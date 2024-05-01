ما هُوَ البلوغ؟
البلوغ هو فترة النمو والتطور التي يكتسب فيها الأطفال والمراهقون من كلا الجنسين السِمَات الجسدية للبالغين، مثل الثديين أو شعر الوجه، ويصبحون قادرين على التكاثر (إنجاب أطفال).بالنسبة إلى الذكور، يبدأ سن البلوغ في عمر يتراوح بين عمر 10 إلى 14 سنة، ويمكن أن يحدث بشكل أبكر أو يتأخر عن ذلك.
ما الذي يُسبِّبُ البلوغ عند الأولاد؟
يجري ضبط الجهاز التناسلي برمَّته، بما في ذلك البلوغ، من قِبَل الهرمونات،والهُرمونات هي مَراسيل كيميائيَّة تُصنَع في أجزاء مُعيَّنة من الجسم وتنتقل عبر الدَّم لترسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الجسم لتقوم بوظائف معينة،
يبدأ البلوغ عند الأولاد عندما تتسبَّب الهرمونات التي يُطلقها الدماغ في تطور الخصيتين.ثُمَّ تقوم الخصيتان بعد ذلك بتحرير هرمون التستوستيرون.هرمون التستوستيرون هو هرمون جنسي يسبِّب ظهور شعر الوجه، والصوت الخشن، والسمات الجسدية الأخرى عند الذكور.كما تدفع الهرمونات الخصيتين لإنتاج النطاف.
ما هي التغيُّرات التي تحدُث في سن البلوغ عند الأولاد؟
تحدث التغيُّرات البدنية التالية، وعادة ما تكون وفق الترتيب التالي:
أولاً، يزداد حجم كيس الصَّفن (الجلد المُحيط بالخصيتين) والخصيتين
بعد ذلك مباشرةً، يصب القضيب أطول - يحدث ذلك عادةً بين عُمر 11½ و 13 سنة
يزداد حجم الحويصلتين المنويتين والبروستات، والتي تشارك في إنتاج النطاف
ينمو شعر العانة
تحدث طفرة النمو، وتصبح عضلات الولد أكبر حجمًا وكتفاه أكثر عرضًا
ينمو الشعر على الوجه وتحت الإبطين
يُصبِحُ القذف مُمكنًا في عُمر يتراوح بين 12½ إلى 14 عامًا (القذف هو تحرير النطاف من القضيب)
تحدث الخصوبة (القدرة على إنجاب الأطفال) في مرحلة متأخرة من المراهقة
ينمو الثديين عند بعض الأولاد (تثدِّي الرجل) في وقت مبكر من البلوغ، ولكن عادةً ما يزول ذلك في غضون عام.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث مع البلوغ؟
تتضمن مشاكل البلوغ الهرمونات عادةً،هناك العديد من المشاكل الهرمونية المختلفة التي ينجم عنها نقص كبير في الهرمونات بحيث:
يتأخر البلوغ أو لا يبدأ على الإطلاق
في حالات أقل، يكون هناك الكثير جدًا من الهرمونات ويحدث للأولاد:
البلوغ المبكر