ما هُوَ انقطاع النَّفَس عند الخُدَّج؟
وانقطاع النَّفَس عند الخُدَّج هو عندما يتوقف الخديج عن التنفس لفترات قصيرة.وتستمرُّ هذه التوقفات في التنفُّس لمدة 20 ثانية أو أكثر وتحدث مرارًا وتكرارًا.
يحدُث انقطاع النَّفس عندَ الخُدَّج عندما يكون جزء الدماغ الذي يضبط التنفس عند الصغير غير مكتمل التخلق عادةً،
ويحدث هذا الاضطراب عند نحو 1 من كل 4 خدَّج.
يحدث انقطاع النَّفَس بشكلٍ أقلّ خلال أسابيع وأشهر مع نمو دماغ الصغير،
ويُمكن إعادة التنفس للصغير عن طريق لمسه برفق،
وأحيانًا يستخدم الأطباءً الكافيين أو جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر أو منفسة من أجل مساعدته على التنفس.
ما الذي يُسبب انقطاع النَّفَس عند الخُدَّج؟
تنطوي أسباب انقطاع النفس عند الخدَّج على:
لم يتخلق جزء الدماغ الذي يضبط التنفس عند الصغير بشكلٍ كاملٍ
انسداد مُؤقَّت في حلق الجنين أو مجرى الهواء بسبب ضعف عضلات اللسان أو الانحناء إلى الأمام عند العنق
تزول هذه المشاكل عندما يكبر الطفل في السن وينمو دماغه وعضلاته.
ما هي أعرَاض انقطاع النَّفس عند الخدَّج؟
تنطوي الأَعرَاض على:
توقفات في التنفس عند الصغير تستمر 20 ثانية أو أكثر
جلد بلون أزرق أو باهت
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الانقطاع النفس عند الخدَّج؟
يستطيع الآباء أو الأطباء رؤية التوقفات في التنفس عند الصغير،كما قد يستخدمون مع الصغير جهاز رصد يُطلق إنذارًا إذا توقف عن التنفُّس.
قد يُجري الأطباءُ اختبارات للتأكد من أن انقطاع النفس لا ينجُم عن مشكلةٍ صحيةٍ أخرى،وقد يُجرون الآتي:
اختبارات دموية
اختبارات بولية
كيف يُعالِجُ الأطباء انقطاع النَّفس عند الخدَّج؟
يُعالجُ الأطباءُ أيَّة مشكلة تسبِّب انقطاع النَّفس،
وفي أثناء توقُّف التنفُّس، سوف يجعل الأطباء الأم تلمس الطفل بلطف للمساعدة على استعادة التنفُّس.
إذا كان انقطاع النفس يحدث بشكل كثير عند الصغير:
قد يحتاجُ إلى أن يكون في وَحدَةُ الرِّعَايَةِ المُرَكَّزَةِ لحديثي الولادة
قد يُعطي الأطباءُ الصغيرَ الكافيين الذي يُحرض على التنفُّس،
وقد يحتاج الصغير إلى جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر أو المنفسة للمساعدة على التنفُّس.
ومثل الأطفال الآخرين، ينبغي أن ينام الصغار الذين لديهم انقطاع النفس عند الخدَّج على ظهورهم وليس على بطونهم،وسوف يتأكد الطبيب من أن الصغير يستطيع الجلوس في مقعد السيارة بشكلٍ آمنٍ.