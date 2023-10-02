تتباين أعراض التهاب السحايا بحسب العمر.في جميع الأعمار، يمكن لأعراض التهاب السحايا البكتيري أن تتفاقم بسرعة كبيرة.إذا أصبح الطفل المريض يشعر بالنعاس بشكل غير طبيعي أو بدأ بالتخليط الذهني، فتعد هذه "علامة تحذيرية" للمرض.ينبغي اصطحاب الطفل المريض إلى المستشفى على الفور إذا لم يكن متنبهًا بشكل كامل أو لا يتصرف بشكل طبيعي.

عند الأطفال الأصغر من 12 شهرًا، تنطوي الأَعرَاض المبكرة على:

الهياج أو النزق، حتى عند حمله واحتضانه

قلة الطعام، أو رفضه تمامًا

ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة

تقيؤ

طفح جلدي

نوبات صرعية أو اختلاجات

ظهور بقعة ناعمة متورمة على الرأس عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر

عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، غالبًا ما يبدأ التهاب السحايا بالزكام.ثم تظهر لديهم أعراض مثل:

الحُمى

الصداع

تيبس الرقبة

النوبات الصرعية أو الاختلاجات

ينبغي مراقبة الأطفال الذين يعانون من هذه الأَعرَاض عن كثب، لأنهم قد يميلون فجأة للنعاس أو التخليط الذهني، ويحتاجون إلى رعاية طارئة.