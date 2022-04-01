المراهقة هِيَ المرحلة التي ينمو فيه الأطفال ويُصبحون بالغين مستقلين،وتبدأ المراهقة عادةً في عمر 10 سنوات تقريبًا وتستمر حتى أواخر سنوات المراهقة أو بداية العقد الثاني من العُمر؛ولكن يرى مُعظم الناس أن المراهقة هِيَ مُجرَّد سنوات المُراهقة.

يمرُّ المراهقون في العديد من التغيُّرات البدنية والذهنية والانفعالية،ويحاولون معرفة الشخصيات التي سيُصبحون عليها كبالغين،ومع نموِّ المراهقين، يُمضون وقتًا أطول بشكلٍ تدريجيّ في التَّصرُّف كبالغين، ووقتًا أقل في التصرف كأطفال.

ما هِيَ المشاكل السلوكية عندَ المراهقين؟ يحاول العديد من المراهقين القيام بنشاطات محفوفة بالمخاطر، مثل القيادة بسرعة كبيرة أو شرب الكحول.يختلف الحكم السيئ العَرَضي عن سوء السلوك الخطير الذي يحتاج إلى مساعدة من قِبَل محترفين، وتُصبح النشاطات المحفوفة بالمخاطر مشاكلَ سلوكية عندما يقوم بها المراهقون بشكل كثير؛أو إذا فعلوا شيئًا خطيرًا جدًا، مثل التسبب في أذى كبير لشخص ما أو استخدام سلاح في قتال. تنطوي بعض المشاكلُ السُّلُوكية الشائعة عندَ المراهقين على: مُعاقرة الخمرة أو استخدام العقاقير

ممارسات جنسية محفوفة بالمخاطر، مثل عدم استخدام وسائل منع الحمل أو الوقاية ضد العدوى المنتقلة بالجنس (وتُسمى أيضًا الأمراض المنتقلة بالجنس).

عدم أداء الواجبات المدرسية والحُصول على علامات أقلّ في المدرسة

المُشاجرة أو التنمر

إيذاء الذات

السرقة

التغيُّب عن المدرسة

الهروب من المنزل

الانضمام إلى عصابة

لماذا يكون لدى المراهقين مشاكل سلوكية؟ المراهقة هِيَ وقت لتكوين الاستقلالية،قد يرغب المراهقون في إظهار استقلاليتهم من خلال التساؤل حول القواعد،وفي بعض الأحيان، يقومون بخرق هذه القواعد؛ونظرًا إلى أنَّ دماغ المراهق لا يكون ناضجًا بشكلٍ كامل، قد يرتكب أخطاء ويواجه صعوبة في إيقاف سلوكه السيء. يرغب المراهقون في الشعور بأنَّهم هم من يُسيطرون على حياتهم، وقد يقومون أحيانًا بالتشكيك في القواعد أو يخرقونها.

يتعلم المراهقون كيف يكونون أكثر استقلالية، ولكنهم يبقون في حاجةٍ إلى توجيهٍ من قبل الآباء،

ويكون المراهقون الذين يشعرون بالحب والدعم من قبل الآباء أقل ميلاً للتصرف في طرائق محفوفة بالمخاطر،

ويستطيع الأطباءُ مساعدة المراهق على معرفة ما هو السُّلُوك الطبيعي وما هي المشكلة السلوكية، ويُمكنهم معرفة متى تكون مشكلة ناجمة عن عجز التعلم أو مشكلة في الصحة النفسية

يحتاج المراهقون الذين يعانون من مشاكل سلوكية إلى مساعدة من قبل محترفين، مثل مُعالجة سوء استعمال المواد أو المشورة