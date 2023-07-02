سيقوم الأطباء بالأمور التالية:

مُعالَجة الإصابات الناجمة عن السقوط

مُعالَجَة أية مشاكل قد تكون السبب في حالة السقوط

مُساعدة الشخص على وضع خطة لتجنب السقوط في المستقبل

إحالة الشخص إلى العلاج الطبيعيّ أو العلاج المهني، إذا اقتضت الحاجة.

يمكن أن تستمر تأثيرات السقوط لفترة طويلة،فعلى سبيل المثال، إذا حدث كسر في الورك، قد لا يكُون الشخص قادرًا على المشي بشكلٍ جيدٍ حتَّى من بعد المُعالَجة وإعادة التأهيل.

كما يمكن أن يؤدي الخوف من السقوط إلى مشاكل مثل قلة النشاط وتيبُّس المَفاصِل أيضًا.