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حقائق سريعة
حقائق سريعة

مُتلازمة شَفط العِقيّ

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
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العِقي هُوَ المادَّة التي تكُون في أمعاء الجنين في رحم أمَّه.وعلى الرغم من أن الجنين لا يأكل الطعام، إلا أنه يبلع السائل الأمنيوسي (السائل السلوي) الذي يطفو فيه.ويشكل هذا مادة لزجة خضراء داكنة في أمعائه،

والشفط هُوَ يستنشق الشخص مادَّة ما إلى رئتيه.

ما هِيَ مُتلازمة شَفطُ العِقي؟

إذا تعرَّض الجنين للشدَّة قبل الولادة مباشرة، فيمكن للجنين أن يتبرز العقي في السائل الأمنيوسي.ومُتلازمة شفط العقي meconium aspiration syndrome هِيَ عندما يستنشق الجنين سائلاً سلويًا مليئًا بالعقي،

ولا يُسبب استنشاق السَّائِل السلوي الصافي ضررًا،ولكن إذا احتوى السَّائِل على العقي، يمكن أن يسدَّ العقي ممرات الهواء عند الجنين ويُهيِّج الرئتين.

  • يواجه الأطفال صعوبة في التنفُّس،

  • ويتنفسون بسرعة ويصدرون صوت شخير عند الزفير وقد يكون الجلد لديهم بلونٍ أزرق.

  • قد يحتاج الأطباءُ إلى وضع أنبوب تنفُّس في الرغامى عند الصغير، وقد يُوضَع على المنفسة،

  • ويتمكن معظم الصغار من النجاة، ولكن تزداد فرص إصابتهم بالربو لاحقًا في الحياة.

ما هِيَ أعراض مُتلازمة شَفطُ العِقي؟

تنطوي الأَعرَاض على:

  • سرعة التنفُّس

  • يبدون كما لو أنهم يتنفسون بشق الأنفس

  • يصدرون صوت شخير عند الزفير

  • يكون الجلد بلون أزرق بسبب انخفاض مستويات الأكسجين

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الصغير مُتلازمة شَفطُ العِقي؟

يشتبه الأطباء في مُتلازمة شفط العقي إذا كان هناك عقي في السائل الأمنيوسي عندما يولد االصغير، وكان يُعاني من مشاكل في التنفُّس،كما قد يستخدمون أيضًا:

كيف يعالج الأطباء مُتلازمة شَفطُ العِقي؟

يُعالجُ الأطباءُ الصغير عن طريق:

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.