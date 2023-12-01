ما هي عدوى الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة؟
الفَيروسَةُ العَجَلِيَّة (الروتا) Rotavirus هي فيروس شائعٌ يُسبِّبُ الإسهال (براز متكرر، مائي رخو) والتَّقيُّؤ.
لا يكون الفيروس خطيرًا عند الأطفالِ الأكبرِ سنًّا.ولكن، قد يتسبَّبَ الإسهالُ والتقيؤ الشَّديدان في حدوث تجفافٍ خطيرٍ (عدم وجود كميَّة كافية من الماء في الجِّسم) عند الرُّضَّع والأطفال الصِّغار.
يتلقَّى معظم الأطفال لقاح الفيروسة العَجَليَّة (طلقة) للوقاية من الفَيروسَة العَجَليَّة كجزءٍ من لقاحات الأطفال المنتظمة.
يُعدُّ غسل اليدين كثيرًا بالماء والصَّابون أفضلَ طريقةٍ لمنع انتشار الفَيروسَة العَجَليَّة وفيروسات المَعِدة الأخرى.
يتحسَّن معظم الأطفال من خلال الرَّاحة وشرب السَّوائل، ولكن يحتاج بعض الأطفال المُصابين بأمراضٍ شديدةٍ إلى الحصول على سوائل إضافيَّة عن طريق الوريد (الحقن الوريدي).
كما يمكن أن يُصاب الأطفالُ الأكبر سنًا والبالغون الفَيروسَة العَجَليَّة، ولكنَّ الأعراضَ تكون خفيفةً عادةً.
ما أسباب الإصابة بعدوى الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة؟
الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة rotavirus هو فيروسٌ ينتشر عندما يلمس الشَّخص شيئًا ملوَّثًا ببرازٍ مُعدِي، مثل الحفاض أو لعبة، ثمَّ يلمس فمه.
ما هي أعراض الإصابة بعدوى الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة؟
حدوث حُمَّى وتقيُّؤ في البداية.
ثمَّ يحدث إسهالٌ مائي يستمرُّ من 5 - 7 أيَّام عادةً.
قد يُصاب الأطفال بالتَّجفاف إذا لم يشربوا كميَّة كافية من السَّوائل.ينبغي الاتِّصال بطبيب الأطفال مباشرةًعند معاناة الطِّفل من الإسهال ومن إحدى العلامات التَّحذيريَّة للتَّجفاف التَّالية:
الضُّعف
طاقة منخفضة
جفاف الفَم
تسرُّع ضربات القلب
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل مُصابًا بعدوى الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة؟
رغم وجود الكثير من الفيروسات التي تُسبِّبُ نفس أعراض الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة، إلَّا أنَّ الأطبَّاء لايحتاجون دائمًا إلى التَّمييز بينها.ولكنَّهم عند القيام بتمييزها فإنَّهم يفحصون براز الطِّفل للتَّحرِّي عن الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة.
كيف يعالج الأطباءُ الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة؟
يقوم الأطباءُ بمُعالجة الطفل في المنزل عادةً من خلال الرَّاحة في السَّرير وشرب السوائل.
إذا كان من المُتعذَّر على الطفل شرب ما يكفي من السَّوائل لتفادي إصابته بالتَّجفاف، فقد يقوم الأطبَّاء بإعطائه سوائل وريديَّة (عن طريق الوريد).
كيف يُمكن الوِقاية من التقاط عدوى الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة؟
ينبغي القيام بتلقيح الأطفال ضدَّ الفَيروسَةِ العَجَلِيَّة كجزءٍ من لقاحات الطفولة المنتظمة.
ينبغي غسل اليدين وأيدي الطفل بشكلٍ متكرِّر باستعمال الماء الدَّافئ والصابون.