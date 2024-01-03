ما الذي يُسببُ الشَّبَم والجُّلَاع؟

ما الذي يُسببُ الشَّبَم والجُّلَاع؟

الشُبَم أمر طبيعي عند الصغار والأولاد،وبالنسبة إلى الرجال الأكبر سنًّا، يُمكن أن ينجُم عن عدوى أو تهيُّج أو تورُّم القلفة وطرف القضيب على المدى الطويل.

ينجُم الجُلاع عن تورُّم القلفة عندما يجري سحبها فوق رأس القضيب.يمكن أن يحدث هذا عندما تُترَك القلفة مسحوبةً للخلف من بعد: