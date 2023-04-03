ما هي الحكة التناسلية؟

ما هي الحكة التناسلية؟

الحكة التناسلية هي شُعور بالوخز والحكَّة في المهبل (القناة الولادية) أو في المنطقة خارج الفتحة التي تُؤدِّي إلى المهبل (تُسمَّى الفرج).

تُعاني مُعظمُ النِّساء من حكة تناسلية خفيفة بين الحين والآخر، وهي تزول وحدَها.

تُصبِحُ الحكة التناسلية مشكلة عندما لا تزول، أو تستمرّ في العودة.يمكن للحكة التناسلية أن تكونَ خطيرة إذا ترافقت مع: