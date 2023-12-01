ما هي عدوى الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة؟

ما هي عدوى الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة؟

الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة (الروتا) Rotavirus هي فيروس شائعٌ يُسبِّبُ الإسهال (براز متكرر، مائي رخو) والتَّقيُّؤ.

لا يكون الفيروس خطيرًا عند الأطفالِ الأكبرِ سنًّا.ولكن، قد يتسبَّبَ الإسهالُ والتقيؤ الشَّديدان في حدوث تجفافٍ خطيرٍ (عدم وجود كميَّة كافية من الماء في الجِّسم) عند الرُّضَّع والأطفال الصِّغار.