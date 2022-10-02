العِقي هُوَ المادَّة التي تكُون في أمعاء الجنين في رحم أمَّه.وعلى الرغم من أن الجنين لا يأكل الطعام، إلا أنه يبلع السائل الأمنيوسي (السائل السلوي) الذي يطفو فيه.ويشكل هذا مادة لزجة خضراء داكنة في أمعائه،

والشفط هُوَ يستنشق الشخص مادَّة ما إلى رئتيه.

ما هِيَ مُتلازمة شَفطُ العِقي؟ إذا تعرَّض الجنين للشدَّة قبل الولادة مباشرة، فيمكن للجنين أن يتبرز العقي في السائل الأمنيوسي.ومُتلازمة شفط العقي meconium aspiration syndrome هِيَ عندما يستنشق الجنين سائلاً سلويًا مليئًا بالعقي، ولا يُسبب استنشاق السَّائِل السلوي الصافي ضررًا،ولكن إذا احتوى السَّائِل على العقي، يمكن أن يسدَّ العقي ممرات الهواء عند الجنين ويُهيِّج الرئتين. يواجه الأطفال صعوبة في التنفُّس،

ويتنفسون بسرعة ويصدرون صوت شخير عند الزفير وقد يكون الجلد لديهم بلونٍ أزرق.

قد يحتاج الأطباءُ إلى وضع أنبوب تنفُّس في الرغامى عند الصغير، وقد يُوضَع على المنفسة،

ويتمكن معظم الصغار من النجاة، ولكن تزداد فرص إصابتهم بالربو لاحقًا في الحياة.

ما هِيَ أعراض مُتلازمة شَفطُ العِقي؟ تنطوي الأَعرَاض على: سرعة التنفُّس

يبدون كما لو أنهم يتنفسون بشق الأنفس

يصدرون صوت شخير عند الزفير

يكون الجلد بلون أزرق بسبب انخفاض مستويات الأكسجين

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الصغير مُتلازمة شَفطُ العِقي؟ يشتبه الأطباء في مُتلازمة شفط العقي إذا كان هناك عقي في السائل الأمنيوسي عندما يولد االصغير، وكان يُعاني من مشاكل في التنفُّس،كما قد يستخدمون أيضًا: تصوير الصدربالأشعّة السينية.