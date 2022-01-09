يحدث التواء الخصية في الخصية عندما يلتوي الحبل المنوي فوق الخصية، ممَّا يُؤدِّي إلى انقطاع التروية الدموية إلى الخصية.

يمكن أن يحدث التواء الخصية في أي عمر، ولكنه يحدُث في مُعظَم الأحيان يحدث عند الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عامًا أو الصغار.

ومن دُون إمداد الدَّم، يمكن أن يموت نسيج الخصية في غضون ساعات قليلة

ينبغي على المريض استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان يعتقد أنَّ لديه التواء في الخصية،فهُوَ حالة طبية طارئة.

الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور