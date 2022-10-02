قبل الولادة، تكون رئتا الجنين مُغلقتين،وبعد الولادة مباشرةً، يتنفس الصغير بقوَّة حتى تنفتح الرئتين وتمتلئا بالهواء.تكون الرئتان من الداخل مبطنتين بمادَّةٍ تجعل من السهل أن تنفتحا،وتسمى هذه المادة الفاعل بالسطح،

ولا يكُون لدى الأطفال الخدج ما يكفي من الفاعل بالسطح.وبذلك يكون من الصعب أن تفتح الرئة ويُمكن أن يُعانوا من صعوبة في التنفس.

عادةً ما تحدث مُتلازمة الضائقة التنفُّسية عند:

الصغار الذين وُلدوا قبل أكثر من شهر من تمام الحمل،

وكلَّما وُلِدَ الصغير مبكرًا أكثر، كان أكثر ميلًا لأن يُعاني من مُتلازمة الضائقة التنفُّسية.تنطوي عوامل الخطر الأخرى على: