تنطوي مشاكل النوم عند الأطفال على رؤية الكوابيس، والذُعر الليلي، والمشي في أثناء النوم، وعدم الرغبة في الذهاب إلى السرير، والاستيقاظ في أثناء الليل.
ما هي الكوابيس؟
الكوابيس هي أحلام مخيفة.
يعاني الكثير من الأطفال من رؤية الكوابيس
لا تُعد الكوابيس مشكلة ما لم يبدأ الطفل في رؤية الكثير منها
يمكن للشدَّة النفسية ومشاهدة الأفلام العنيفة أو المخيفة أن تُسبب رؤية الكوابيس
إذا كان الطفل يُعاني من رؤية الكثير من الكوابيس، فينبغي تحري سبب ذلك من خلال مفكرة تُسجل فيها ملاحظات حول توقيت حدوثها وما الذي تدور حوله
ما هو الذُعر الليلي؟
الذعر الليلي night terrors هو نوبات من الصراخ والشعور بالرعب عند الطفل بعد فترة وجيزة من الخلود للنوم.
يكون الذعر الليلي أكثر شُيُوعًا بين عمر 3 إلى 8 سنوات.
من الشائع عند بعض الأطفال الذين يُعانون من الذعر الليلي أن يمشون في أثناء النوم أيضًا
قد يصرخ الطفل، ويبدو خائفًا، ويتنفَّس بسرعة، ويتعرَّق، ولكنه لا يكون في الحقيقة مستيقظًا، فلا يمكن تهدئته ولا يجيب على الأسئلة
خلافًا للكوابيس، لا يتذكَّر الأطفال أنَّهم تعرضوا إلى الذعر الليلي
عادةً ما يزولُ الذعر الليلي من تلقاء نفسه
ينبغي استشارة الطبيب إذا كان الطفل يعيش حالات كثيرة من الذعر الليليّ بحيث تؤثر في مقدار النوم الذي يحصل عليه، أو إذا استمرّ الذعر الليلي لما بعدَ عُمر 12 عامًا
ما هو المشي في أثناء النوم؟
عند المشي في أثناء النوم، يخرج الطفل من السرير ويتجول في الجوار على الرغم من أنه لا يزال نائمًا.عند الاستيقاظ، لا يتذكر معظم الأطفال المشي في أثناء النوم.
غالبًا ما يتجاوز الأطفال مشكلة المشي في أثناء النوم مع التقدم في العمر.وإلى أن يحدث ذلك، يمكن للخطوات التالية أن تساعد الطفلَ على تجنُّب الإصابة:
نقل الأشياء التي يمكن للطفل أن يتجه إليها
خفض السرير أو وضع الفراش على الأرض لمنع السقوط
الإبقاء على الأبواب والنوافذ مغلقة ومقفلة
تركيب جهاز إنذار للسرير يطلق تحذيرًا عندما يغادر الطفل السرير
اصطحاب الطفل برفق إلى السرير
لماذا لا ينام بعض الأطفال بسهولة؟
قد يكون من الصعب أحيانًا إدخال الطفل إلى السرير عند حلول وقت النوم.
قد لا يرغب الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن سنتين في الذهاب إلى السرير لأنَّهم لا يودون مفارقة ذويهم (قلق الانفصال)
قد يقاوم الأطفال الأكبر سنًا الذهاب إلى الفراش كوسيلة للهيمنة وفرض الذات
قد لا يشعر الطفل بالتعب عند حلول وقت النوم إذا كان ينام متأخرًا جدًا في بعض الأيام
مشاهدة مقاطع الفيديو المثيرة قبل النوم قد تجعل الطفل متيقظًا
يمكن اتباع الوسائل التالية لمساعدة الطفل على الذهاب إلى الفراش في الوقت المحدد:
المحافظة على جدول مواعيد منتظمة للنوم
إعطاء الطفل دمية دب أو شيء ما يمنحه الحنان
استخدام ضوء ليلي صغير أو جهاز يصدر صوت ضوضاء بيضاء
الجلوس بهدوء في الردهة في مكان يمكن للطفل رؤيته، ومن أجل التأكد من بقاءئه في السرير
الهدف الرئيسي هو تدريب الطفل على النوم دون وجود أحد الأبوين معه.ينبغي مغادرة الغرفة عندما يكون الطفل هادئاً في السرير، وقبل أن يغرق في النوم.
لماذا يستيقظ الرُّضع والأطفال الصغار في أثناء الليل؟
يستيقظ كل شخص في أثناء الليل.ولكن معظم الناس يتمكنون من العودة إلى النوم من تلقاء أنفسهم.يُعاني الأطفال أحيانًا من صعوبة العودة إلى النوم.
في عمر 3 أشهر، ينام معظم الأطفال لمدة 5 ساعات على الأقل في كل مرة
يُمكن أن تُؤدِّي الأحداث المُجهِدة، مثل المرض، إلى استيقاظ الأطفال بعدد مرات أكثر في أثناء الليل
يمكن لبعض الأشياء أن تجعل الطفل أكثر عرضة للاستيقاظ في أثناء الليل، مثل أخذ قيلولة طويلة في فترة ما بعد الظهر، أو اللعب قبل النوم، أو الإصابة ببعض المشاكل الصحية
لمساعدة الأطفال على البقاء نائمين في الليل أو العودة للنوم من تلقاء أنفسهم، يمكن اتباع الإجراءات التالية:
اتِّباع نفس روتين النوم في كل ليلة
قراءة قصة قصيرة مع الطفل قبل النوم
تقديم لعبة أو بطانية مفضَّلة للطفل لكي ينام بها
جعل الطفل ينام في سريره الخاص - ينبغي عدم تعويد الطفل على النوم في مكانٍ آخر ومن ثم نقله إلى السرير الخاص به في أثناء نومه
ترك الطفل يبكي لبضعة دقائق ثم يهدأ
في حال استيقاظ الطفل في أثناء الليل:
ينبغي عدم اللهو مع الطفل أو إطعامه
عدم تأنيب أو توبيخ الطفل
إعادة الطفل إلى سريره وإخباره بأنَّه وقت النوم