يخاف العديد من كبار السنّ من السقُوط ولديهم سبب وجيه لهذا،فحالات السقوط شائعة، حيث يتعرض إليها على الأقل 1 من كل 3 من كبار السنّ ولمرة واحدة كل عام.يمكن أن تؤدي حالات السقوط إلى إصابة خطيرة.
يكُون الشخصُ الذي تعرَّض إلى السقوط لمرَّةٍ أكثر ميلًا إلى حدوث هذا من جديد
حالات السقوط ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخُوخة.
حالات السقوط هِيَ السبب الرئيسي للوفاة بحادثةٍ
تحدث حالات السقوط عندما يكُون الشخصُ في حالة حركة غالبًا، مثلما هِيَ الحال عند النهوض من السرير أو الاندفاع للردّ على الهاتف
يُمكن الوِقاية من بعض حالات السقوط عن طريق الحفاظ على لياقة الجسم وجعل المنزل آمنًا بشكلٍ أكثر
ما الذي يُسببُ حالات السقوط عندَ كبار السنّ؟
ينجُم من حالات السقوط عن مشاكل بدنيَّة أو مخاطر في المنزل.
تنطوي المشاكل البدنيَّة التي تزيد من فرصة السقوط على:
مشاكل التوازن
مشاكل في التجول في المكان
مشاكل في الرؤية بوضوح
مشاكل في الإحساس بالقدمين
أدوية تجعل المريض يشعر بالنعاس أو الدوخة
ضغط الدَّم أو مَشاكل في القلب
تَخليط ذهنيّ
ضَعف العضلات
مَرض
تنطوي المخاطر حول الشخص والتي تزيد من فرصة السقوط على:
الظلام أو الإضاءة الخافتة
الأرضيات الزَّلِقَة
الأسلاك أو الوصلات الكهربائيَّة أو الأشياء التي تعترضُ الطريقَ في داخل المنزل
أشياء مُبعثرة على الدرج أو الأرضية
الأرصفة غير المُستوية والحواف المتكسِّرَة
التواجد في مكان لا يعرفه الشخص جيِّدًا
ما هي الإصابات الأكثر شيوعًا الناجمة عن السقوط؟
يُمكن أن تُؤدِّي حالات السقوط إلى:
كسور في العظام، خُصوصًا في الورك، وذلك لأنَّ كبار السن لديهم ضعف في العظام غالبًا (هشاشة أو ترققق العظام)
كدمات أو رضوض أو التواءات
جروح عميقة
ضرر في الأعضاء
أربطة ممزقة
إذا سقط الشخص وكان بمفرده واضطر إلى البقاء على الأرض لفترةٍ طويلةٍ، قد تحدُث له مشاكل مثل:
التّجفاف (عدم حُصول الجسم على ما يكفي من الماء)
الالتهابُ الرئوي pneumonia، أي عَدوى في الرئتين
ما الذي سيحدُث عند مُراجعة الطبيب؟
سوف يسألُ الأطباءُ ما الذي حدث وما إذا كان لدى الشخص أيَّة أعراض قبل السقوط (مثل الدوخة أو ألم الصدر).وسوف يسألونه عن الأدوية التي يأخذها وما إذا كان يشرب الكحول.
سيقومُ الأطباء بفحصٍ بدنيّ للتحرِّي عن إصاباتٍ ومعرفة السبب في السقوطوسوف يتفحصون الآتي:
ضغط الدم، حيث إذا كان ضغط الدَّم ينخفض عند النهوض، قد يكون السقوط ناجمًا عن الدَّوخة أو الشعور بخفَّة الرأس.
