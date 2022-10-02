كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الانقطاع النفس عند الخدَّج؟

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الانقطاع النفس عند الخدَّج؟

يستطيع الآباء أو الأطباء رؤية التوقفات في التنفس عند الصغير،كما قد يستخدمون مع الصغير جهاز رصد يُطلق إنذارًا إذا توقف عن التنفُّس.

قد يُجري الأطباءُ اختبارات للتأكد من أن انقطاع النفس لا ينجُم عن مشكلةٍ صحيةٍ أخرى،وقد يُجرون الآتي: