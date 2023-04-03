ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان لدى المرأة ألمٍ في الحوض وأيّة من العلامات التحذيريَّة التالية:

دوخة وإغماء أو صدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم)

حمى أو قشعريرة

ألم مفاجئ وشديد، خُصُوصًا إذا كانت المريضة تشعر بانزِعاجٍ في المعِدة مع تقيُّؤ وتعرُّق بكمياتٍ كبيرةٍ

ينبغي استشارةُ الطبيب في نفس اليوم إذا لم يسبق أن عانت المريضة من ألمٍ في الحوض، وإذا كان الألم مستمرًا ومُتفاقمًا.

ينبغي استشارةُ الطبيب في نفس اليوم أو في غضون بضعة أيام إذا كان هناك ألم جديد في الحوض يزول، أو إذا كان هناك ألم في الحوض مع نزفٍ مهبليّ بعدَ انتهاء الطمث (سنّ اليأس).

إذا استمرَّ ألم الحوض، ولكن من دون علاماتٍ أخرى، ينبغي عليها استشارة الطبيب متى استطاعت، ولكن التأجيل لبضعة أيام لا يكون ضارًا عادةً.