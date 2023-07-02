مع الممارسة، يتعلم جميع الرجال تقريبًا تأخير القذف لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق أو أطول.تُعلم هذه الطرائقُ الرجلَ كيف يُحقق الإثارةَ من دُون قذف:

طريقة التوقُّف والبدء : التوقُّف عن الجماع عندما يشعر الرجل بأنَّه على وشك الوصول إلى هزَّة الجِماع، ومن ثمَّ البدء من جديد بعد نحو 30 ثانية

طريق العصر أو الضغط: التوقف عن الجماع عندما يشعر الرجل بأنَّك على وشك الوصول إلى هزَّة الجِمَاع، ومن ثم يضغط على طرف القضيب لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 ثانية، ويبدأ من جديد بعد نحو 30 ثانية

يُمكن التدرب على هذه الطرائق أولًا خلال الاستمناء،وفي وقت لاحق، يمكن القيام بها مع شريك الحياة.