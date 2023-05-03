ما هي البروستات؟
البروستات هي غدَّة بين المثانة والقضيب عند الرَّجُل،ويمرُّ الأنبُوب (الإحليل urethra) الذي ينقُل البول من المثانة وخارج القضيب مُباشرةً عبر مُنتصف البروستات.
تُنتِجُ البروستات سائلاً يُحافِظ على صحَّة النطاف،وهِيَ تُنتِجُ تقريبًا كلّ السَّائِل الذي يقذفه الرَّجُل في أثناء الجماع.
تكون البروستات بحجم الجوزة عندَ الرجال اليافعين، ولكنَّها تُصبِح أكبر مع التقدُّم في العُمر.
ما هُو فرط تنسج البروستات الحميد؟
تضخُّم البروستات الحميد هو الحالة التي يزداد فيها حجم البروستات، ولكنَّ النَّمو لا يكون سرطانًا.يُمكن لتضخُّم البروستات الحميد أن يزيد من صعوبة التبوُّل، لأنَّ البروستات المتضخمة قد تضغط على الأنبوب الذي يحمل البول (الإحليل).
يشيعُ فرط تنسج البروستات الحميد من بعد عُمر 50 عامًا،
ويقُوم الأطباءُ بتشخيص فرط تنسج البروستات الحميد عن طريق ارتداء قفَّاز طبي في اليد وإدخال إصبعٍ في المُستقيم (نهاية السبيل الهضميّ حيث يجري تخزين البراز) وجسّ البروستات (فحص مستقيميّ)
قد يخضع المريض إلى فُحوصاتٍ لمعرفة كيف يتدفَّق البول لديه وإلى فُحوصاتٍ أخرى للتأكُّد من عدم الإصابة بسرطان البروستات،
وقد لا يحتاجُ إلى مُعالجة فرط تنسج البروستات الحميد
إذا كانت الأعراض تُسبِّب انزعاجاً كثيراً، قد يحتاجُ المريض إلى الأدوية أو الجراحة
ما الذي يسبب فرط تنسج البروستات الحميد؟
لا يعلم الأطباء سبب فرط تنسج البروستات الحميد بشكلٍ دقيقٍ،وقد يعود السبب إلى التغيُّرات في الهرمُونات مع التقدُّم في السنّ.
ما هي أعراض فرط تنسج البروستات الحميد؟
يُؤدِّي فرط تنسج البروستات الحميد إلى انسداد تدفُّق البول، ولذلك يُمكن أن تظهر الأعراض التالية عند الرِّجال:
مُشكلة في البدءِ بالتبُّول
يُصبِح تدفُّق البول أصغر من ناحية الكمية وأضعف
تقاطُر في نهاية التبوُّل
نظرًا إلى أنَّه يحدُث انسِداد في تدفُّق البول، لا تفرَغ المثانة بشكلٍ كاملٍ وقد يشعر المريض بالأشياء التالية:
عدم اكتمال التبوُّل
حاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ، خُصُوصًا في الليل
حاجة مُلحَّة إلى التبوُّل
إصابة بعدوى في المثانة
في بعض الأحيان يحدث انسداد كامل لتدفُّق البول بحيث لا يستطيع المريض التبوُّل على الإطلاق (حالة يُسمِّيها الأطباءُ الاحتِباس البوليّ الحادّ acute urinary retention).عندما تحدُث هذه الحالة، تمتلئُ المثانة بالبول بسرعة وتُسبِّب ألمًا شديدًا.وتصِلُ شدَّة هذا الألم إلى درجة يحتاجُ فيها المريض إلى استشارة الطبيب مُباشرةً.
ما الذي يحدُث عندما تتضخَّم غدَّة البروستات؟
بالنسبة إلى فرط تنسج البروستَات الحَميد، تتضخَّم غدَّة البروستَات،وقد يُصبِح حجمُها، الذي لا يتجاوز حجم حبَّة الجوز عادةً، بحجم كُرة التّنس،وتضغط هذه الغدَّة المُتضخِّمة على الإحليل الذي ينقل البول إلى خارِج الجسم،ونتيجةً لذلك، قد يُصبِحُ تدفُّق البول بطيئاً أكثر.
