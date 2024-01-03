يُولد الذكور بجلد رخو يغطي نهاية القضيب،ويُسمَّى الجلد الرخو القلفة.يمكن سحب القلفة إلى الخلف للمساعدة على مرور البول بشكل طبيعي ولغسل المنطقة.
تجري إزالة القلفة عند بعض الأطفال الذكور بعد أيامٍ عديدةٍ من الولادة،وتُسمَّى إزالة القلفة بالختان circumcision.
ما هُو الشَّبَم والجُّلَاع؟
الشبم Phimosis هو عندما تكون الفتحة في القلفة صغيرة إلى درجةٍ يصعب فيها سحب القلفة فوق رأس القضيب باتجاه الجسم.
الجُلَاع Paraphimosis هُوَ عندما يجري سحب القلفة للخلف وتَعلَق بحيث لا يُمكن سحبها للأمام حتى تُغطِّي حَشفة القضيب،
الشبم والجُّدَاع هُما مُشكلتان القلفة تحدُثان فقط عند الرجال الذين لم يجرِ ختانهم،
ويُعدُّ الشبم طبيعيًا عندَ المواليد الجدد والأولاد الصغار، وهُو يزول من دُون مُعالَجةٍ عادة في عُمر 5 سنوات تقريبًا.
يُعدُّ الجُلاعُ حالة طارئة، وإذا لم يحصل المريض على مُعالَجة مباشرةً، يُمكن أن يُؤدِّي تورُّم القلفة إلى انقطاع التروية الدمويَّة إلى طرف القضيب.
ما الذي يُسببُ الشَّبَم والجُّلَاع؟
الشُبَم أمر طبيعي عند الصغار والأولاد،وبالنسبة إلى الرجال الأكبر سنًّا، يُمكن أن ينجُم عن عدوى أو تهيُّج أو تورُّم القلفة وطرف القضيب على المدى الطويل.
ينجُم الجُلاع عن تورُّم القلفة عندما يجري سحبها فوق رأس القضيب.يمكن أن يحدث هذا عندما تُترَك القلفة مسحوبةً للخلف من بعد:
إجراء طبي
تنظيف قضيب الطفل
ما هي أعراضُ الشبم والجُلَاع؟
أعراض الشَّبم هِيَ:
لا يمكن سحب القلفة للخلف باتجاه الجسم
ألم وانزِعاج
مشكلة في التبوُّل والجماع
أعراض الجُلاع هِيَ:
لا يُمكن سحب القلفة نحو الأمام إلى طرف القضيب
ألم وانزعاج
كيف يُعالِجُ الأطباء الشَّبَم والجُلاعَ؟
يُعدُّ الختان (جراحة لإزالة القلفة) المُعالجة الاعتياديَّة للشبم والجُلاع.كما يمكن للأطباء إجراء ما يلي:
بالنسبة إلى الشَّبَم عند الأطفال، إعطاء رُهيم يحتوي على ستيرويد قشريّ لوضعه لمرتين أو ثلاث مرَّات يوميًّا، ويطلبون من المريض أن يقوم بتمطيط القلفة بلطفٍ، وقد يُعالِجُ هذا التدبير الشَّبمَ عند الأطفال غير المختونين.
بالنسبة إلى الجُلاع، الضغط والعصر على طرف القضيب بحيث يمكن أن تتحرك القلفة إلى الأمام
إوإذا احتاجت حالة الجُلاع، يقومون بتخدير القضيب وإحداث شقّ في القلفةِ بحيث يُمكنها أن تنزلق للأمام.
إعطاء مُضادَّات حيويَّة لمُعالَجة أيَّة عدوى.
بالنسبة إلى من حدث لديهم شَبَم، من المهمّ الحفاظ على نظافة الجلد تحت القلفة للحيلولة دُون عودة الحالة والوقاية من العدوى.
تُعدُّ المُعالَجة الفوريَّة للجُلاع مُهمَّةً.يُمكن أن يُصبِحَ الجُلاع حالةً طارئةً إذا انقطعت التروية الدَّموية إلى القضيب.