ما هِيَ مُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادَّة عند حديثي الولادة؟
تعني كلمة respiratory في الإنكليزية التنفس،ومُتلازمة الضائقة التنفُّسية respiratory distress syndrome هي نوع من مشاكل التنفُّس يمكن أن تحدث عند حديثي الولادة.
تحدُث هذه المتلازمة عندما تكون رئتا الصغير متيبِّستين ولا يمكنهما البقاء مفتوحتين للاحتفاظ بالهواء،
وتحدث عندما لا تصنع رئتا الصغير ما يكفي من الفاعل بالسطح surfactant، وهو مادة تُساعد على أن تبقى الرئتان مفتوحتين،
وهي تحدث عند الخُدَّج في معظم الأحيان.
إذا كان الصغير سيُولَد خديجًا، سيُعطي الأطباءُ الأم دواءً يساعد رئتيه على صنع الفاعل بالسطح،
وبعدَ الولادة، يضعون دواءً في قصبته الهوائية ويُعطونه الأكسجين.
ما الذي يُسبب مُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادَّة؟
قبل الولادة، تكون رئتا الجنين مُغلقتين،وبعد الولادة مباشرةً، يتنفس الصغير بقوَّة حتى تنفتح الرئتين وتمتلئا بالهواء.تكون الرئتان من الداخل مبطنتين بمادَّةٍ تجعل من السهل أن تنفتحا،وتسمى هذه المادة الفاعل بالسطح،
ولا يكُون لدى الأطفال الخدج ما يكفي من الفاعل بالسطح.وبذلك يكون من الصعب أن تفتح الرئة ويُمكن أن يُعانوا من صعوبة في التنفس.
عادةً ما تحدث مُتلازمة الضائقة التنفُّسية عند:
الصغار الذين وُلدوا قبل أكثر من شهر من تمام الحمل،
وكلَّما وُلِدَ الصغير مبكرًا أكثر، كان أكثر ميلًا لأن يُعاني من مُتلازمة الضائقة التنفُّسية.تنطوي عوامل الخطر الأخرى على:
الحمل المتعدد، مثل الحمل بتوأمين أو ثلاثة أو أربعة توائم.
ما هي أعراض مُتلازمة الضائقة التنفُّسية؟
تبدأ الأَعرَاض بعد الولادة مباشرةً أو في غضون ساعات قليلة،ويكون لدى الصغار أعراض مثل:
سرعة التنفس
يبدون كما لو أنهم يتنفسون بشقّ الأنفس
يتسع المنخران عند الشهيق
يصدرون صوت شخير عند الزفير
لون أزرق للجلد بسبب انخفاض مستويات الأكسجين
إذا لم يتلق الصغير معالجة، سيتفاقم التنفس لديه،ويمكن أن يُسبب نقص الأكسجين ضررًا في الدماغ أو مشاكل أخرى.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا لدى الصغير متلازمة الضائقة التنفسية؟
يشتبه الأطباء في مُتلازمة الضائقة التنفسية استنادًا إلى الأَعرَاض عندَ الصغير،وللتأكُّد من ذلك، سيقومون بالآتي:
التحقق من مستوى الأكسجين عند الصغير
تصوير الصدر بالأشعة السينية
كيف يعالج الأطباء مُتلازمة الضائقة التنفسية؟
يُعالج الأطباءُ مُتلازمة الضائقة التنفُّسية عند حديثي الولادة عن طريق:
إعطاء الصغير كمية إضافية من الأكسجين من خلال أنابيب في الأنف أو قلنسوة بلاستيكية
استخدام جهاز لمساعدة الصغير على التنفُّس، وذلك إذا كان يواجه مشكلةً شديدةً
إعطاء فاعل بالسطح اصطناعي من خلال أنبوب يوضع في القصبة الهوائية للصغير
إذا كان من المُحتَمل أن تلد الأم خديجًا، سيُعطيها الأطباءُ حقنةً تحتوي على ستيرويد قشري.ويساعد هذا الدواء رئتي الصغيرعلى صنع الفاعل بالسطح وعلى الوقاية من مُتلازمة الضائقة التنفُّسية.
إذا وُلِدَ الصغير خديجًا، قد يُعطيه الأطباء الفاعل بالسطح حتى قبل أن تبدأ الضائقة التنفُّسية.