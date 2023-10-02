تنجُم عدوى المسالك البولية عن بكتيريا تدخل المثانة والكلى.عادةً ما تدخل البكتيريا من الجلد إلى الجسم عبر الإحليل (الأنبوب الذي يطرح البول من الجسم).

تكون عدوى المسالك البولية أكثر ميلًا للحدوث إذا كان الطفل يعاني من: عيب ولادي في السبيل البولي.غالبًا ما تمنع العيوب الخلقية البول من التدفق بشكل طبيعي.يمكن تشبيه البول الذي لا يتدفق بشكل طبيعي بالماء الراكد، ويكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.إذا لم يُعالج العيب الخلقي، فيمكن أن تحدث مشاكل خطيرة في الكلى لاحقًا.

يمكن لحديثي الولادة أن يُصابوا بحالة مرضية شديدة إذا انتشرت عدوى المسالك البولية عبر الدم إلى بقية الجسم (وهو ما يُسمَّى الإنتان).