ما هو المشي في أثناء النوم؟

ما هو المشي في أثناء النوم؟

عند المشي في أثناء النوم، يخرج الطفل من السرير ويتجول في الجوار على الرغم من أنه لا يزال نائمًا.عند الاستيقاظ، لا يتذكر معظم الأطفال المشي في أثناء النوم.

غالبًا ما يتجاوز الأطفال مشكلة المشي في أثناء النوم مع التقدم في العمر.وإلى أن يحدث ذلك، يمكن للخطوات التالية أن تساعد الطفلَ على تجنُّب الإصابة: