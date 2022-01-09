ينجُم التهابُ البربخ والتِهاب البربخ والخصية عن عَدوى بكتيريَّة عادة،يمكن أن تنجُم العَدوى عن:

جراحة

قثطار بوليّ (أنبوب مطاطيّ ليِّن يضعه الطبيب عبر القضيب ويصل إلى داخل المثانة حتَّى يخرج البول)

حالة عدوى في المسالك البولية

عدوى منتقلة بالجنس في بعض الأحيان

في بعض الأحيان، يمكن أن يُصاب الشخص بالتهاب البربخ أو التهاب البربخ والخصية من دون وُجود عَدوى،ويعتقد الأطباءُ أن هذا قد ينجُم عن رُجوع بعض البول مما يُسبب التهيُّج.