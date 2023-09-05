هل يجب على الطفل حضور جنازة أحد أفراد أسرته؟

هل يجب على الطفل حضور جنازة أحد أفراد أسرته؟

يعد ذلك قرارًا شخصيًا.إذا كان الطفل سيحضر جنازة، فينبغي أن يكون معه شخص قادر على تلبية احتياجاته والسماح له بالمغادرة إذا رغب بذلك.

إبلاغ الأطفال أن من حقه طرح الأسئلة حول الموت والوفاة.

منح الطفل الفرصة لتقديم المساعدة.يمكن لهذه المساعدة أن تكون: