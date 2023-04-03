ينبغي استشارة الطبيب خلال يومٍ واحدٍ إذا كان هُناك إفرازٌ مهبليّ وأيّة من العلامات التحذيريَّة التالية:

ألم الحوض

إفراز مهبليّ يبدو مثل القيح

حُمَّى

بُراز في الإفراز المهبليّ

إفراز مُدمَّى بعدَ انقطاع الطمث

يُمكن أن تكونَ البنت التي لديها حُمَّى أو إفراز بلونٍ أصفر أو أخضر برائحةٍ تُشبه رائحة السمك، مُصابةً بعدوى منتقلة بالجنس، وربما يعود هذا إلى تحرُّشٍ جنسيّ.ولذلك، ينبغي عرضُها على الطبيب آنئِذٍ.

كما ينبغي استشارة الطبيب خلال بضعة أيام إذا كان هناك إفراز مهبليّ غير طبيعيّ، ولكن من دون علاماتٍ تحذيريَّةٍ.