الخصيتان هُما زوجٌ من الأعضاء بشكلٍ بيضاويّ يتموضعان في الكيس تحت قضيب الرجل.تصنع الخصيتان النطافَ،ويجري تخزين النطاف في البربخ epididymis، هو أنبوبٌ ملفوف على ذروة كلّ خصية.يتَّصِلُ البربخ بالحبل المنويّ.يحمل الحبل المنوي النطاف من البربخ إلى الجسم، ويحتوي على الكثير من الأوعية الدموية والأعصاب.
ما هُو التواءُ الخصية؟
يحدث التواء الخصية في الخصية عندما يلتوي الحبل المنوي فوق الخصية، ممَّا يُؤدِّي إلى انقطاع التروية الدموية إلى الخصية.
يمكن أن يحدث التواء الخصية في أي عمر، ولكنه يحدُث في مُعظَم الأحيان يحدث عند الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عامًا أو الصغار.
ومن دُون إمداد الدَّم، يمكن أن يموت نسيج الخصية في غضون ساعات قليلة
ينبغي على المريض استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان يعتقد أنَّ لديه التواء في الخصية،فهُوَ حالة طبية طارئة.
الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور
ما هُو التواءُ الخصية؟
ما الذي يُسبب التواءَ الخصية؟
لا يعلمُ الأطباء دائمًا سبب التواء الخصية،ويكُون لدى بعض الرجال حالة وراثيَّة ينمو فيها الحبل المنوي بشكلٍ غير طبيعي،كما قد تحدث الحالة أيضًا من بعد إصابة في الأربية أو في أثناء النَّوم أو الخرُوج في الطقس البارد.
ما هِيَ أعراض التواء الخصية؟
يُسببُ التواءُ الخصية:
ألمًا شديدًا في خصيةٍ واحدةٍ وأحيانًا في منطقةِ البطن
تورُّمًا مُفاجئًا في الخصية
شُعورًا بالتوعُّك والتقيُّؤ
حُمَّى
الحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّر
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التواء في الخصية؟
يشتبه الأطباء بالتواء الخصية استنادًا إلى الأَعرَاض عند الشخص ونتائج الفَحص السَّريري.ولتأكيدِ التَّشخيص، سيقُومون بإجراءٍ هُوَ
تخطيط الصَّدى للتحرِّي عن انقطاع التروية الدَّموية
كيف يُعالج الأطباءُ التواء الخصية؟
قد يُحاوِلُ الأطباءُ حلَّ أو فكَّ الالتواء في الخصية عن طريق تدويرها باليد،وإذا نجح هذا التدبير، سيقوم الطبيب بجراحة لاحقًا للحيلولة دُون التواء الخصية من جديد.إذا لم يفلح هذا التدبير، سيقوم الطبيب بالجراحة مباشرةً لفكّ الالتواء في الخصية.في أثناء الجراحة، سيقوم الطبيب بخياطة الخصيتين معًا بحيث لا يحدث فيهما التواء من جديد.