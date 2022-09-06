سوف تتوقف نوبة الغضب في نهاية المطاف، ولكنها قد تُسبب خيبة شديدًة للأهل ريثما تتوقف.عادةً ما يتعذَّر التفاهم مع الطفل في أثناء نوبة الغضبكما إن التوبيخ لا يساعد على إيقافها.يمكن مساعدة الطفل على من خلال ما يلي:

أولاً، أن يقوم الشخص بتهدئة نفسه

محاولة تشتيت انتباه الطفل، ولكن عدم إعطائه الشيء الذي يحاول الحصول عليه

إذا لم يُفلح تشتيت انتباه الطفل، فيمكن نقل الطفل إلى غرفة أو مكان آخر.

عند الوجود في المنزل، قد يكون كرسي الوقت المُستقطع مكانًا جيدًا لوضع الطفل فيه

يُطلب من الطفل الجلوس في كرسي الوقت المستقطع بمعدل دقيقة واحدة لكل سنة من عمر الطفل (على سبيل المثال، إذا كان عمر الطفل سنة واحدة فيجلس على الكرسي لمدة دقيقة واحدة، وإذا كان عمره خمس سنوات يجلس على الكرسي 5 دقائق)

ينبغي عدم التحدَّث إلى الطفل أو النظر إليه عندما يكون في وقت الاستقطاع

بعد انتهاء الوقت، ينبغي تذكير الطفل لماذا كان من الضروري استخدام تقنية الوقت المُستقطع

ينبغي بدء نشاط جديد مع الطفل والثناء على أي سلوكٍ جيِّدٍ يقوم به، كلٌّ بطريقته

ينبغي عدم الاستسلام لرغبات الطفل في أثناء نوبة الغضب.حيث إن الاستسلام يُعلِّم الطفل أن نوبات الغضب هي أسلوب ناجع لتحصيل ما يريد.