاكتفاء بالتوقُّف عن استخدام هذه الأدوية عندما تُصبِح المراة حاملاً.قد تحتاج المرأة إلى تناول دواء في أثناء الحمل إذا كانت تُعاني من مرضٍ يُمكن أن يضرّ بها أو بجنينها، مثل:

ينبغي استشارة الطبيب حول الأدوية التي تستخدمها المرأة:

استشارة الطبيب بمُجرَّد أن تعلم أنَّها أصبَحت حاملاً

استشارة الطبيب حول مخاطر وفوائد الأدوية التي جرى وصفها بحيث تستطيع تحديد ما إذا كانت ستستمر بها أو ستُوقف استخدامها

استشارة الطبيب حول أيَّة فيتامينات ومُكمِّلات وأدوية تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ تأخذها وحول مخاطر استخدامها

إذا كان الدواء الذي تستخدمه الحامل يُشكِّل خطراً عليها، يستطيع الأطباء عادةً استبداله بدواءٍ أكثر أماناً،وأحيَانًا يكون حتى الدواء الذي يُشكِّل خطراً يستحق المجازفة بتناوله لمُعالجة مشكلةٍ تُشكِّل خطراً أكبر على صحَّة الحامل،فعلى سبيل المثال، قد تحتاج المرأة إلى أخذ دواء يُسمَّى مُميع الدَّم للوِقاية من جلطات الدَّم القاتلة.سوف یختار الطبيب الدواء المُناسِب للحفاظ على صحَّة الأم وجنينها.ينبغي استشارة الطبيب دائمًا قبل التوقُّف عن استخدام الأدوية والبدء باستخدامها أو تغييرها