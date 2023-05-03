ما هي البروستات؟

ما هي البروستات؟

البروستات هي غدَّة بين المثانة والقضيب عند الرَّجُل،ويمرُّ الأنبُوب (الإحليل urethra) الذي ينقُل البول من المثانة وخارج القضيب مُباشرةً عبر مُنتصف البروستات.

تُنتِجُ البروستات سائلاً يُحافِظ على صحَّة النطاف،وهِيَ تُنتِجُ تقريبًا كلّ السَّائِل الذي يقذفه الرَّجُل في أثناء الجماع.

تكون البروستات بحجم الجوزة عندَ الرجال اليافعين، ولكنَّها تُصبِح أكبر مع التقدُّم في العُمر.