تعتمد الأعراض بشكل كبير على مدى ضخامة الثقب وموضعه بدقة.

لا يُسبب عيب الحاجز الأذيني أعراضًا عادةً، على الرغم من أنه قد يُسبب أحيانًا بطء نمو الطفل.إذا كان الطفل مصابًا بعيب حاجز أذيني غير معالج، فقد يعاني من مشاكل صحية في مرحلة البلوغ مثل:

الشُعور بالتَّعب وضيق التنفس بسهولة

السكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدَّم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي)

قد لا يُسبب عيب الحاجز البطيني الصغير أية أعراضولكن يمكن لعيب الحاجز البطيني الأكبر حجمًا أن يُسبب مشاكل عندما يبلغ الطفل عمر 4 إلى 6 أسابيع.تنطوي الأَعرَاض على:

معدل تنفس أسرع

صعوبة التغذية

التعرُّق في أثناء تناول الطعام

بطء في زيادة الوزن

تكون هذه علامات على الفشل القلبي

في حال عدم علاج عيب الحاجز البطيني، فقد يُسبب: