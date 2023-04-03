ما هي المفرزاتُ المهبليّة؟
المفرزات المهبليّة هي سائلٌ يخرُج من المهبل (قناة الوِلادة).
هل المفرزاتُ المهبليّة طبيعيّة؟
جميع النساء لديهن شيءٌ من الإفراز المهبليّ في بعض الأوقَات،ويكون الإفراز المهبليّ الطبيعيّ بلونٍ أبيض مثل الحليب أو رقيقًا ورائقًا ومن دون أيَّة رائحة.
متى يكون الإفراز المهبليّ غير طبيعيّ؟
يكون الإفراز المهبليّ غير طبيعيّ في الحالات التالية:
إذا كان أكثر غزارةً أو أكثر لزوجة من المُعتاد
إذا كان بلون أبيض ومُتكتِّلاً (مثل الجبنة المنزليَّة)
إذا كان بلونٍ رماديّ أو أخضر أو أصفر أو مُدمَّى بعض الشيء
إذا كانت رائحتُه كريهة مثل رائحة السَّمك
كما قد يترافق الإفراز المهبليّ مع الحكَّة والشعور بالحرق وطفحٍ جلديّ أو ألم في الفرج (المنطقة خارِج فتحة المهبل).
ما الذي يسبب الإفرازَ المهبليّ غير الطبيعيّ؟
ولكنَّ معظمَ أسباب المفرزات المهبلية ليست خطيرة.
وينطوي السببُ الأكثر شيوعًا للإفراز غير الطبيعيّ من المهبل على:
عدوى في المهبل، مثل عدوى الخمائر أو عدوى منتقلة بالجنس، مثل داء السيلان، وداء المشعرات، والعدوى بجرثومة المتدثرة
وتنطوي الأسبابُ الأخرى للإفراز المهبليّ غير الطبيعيّ على:
الرُّهيمات أو المساحيق أو أنواع الصابون أو موادّ أخرى تُلامِسُ وتُهيِّج الفرج
إذا كانت المرأة في مرحلة ما بعد سنّ اليأس، سيكون السبب ترقق المهبل وجفافه
تنطوي أسبابُ الإفراز المهبليّ عند البنات على:
عدوى تنجُم عن عدم تنظيف الفرج بشكلٍ جيِّدٍ أو عدم غسل اليدين من بعد التغوُّط
مواد كيميائيَّة في حمامات الفقاقيع أو في أنواع الصابون
شيء عالق في المهبل، مثل قطعة من ورق التواليت أو لعبة
التحرُّش الجنسي
متى ينبغي استشارةُ الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب خلال يومٍ واحدٍ إذا كان هُناك إفرازٌ مهبليّ وأيّة من العلامات التحذيريَّة التالية:
ألم الحوض
إفراز مهبليّ يبدو مثل القيح
حُمَّى
بُراز في الإفراز المهبليّ
إفراز مُدمَّى بعدَ انقطاع الطمث
يُمكن أن تكونَ البنت التي لديها حُمَّى أو إفراز بلونٍ أصفر أو أخضر برائحةٍ تُشبه رائحة السمك، مُصابةً بعدوى منتقلة بالجنس، وربما يعود هذا إلى تحرُّشٍ جنسيّ.ولذلك، ينبغي عرضُها على الطبيب آنئِذٍ.
كما ينبغي استشارة الطبيب خلال بضعة أيام إذا كان هناك إفراز مهبليّ غير طبيعيّ، ولكن من دون علاماتٍ تحذيريَّةٍ.
عدوى الخمائر
إذا أُصِيبت المرأة بـعدوى الخمائر في السابق، من المُحتَمل ألّا تحتاج إلى استشارة الطبيب في كل مرَّة تظهر لديها الأعراضُ النموذجيَّة، إلّا إذا ظهرت أعراض أخرى أيضًا.تنطوي الأَعرَاضُ النموذجية على إفرازٍ لزِجٍ أبيض ومُتكتِّل مع حكَّة وشعور بالحرق في الفرج.ينبغي مُعالجةُ عدوى الخمائر بالأدوية المُضادَّة للفطريات،
ما الذي سيحدُث عندَ استشارة الطبيب؟
سيطرح الأطباءُ أسئلة حول الإفراز المهبليّ، وأيّة أعراض أخرى عند المرأة.
يقوم الأطباءُ بفحصٍ للحوض عادةً،وفي أثناء هذا الفحص، يقوم الطبيب بمُعاينة المهبل من الدَّاخل ويُبقيه مفتوحًا بأدةٍ صغيرةٍ تُسمَّى المنظار speculum.قد يستخدمُ الأطبَّاءُ مسحةً قطنيةً لأخذ عيِّنةٍ من المفرزات لتفحُّصها.
كيف يعالج الأطباءُ الإفراز المهبليّ غير الطبيعي؟
يقوم الأطباءُ بمُعالجة سبب الإفراز إن كان بمقدورهم هذا؛فعلى سبيل المثال، إذا كانت المرأة لديها عدوى ناجمة عن بكتيريا، سيُعطيها الأطباء مُضادَّات حيوية لتأخذها عن طريق الفم.
إذا كانت المرأةُ تشعُر بالألم ولديها حكَّة، قد ينصح الأطباء بالتدابير التالية أيضًا:
الحِفاظ على نظافة الفرج قدر المُستطاع
وضع قوالب من الجليد على الفرج
استخدام مغاطِس الماء الساخن
التوقّف عن استخدام الرُّهيمات والمساحيق وأنواع الصابون أو المواد الأخرى التي تُهيِّجُ الفرج
تطبيق أدوية (مثل رهيم يحتوي على ستيرويدات قشريَّة)