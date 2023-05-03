ما هي البروستات؟
البروستات هي غدَّة موجودة بين المثانة والقضيب عند الرَّجل،ويمرُّ الأنبُوب (الإحليل urethra) الذي ينقُل البول من المثانة وخارج القضيب مُباشرةً عبر مُنتصف البروستات.
تُنتِجُ البروستات سائلاً يُحافِظ على صحَّة النطاف،وهِيَ تُنتِجُ تقريبًا كلّ السَّائِل الذي يقذفه الرَّجُل في أثناء الجماع.
تكون البروستات بحجم الجوزة في الرجال اليافعين، ولكنَّها تُصبِح أكبر مع التقدُّم في العُمر.
ما هُو التهاب البروستات؟
التهاب البروستات prostatitis هو ألم وانتفاخٌ في البروستات.
ما الذي يُسبب التهاب البروستات؟
في بعض الأحيان، ينجُم التهاب البروستات عن عدوى،تنتقل هذه العدوى غالبًا إلى البروستات من أجزاءٍ من الجهاز البوليّ (مثل المثانة او الكُلى).في أحيان أخرى، لا يكون التهاب البروستات ناجمًا عن عدوى، ولكن السبب الدقيق لا يكون واضحًا.
ما هي أعراض التهاب البروستات؟
تنطوي أعراض التهاب البروستات على:
ألم في أسفل الظهر والقضيب والخُصيَتين او في المنطقة بين كيس الصفن scrotum والشَّرج (منطقة العجان perineal)
الحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّر وحاجة مُلِحَّة إلى التبوُّل
ألم أو شعور بالحرقة عند التبول
صعوبة في التبرُّز
ألم في أثناء الانتصاب أو هزة الجماع أو صعوبة في فعل هذا
الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور
إذا كان سبب التهاب البروستات هو بكتيريا، تتفاقم الأعراض عادةً وتنطوي على:
حُمَّى وقشعريرة وصعوبة في التبوُّل وخروج دمٍ مع البول
قيح في البروستات أو الأعضاء التناسلية
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من التهاب البروستات؟
سيطرح الطبيب اسئلة حول الأعراض ويطلب من المريض عيِّنة من البول ويقوم بفحص للمُستقيم،وفي أثناء فحص المُستقيم:
يرتدي الطبيب قفازاً ويُدخِلُ إصبعاً في داخل المستقيم (نهاية السبيل الهضميّ حيث يجري تخزين البراز)،
وسيتمكَّن من جسّ البروستات في أثناء هذا الفحص
إذا كان المريض يُعاني من التهاب البروستات، سيشعر بألم شديدٍ (إيلام) عندما يجسّها الطبيب
سيأخذ الطبيب عيِّنة أخرى للبول من بعد فحص المُستقيم،وسيرى الطبيب ما إذا كان هناك المزيد من خلايا القيح في البول من بعد تدليك البروستات.
كيف يُعالج الأطباء التهاب البروستات؟
يقُوم الأطباء بمُعالَجَة التهاب البروستات بطرائق مُختلفة وذلك استنادًا إلى ما إذا كان السبب هو بكتيريا أو غير ذلك.
إذا كانت البكتيريا هِي السبب
سيصِفُ الأطباء مُضادَّات حيويَّة لثلاثين يوماً على الأقلّ
إذا كان المريض مُتوعِّكاً بشكلٍ كبيرٍ، سيحتاجُ إلى البقاء في المستشفى لأخذ مُضادَّات حيوية عن طريق الوريد
إذا استمرَّت العدوى بالعودة من بعد المُعالجة:
قد يصِفُ الطبيبُ مُضادَّات حيويَّة لمدَّة 6 أسابيع
قد يحتاجُ المريض إلى الجراحة لإزالة أيّ قيح من البروستات
إذا لم تكن البكتيريا هي السَّبب
يصعُب الشفاء من التهاب البروستات غالبًا، ولكن يُمكن مُعالَجة الأعراض عن طريق:
تدليك البروستات، وهو أمر يقوم به الطبيب عن طريق وضع إصبعٍ في المُستقيم
الجلوس في مغطس يحتوي على ماءٍ ساخنٍ
تمارين الذهن والجسم للمُساعدة على استرخاء العضلات (الارتِجاع البيولوجيّ biofeedback)
أدوية تجعل التبرُّز أكثر سهولةً وتُقلِّلُ من الألم والانتِفاخ أو تُرخِي عضلات البروستات
إذا كانت الأَعرَاض سيئة جدًّا ولم تكن المُعالجَات الأخرى مفيدةً، قد يحتاجُ المريض إلى الجراحةِ لاستئصال جزءٍ من البروستات.