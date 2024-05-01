ما الذي يُسبِّبُ البلوغ عند الأولاد؟

ما الذي يُسبِّبُ البلوغ عند الأولاد؟

يجري ضبط الجهاز التناسلي برمَّته، بما في ذلك البلوغ، من قِبَل الهرمونات،والهُرمونات هي مَراسيل كيميائيَّة تُصنَع في أجزاء مُعيَّنة من الجسم وتنتقل عبر الدَّم لترسل إشارات إلى أجزاء أخرى من الجسم لتقوم بوظائف معينة،

يبدأ البلوغ عند الأولاد عندما تتسبَّب الهرمونات التي يُطلقها الدماغ في تطور الخصيتين.ثُمَّ تقوم الخصيتان بعد ذلك بتحرير هرمون التستوستيرون.هرمون التستوستيرون هو هرمون جنسي يسبِّب ظهور شعر الوجه، والصوت الخشن، والسمات الجسدية الأخرى عند الذكور.كما تدفع الهرمونات الخصيتين لإنتاج النطاف.