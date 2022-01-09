الخصيتان هُما زوج من الأعضاء تتموضعان في الكيس تحت قضيب الرجل.البربخ epididymis هو أنبوبٌ ملفوف على ذروة كلّ خصية، حيث ينتقل المني من كل خصيةٍ ويجري تخزينه.
ما هُوَ التِهابُ البَربَخ والتِهاب البَربَخ والخصية؟
التهاب البربخ هو التهاب مؤلم في البربخ.
التِهابُ البَربَخِ و الخُصيَة هُوَ التِهاب مُؤلمٌ في البربخ والخصيةِ معًا.
يبدأ التهاب البربخ والتهاب البربخ والخصية من عدوى بكتيرية عادةً،
ويقُوم الأطباءُ بمُعالَجَة هذين الاضطرابين بالمضادَّات الحيويَّة
الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور
ما الذي يُسبب التِهابُ البَربَخ والتِهاب البَربَخ والخصية؟
ينجُم التهابُ البربخ والتِهاب البربخ والخصية عن عَدوى بكتيريَّة عادة،يمكن أن تنجُم العَدوى عن:
جراحة
قثطار بوليّ (أنبوب مطاطيّ ليِّن يضعه الطبيب عبر القضيب ويصل إلى داخل المثانة حتَّى يخرج البول)
عدوى منتقلة بالجنس في بعض الأحيان
في بعض الأحيان، يمكن أن يُصاب الشخص بالتهاب البربخ أو التهاب البربخ والخصية من دون وُجود عَدوى،ويعتقد الأطباءُ أن هذا قد ينجُم عن رُجوع بعض البول مما يُسبب التهيُّج.
ما هِيَ أعرَاضُ التهاب البربخ والتِهاب البربخ والخصية؟
أعرَاضُ التهاب البربخ والتِهاب البربخ والخصية هِيَ:
تورُّم وإيلام عند الجسّ بالقُرب من واحدةٍ من الخصيتين
ألم يُمكن أن يصبح الألمُ مستمرًا وشديدًا
تشنجات البطن وشُعور بالمغص في المعِدَة وتقيُّؤ
أحيَانًا، الحُمى
يحدث الألم الناجم عن التهاب البربخ تدريجيًا.بينما يحدث الألم الناجم عن التهاب البربخ والخصية بسرعة أكبر عادةً.
في حالِ وجود عدوى منتقلة بالجنس، فقد تظهر أعراض أخرى أيضًا، مثل خروج مفرزات (سائل رائق أو أصفر أو أخضر يخرج من القضيب).
يتحسَّن التهابُ البربخ والتِهاب البربخ والخصية بسرعةٍ مع المُعالَجة عادة،ولكن في بعض الأحيان، يُمكن أن يحدث الالتهاب مرة أخرى أو يستمر لأسابيع عديدة (التهاب البربخ المزمن).
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من التهابُ البربخ والتِهاب البربخ والخصية؟
يشتبه الأطباء بالتهاب البربخ أو التهاب البربخ والخصية استنادًا إلى الفحص السريري.كما سيقُومون بالأمور الآتية عادةً:
اختبار للبول للتحرِّي عن عَدوى
في بعض الأحيان، تخطيط الصَّدى للتأكد من عدم وجود خصية ملتوية (التواء الخصية testicular torsion)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التِهابَ البَربَخ والتِهاب البَربَخ والخصية؟
سيطلب الأطباءُ من المريض:
أخذ مُضادَّات حيويَّة
أخذ مُسكِّن للألم
الراحة بقدر ما يحتاج
استخدام أكياس الثلج على المنطقة المؤلمة
ارتداء حزام وقاية (رباط رياضيّ) لدعمِ الخصيتين
إذا تفاقمت العَدوى وحدث خرَّاج (تجمع للقيح)، سيقوم الطبيب بإجراء جراحةٍ لتصريف القيح.