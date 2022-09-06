لا يعلم الأطباء على وجه الدقة لماذا يُعاني بعض الأطفال من فواصل انحباس التنفس.يُصاب بعض الأطفال بها في أثناء نوبة الغضب.ويُصاب أطفال آخرون بها بعد التعرض للخوف، أو الذهول، أو الأذى.

كما يمكن للأطفال الذين يعانون من اضطراب اختلاجي (الصَرع) أن يتوقف التنفس لديهم، ويغمى عليهم، واختلاج.ولكن هذه الحالة ليست فاصل انحباس تنفس.يمكن للمشاكل الدماغية أن تُسبب اضطرابات اختلاجية.ولكن المشاكل الدِّماغية لا تُسبب فواصل انحباس التنفس.