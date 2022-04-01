لا يُمكن الوقاية من التصلُّب الحدبيّ،

ولكن إذا كان التصلُّب الحدبيّ يسري بين أفراد العائلة وكان الشخص يُخطِّطُ للإنجاب، يُمكنه الخضوع إلى فُحوصات جينيَّة لمعرفة ما إذا كان يحمل الجين الذي يُمكنه أن يسبب هذا الاضطراب؛ويمكن للاستشارة الجينية أن تساعد على تحديد خطر إصابة الصغير بالتصلب الحدبي.