كيف يستطيعُ الطبيبُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من فرط تنسج البروستات الحميد؟
سوف يقوم الطبيبُ بطرحِ أسئلةٍ حول الأعراض ويُجري فحصاً للمُستقيم:
يرتدي الطبيب قفازاً ويُدخِلُ إصبعاً في داخل المستقيم (نهاية السبيل الهضميّ حيث يجري تخزين البراز)،
وسيتمكَّن من جسّ البروستات في أثناء هذا الفحص
إذا كانت هناك إصابة بفرط تنسج البروستات الحميد، سيشعر الطبيب من خلال هذا الفحص بضخامة وليونة غدَّة البروستات،
وإذا كان المريض يُواجه الكثير من المشاكل في عملية التبوُّل، قد يُجري الطبيب اختباراً لمقياس جريان البول uroflowmetry.وهو ينطوي على التبوُّل في أداةٍ تقيسُ كميَّة البول وسرعة تدفُّقه.بعد اختبار مقياس جريان البول، يستخدم الأطباء التصوير بتخطيط الصدى لمعرفة كمية البول التي جرى إفراغها من المثانة،وينطوي هذه الفحص على استخدام الأمواج الصوتية لقياس الكمية الدقيقة من البول في داخل المثانة.
كما يُؤدِّي سرطان البروستات إلى أن تُصبِح غدَّة البروستات أكبر حجمًا أيضًا،ولذلك يحتاجُ الأطباءُ إلى معرفة ما إذا كانت الأعراض تنجُم عن فرط تنسج البروستات الحميد أو سرطان البروستات.في بعض الأحيان يُؤدِّي السرطان إلى تشكُّل كُتلةٍ صلبة يستطيع الطبيب الإحساس بها في البروستات عند المريض عن طريق الجسّ، ولكن لا يحدث هذا غالبًا،ولذلك يقوم الطبيب عادةً:
اختبار دموي يُسمى مستوى المُستضد النَّوعي للبروستات (PSA level)
واستنادًا إلى مستوى المُستضدّ البروستاتي النوعي وفحص المستقيم وأشياء أخرى، قد ينصحُ الطبيبُ بإجراءِ:
خزعة للبروستات،
حيث يستخدِمُ الطبيبُ إبرةً مُجوَّفة لأخذ عيِّنات من نسيج البروستات.أولاً، يضع الطبيب مسباراً للأمواج فوق الصوتية في المستقيم،وتُساعد صُور الأمواج فوق الصوتية الطبيبَ على توجيه الإبرة.يقوم الطبيب أولًا بحقن شيءٍ من دواء مُخدِّرٍ ومن ثمَّ يأخذ العديد من العيِّنات.
كيف يُعالِجُ الأطبَّاءُ فرط تنسج البروستات الحميد؟
لا يقومُ الأطباءُ عادةً بمُعالجة فرط تنسج البروستات الحميد إلّا إذا كانت الأعراض تُسبِّبُ الانزعاج للمريض أو تُؤدِّي إلى عدوى،وفي مثل هذه الحالات، قد يُعطي الطبيبُ المريضَ أدويةً.
تعمل بعض الأدوية على إرخاء أجزاء مُعيَّنة من البروستات والمثانة لتحسين تدفُّق البول،بينما تعمل أدوية أخرى على تقلُّص البروستات.إذا كانت الأدوية غير مفيدة، قد يحتاجُ المريض إلى الجراحة،
وتُسمَّى هذه الجراحة قطع البروستات بطريق الإحليل transurethral resection of the prostate، وهي تنطوي على:
وضع منظار على القضيب وُصولاً إلى البروستات
استخدام أدوات أو ضوء الليزر لاستئصال جزء من البروستات
في معظم الأحيان، تُساعد جراحة قطع البروستات بطريق الإحليل على التخفيفِ من الأعراض،ولكن يبقى هناك خطر بسيط في حدوث تسرُّب للبول لاحقًا أو مشاكل في الانتِصاب.
إذا تعرَّض المريض إلى نوبةٍ مُفاجئة حيث لا يستطيع التبوُّل على الإطلاق (احتباس البول الحادّ)، سيحتاجُ إلى قثطار،والقثطار هو أنبوب مطاطيّ ليِّن يضعه الطبيب عبر القضيب ويصل إلى داخل المثانة.يُساعد القثطار على خروج البول،وينبغي على المريض استخدامه لأيامٍ عديدةٍ غالبًا.