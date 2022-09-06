ما هي فواصل انحباس التنفس؟
تحدث فواصل انحباس التنفس عندما يحبس الأطفال أنفاسهم، ويغمى عليهم لفترة قصيرة جدًّا، ثم يستيقظون ويكونون بخير.
تُعدُّ فواصل انحباس التنفس من الحالات الشائعة، ولكنها تحدث بشكل قليل لدى معظم الأطفال.
لا يحبس الطفل تنفسه عن قصد
غالبًا ما تحدث هذه الفواصل مباشرةً بعد التعرض لشيء مرعب، أو مزعج، أو مؤلم
تحدث فواصل انحباس التنفُّس عادةً بين عمر سنة وخمس سنوات تقريبًا، ولكن قد تحدث عند الأطفال الأكبر من ذلك بقليل
يتحول لون الطفل إلى الشاحب أو الأزرق، ثم يفقد الوعي
قد تحدث اختلاجات لدى بعض الأطفال (رجفان في كامل الجسم)
بعد بضع ثوانٍ، يعاود الطفل التنفس من جديد ويستيقظو
تُعدُّ فواصل انحباس التنفس من الحالات المخيفَةً لمن يشاهدها، ولكنها ليست خطيرة
ما الذي يُسبب فواصل انحباس التنفس؟
لا يعلم الأطباء على وجه الدقة لماذا يُعاني بعض الأطفال من فواصل انحباس التنفس.يُصاب بعض الأطفال بها في أثناء نوبة الغضب.ويُصاب أطفال آخرون بها بعد التعرض للخوف، أو الذهول، أو الأذى.
كما يمكن للأطفال الذين يعانون من اضطراب اختلاجي (الصَرع) أن يتوقف التنفس لديهم، ويغمى عليهم، واختلاج.ولكن هذه الحالة ليست فاصل انحباس تنفس.يمكن للمشاكل الدماغية أن تُسبب اضطرابات اختلاجية.ولكن المشاكل الدِّماغية لا تُسبب فواصل انحباس التنفس.
هل يحبس الطفل تنفسه عن قصد؟
لا، لا تحدث حدوث نوبة انحباس التنفس لدى الطفل بشكل متعمد
يتعمد بعض الأطفال حبس أنفاسهم عندما يكونوا غاضبين.لا يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي، وبالتالي لا تُعد الحالة نوبة انحباس تنفس.
ما هي أعرَاض فواصل انحباس التنفس؟
في أثناء نوبة حبس التنفس، يمكن للطفل أن:
يصرخ
يتوقف عن التنفُّس ويُغمى عليه
يصبح شاحبًا أو أزرق اللون
يرتجف كامل جسمه أحيانًا (اختلاج)
يعاود التنفس مجددًا، ويستيقظ، ويشعر أنه بخير
كيف يُشخِّصُ الأطباء فواصل انحباس التنفس؟
يضع الأطباءُ التَّشخيص بناءً على:
وصف ما حدث مع الطفل
فحص الطفل الذي لم يُظهِر أي شيء غير طبيعي
إذا كانت نتيجة فحص الطفل غير طبيعية أو إذا كان ما حدث مع الطفل لا يبدو كنوبة انحباس تنفس نموذجية، فقد يُجري الطبيب بعض الاختبارات.ويهدف الطبيب من ذلك إلى التأكُّد من عدم إصابة الطفل باضطرابٍ آخر.قد يُجري الطبيب اختبارات دموية، وتخطيطًا لكهربية القلب ECG، وفحصًا للموجات الدماغية EEG.
كيف يُعالج الأطباءُ فواصل انحباس التنفس؟
تستمر فواصل انحباس التنفس لبضع دقائق فقط، لذلك فهي تنتهي قبل أن يصل الطفل إلى عيادة الطبيب.
وللمساعدة على منع تحول نوبة الغضب إلى نوبة انحباس تنفس، ينبغي توجيه انتباه الطفل إلى شيء آخر.وإذا كان ذلك ممكنًا، ينبغي تجنب المواقف التي سببت نوبة انحباس التنفس في الماضي.