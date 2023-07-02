ما هُوَ القذف المُبكِّر؟
القذف هو خروج المني من القضيب.القذف المُبكِّر هو ما يحدث عندما يقذف الرجل في وقت مبكرٍ جدًا، وعادة قبل الجماع أو بعد البدء بالجماع مباشرة.
ينجم القذف المبكر عن القلق عادةً أو مشاكل انفعاليَّة أخرى أو عدم الخبرة الجنسية
غالبًا ما يُسبب القذف المبكر الشدَّةَ للأزواج،
ويُمكن أن يساعد العلاجُ معظم الرجال على تأخير القذف
ما الذي يُسببُ القذف المبكر؟
ينجم القذف المبكر بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عن:
القلق
مشاكل انفعاليَّة أخرى
عدم الخبرة الجنسية
إذا لم يمارس الرجل الجنس لفترة من الزمن، سيكُون أكثر ميلًا لأن يقذف مبكرًا.
ما هي أعرَاض القذف المُبكِّر؟
القذف المُبكِّر هُوَ حدوث هزَّة الجماع في وقت مبكر جدًّا، وعادةً قبل الإيلاج أو بسرعة كبيرة بعدئذ.لا توجد أعراض أخرى.
كيف يُعالج الأطباء القذف المُبكِّر؟
يمكن أن يُساعِد علاج تعديل السلوك على:
التقليل من القلق
تعليم الرجل طرائق لتأخير القذف
كما قد يطلب الأطباءُ من الرجل أيضًا القيام بأشياءٍ تجعل القضيب أقل حساسية ، مثل:
ارتداء الواقي الذكري في أثناء الجماع
وضع دواء مخدِّر على القضيب قبل الجماع
إذا كان يبدو على الرجل القلق الشديد أو الانزعاج، قد يصِفُ الأطباءُ له دواءً مُضادًا للاكتئاب.
تأخير القذف
مع الممارسة، يتعلم جميع الرجال تقريبًا تأخير القذف لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق أو أطول.تُعلم هذه الطرائقُ الرجلَ كيف يُحقق الإثارةَ من دُون قذف:
طريقة التوقُّف والبدء: التوقُّف عن الجماع عندما يشعر الرجل بأنَّه على وشك الوصول إلى هزَّة الجِماع، ومن ثمَّ البدء من جديد بعد نحو 30 ثانية
طريق العصر أو الضغط: التوقف عن الجماع عندما يشعر الرجل بأنَّك على وشك الوصول إلى هزَّة الجِمَاع، ومن ثم يضغط على طرف القضيب لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 ثانية، ويبدأ من جديد بعد نحو 30 ثانية
يُمكن التدرب على هذه الطرائق أولًا خلال الاستمناء،وفي وقت لاحق، يمكن القيام بها مع شريك الحياة.