قلب الشخص لمعرفة ما إذا كان لديه مشاكل في ضربات القلب أو نموذج غير طبيعي لضربات القلب أو فشل القلب
قوة العضلات
العينين والرؤية
القدرة على التوازن والتحرك بسهولة وسلاسة
كيف يُعالج الأطباءُ السقوط؟
سيقوم الأطباء بالأمور التالية:
مُعالَجة الإصابات الناجمة عن السقوط
مُعالَجَة أية مشاكل قد تكون السبب في حالة السقوط
مُساعدة الشخص على وضع خطة لتجنب السقوط في المستقبل
إحالة الشخص إلى العلاج الطبيعيّ أو العلاج المهني، إذا اقتضت الحاجة.
يمكن أن تستمر تأثيرات السقوط لفترة طويلة،فعلى سبيل المثال، إذا حدث كسر في الورك، قد لا يكُون الشخص قادرًا على المشي بشكلٍ جيدٍ حتَّى من بعد المُعالَجة وإعادة التأهيل.
كما يمكن أن يؤدي الخوف من السقوط إلى مشاكل مثل قلة النشاط وتيبُّس المَفاصِل أيضًا.
كيف يُمكن الوِقاية من حالات السقُوط؟
ينبغي على الشخص ممارسة التمارين بشكلٍ منتظم، فالتدريب على رفع الأوزان والتوازُن وتمارين التمطيط مُفيدة.
ارتداء أحذية ذات غير قابلة للانزلاق
النهوض ببطء من بعد الجلوس أو الاستلقاء من أجل تجنُّب حدوث دوخة
أن يطلب الشخص من الطبيب تعليمه مناورة إيبلي إذا كان لديه مشاكل مع الدوار (الدوخة)
التحدث مع الطبيب حول الأدوية التي يأخذها لمعرفة ما إذا كان أي منها يزيد من فرصة السقوط
الخضوع إلى فحص الرؤية والحصول على نظارات جديدة إذا احتاج إليها الشخص، ومُعالَجة الزرق أو السادّ
العمل مع اختصاصي العلاج الطبيعيّ، خُصوصًا إذا كان الشخص يستخدِمُ مشَّايةً أو عكازًا، بحيث يعرف كيفية استخدامهما بأمان
جعل المنزل أكثر أمانًا، وذلك من خلال الطرائق الأتية:
استعمال إضاءة جيِّدة
إضافة مفاتيح للضوء يسهل الوصول إليها أو تعمل على جهاز استشعار الحركة
إضافة إضاءة إلى الدرجات الداخلية والخارجية
وضع شرائط غير قابلة للانزلاق ودرابزينات متينة على السلالم
إضافة المزيد من مآخذ التيار الكهربائي أو ربط أسلاك التمديد بشكل آمن فوق المداخل (أو تحت السجادة)، بحيث لا يتعثَّر الشخص بها
الحفاظ على الأرضيات والسلالم خاليةً من الأشياء المُبعثَرة
وضع قضبان الإمساك في الحمام بجوار المرحاض وحوض الاستحمام
تركيب مقعد مُرتفع للمرحاض
تثبيت قطع البسط المتناثرة على الأرضية بشريطٍ لاصقٍ (أو التخلص منها)
وضع حصر غير قابلة للانزلاق في الحمام والمطبخ
وضع الأدوات المنزلية التي يكثر استخدامها في أماكن لن يحتاج الشخص فيها إلى تمطيط أو انحناء الجسم حتَّى يصِل إليها
إذا سقط الشخص ولم يتمكَّن من النهوض،عليه بالاستدارة على بطنه والزحف إلى قطعةٍ من الأثاث واستخدامها ليسحب جسمه نحو الأعلى.الاحتفاظ بهاتف في مكان يُمكن الوصول إليه من الأرضية، أو ارتداء جهاز إنذار طبي.
ضبط الارتفاع المناسب
من الضروري اختيار ارتفاع مناسب للعكاز بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون من إصابة في الساق أو عمل جراحي.حيث إن اختيار عكاز طويل جدًّا أو قصير جدًّا قد يسبب آلامًا في أسفل الظهر، ووضعية وقوف خاطئة، وعدم توازن.ينبغي الإمساك بالعكاز في الجانب المقابل لساق مصابة.