كيف تؤثر وفاة طفل في العائلة؟
يُعد فقدان الطفل حدثًا مؤلمًا جدًا وصعبًا على العائلة.
قد يُواجه الآباءُ الحزينون صعوبة في تلبية احتياجات الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة
في بعض الأحيان، يُقرر الوالدان إنجاب طفل آخر بسرعة "للتعويض" عن الطفل الذي توفي - في هذه الحالة، قد يُفرط الوالدان في حماية الطفل الجديد أو يواجهان صعوبة في
يمكن للمشورة أن تكون مفيد
قد تتوفر مجموعات دعم في المجتمع للآباء الذين فقدوا طفلًا
كيف ينبغي شرح وفاة أحد أفراد العائلة أو أحد الأحباء للأطفال؟
ينبغي إعطاء الأطفال تفسيرات بسيطة بمستوى يستطيعون فهمه
قد يكون الأطفال الأكبر سنًا قادرين على فهم المزيد حول الموضوع - ينبغي أن يعلموا بأنه من الطبيعي أن تتملكهم الرغبة بالاستطلاع ويرغبوا بطرح الأسئلة
ينبغي عدم تشبيه الموت إلى النوم وعدم الاستيقاظ منه، لأن ذلك قد يدفع الأطفال للخوف من النوم
إذا أصبح الطفل حزينًا جدًا أو منعزلاً، أو توقف عن المشاركة في النشاطات، أو قام بتصرفات غير مناسبة، فينبغي طلب استشارة اختصاصي لمساعدة الطفل.
هل ينبغي السماح للطفل بزيارة الأشخاص أو المحتضرين في المستشفى؟
يُمكن سؤال طبيب الطفل فيما إذا كان ينبغي السماح له بزيارة شخصٍ مصابٍ بمرضٍ شديد أو مُحتَضَر، سواء أكان طفلًا أم بالغًا.
ينبغي تحضير الطفل للزيارة:
الشرح للطفل بأن الشخص قد يبدو مختلفًا ولكنه الشخص نفسه
تحضير الطفل لمشاهدة التغيرات الجسدية التي طرأت على الشخص، مثل زيادة أو خسارة الوزن أو تساقط الشعر
تحضير الطفل لمشاهدة المعدات الطبية التي قد يراها قيد الاستخدام
هل يجب على الطفل حضور جنازة أحد أفراد أسرته؟
يعد ذلك قرارًا شخصيًا.إذا كان الطفل سيحضر جنازة، فينبغي أن يكون معه شخص قادر على تلبية احتياجاته والسماح له بالمغادرة إذا رغب بذلك.
إبلاغ الأطفال أن من حقه طرح الأسئلة حول الموت والوفاة.
منح الطفل الفرصة لتقديم المساعدة.يمكن لهذه المساعدة أن تكون:
الكتابة أو الرسم على بطاقة
إحضار بعض الزهور
تغليف هدية
جمع الطعام، أو المال، أو الألعاب