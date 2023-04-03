أحيَانًا نعم وأحيَانًا لا، حيث يكون النزف المهبلي طبيعيًا في أثناء الطمث؛ويبدأ الطمثُ عادةً كل 21 إلى 35 يومًا (أو حتى 45 يومًا عند المُراهِقات).يستمرّ النَّزفُ في أثناء الطمث لفترة تتراوح بين 3 إلى 7 أيَّام عادةً.وغالبًا ما يحدُث أول طمث عندَ الفتيات في عمرٍ يتراوَحُ بين 10 إلى 16 عامًا.

قد يحدُث نزفٌ مهبليّ خفيف عند المواليد الجدد من البنات، ويستمر إلى أسبوعين بعد أن يُولَدنَ، وهو أمر طبيعيّ أيضًا.إذا استمرَّ النزفُ المهبلي عند المواليد الجُدد من البنات لأكثر من أسبُوعين، ينبغي فحصهنَّ من قِبل الطبيب.