يحتوي القلب على 4 حجرات، اثنتان على اليمين واثنتان على اليسار.تسترخي الحُجرات لكي تمتلئ بالدم، ثم تنقبض لضخ الدَّم إلى الخارج.
تسمح الحجرتان العلويتان (الأذين الأيمن والأذين الأيسر) بدخول الدم إلى القلب
تضخ الحجرتان السفليتان (البطينان الأيمن والأيسر) الدَّم إلى الخارج
تضخ الحجرتان اليمناوتان الدم العائد من الجسم إلى الرئتين
تضخ الحجرتان اليسراوتان الدَّم العائد من الرئتين إلى الجسم
يذهب الدم إلى الرئتين لالتقاط الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.
ما هي عيوب الحَاجِزِ الأُذَينِيّ والحاجز البُطَينِيّ؟
الحاجز الأنفي هو جدار بين حجرتين.
عيوب الحاجز الأذيني والحاجز البطيني هي ثقوب في الجدران التي تفصل بين جانبي القلب الأيسر والأيمن.
تكون هذه الثقوب موجودة منذ الولادة عند الأطفال المصابين بها
تؤدي هذه الفتحات إلى تدفق بعض الدم بطريقة خاطئة عبر القلب
وكلما ازداد حجم الثقب، ازداد جريان الدَّم بطريقة خاطئة
عيوب الحاجز الأذيني (ASD) هي ثقوب بين الحجرتين العلويتين للقلب (الأذينين).
عيوبُ الحاجز البطيني هي ثقوب بين حجرتي القلب السفليتين (البطينين).
تُعد عيوب الحاجز الأذيني والحاجز البطيني من أكثر العيوب القلبية الولادية شيوعًا.
لا تُسبِب هذه العيوب أيَّة أعراض في بعض الأحيان، رغم أن وجود ثقب كبير قد يكون مشكلةً خطيرةً
يشخص الأطباء عيوب الحاجز الأذيني والحاجز البطيني باستخدام تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية)
في بعض الأحيان، تنغلق هذه الحالة من تلقاء نفسها أحيانًا - إذا حدث ذلك ، فغالبًا ما يكون ذلك عندما يبلغ الطفل من العمر 3 سنوات
لإصلاح هذه العيوب، قد يلجأ الأطباءُ إلى الجراحة
في بعض الأحيان، يعاني الأطفال المصابين بعيوب الحاجز الأذيني أو عيوب الحاجز البطيني من عيوب قلبية أخرى أيضًا.
العيب الحاجزي: ثقب في جدار القلب
العيب الحاجزي هو ثقب في الجدار (الحاجز) الذي يفصل القلب إلى الجانبين الأيسر والأيمن.تتوضع عيوب الحاجز الأذيني بين حجرتي القلب العلويتين (الأُذَينين).تتوضع عيوب الحاجز البطيني بين حجرتي القلب السفليتين (البطينين).في كلا النوعين، يخرج بعض الدم المؤكسج المخصص للجسم عن مساره المفترض.حيثُ يُعادُ إلى الرئتين بدلًا من ضخه إلى بقية الجسم.
ما الذي يُسبِّبُ عيوب الحاجز الأذيني وعيوب الحاجز البطيني؟
عادةً ما تكون إصابات الأطفال بعيوب الحاجز الأذيني وعيوب الحاجز البطيني ولادية (يُولدون وهم مصابين بها).لا يعلم الأطباء على وجه الدقة ما الذي يُسبب ذلك.
ما هي أعرَاض عيوب الحاجز الأذيني وعيوب الحاجز البطيني؟
تعتمد الأعراض بشكل كبير على مدى ضخامة الثقب وموضعه بدقة.
لا يُسبب عيب الحاجز الأذيني أعراضًا عادةً، على الرغم من أنه قد يُسبب أحيانًا بطء نمو الطفل.إذا كان الطفل مصابًا بعيب حاجز أذيني غير معالج، فقد يعاني من مشاكل صحية في مرحلة البلوغ مثل:
الشُعور بالتَّعب وضيق التنفس بسهولة
ارتفاع ضغط الدَّم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي)
قد لا يُسبب عيب الحاجز البطيني الصغير أية أعراضولكن يمكن لعيب الحاجز البطيني الأكبر حجمًا أن يُسبب مشاكل عندما يبلغ الطفل عمر 4 إلى 6 أسابيع.تنطوي الأَعرَاض على:
معدل تنفس أسرع
صعوبة التغذية
التعرُّق في أثناء تناول الطعام
بطء في زيادة الوزن
تكون هذه علامات على الفشل القلبي
في حال عدم علاج عيب الحاجز البطيني، فقد يُسبب:
ارتفاع ضغط الدَّم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي)
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الطفلُ يُعاني من عيوب الحاجز الأذيني أو الحاجز البطيني؟
يشتبه الأطباء في عيوب الحاجز الأذيني أو عيوب الحاجز البطيني إذا كانوا يسمعون أنواعًا معينة من النفخات القلبية (أصوات غير طبيعية تصدر عن جريان الدَّم غير الطبيعي عبر القلب).يُؤكِّد الأطباء التشخيص عن طريق:
تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية)
كما سيقومون أيضًا باختبارات أخرى، مثل:
تخطيط كهربية القلب ECG/EKG (اختبار غير مؤلم يقيس التيارات الكهربائية في القلب ويسجلها على قطعة من الورق)
في بعض الأحيان، تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية
كيف يُعالج الأطباءُ عيوب الحاجز الأذيني وعيوب الحاجز البطيني؟
كثيرًا ما تنغلق عيوب الحاجز الأذيني وعيوب الحاجز البطيني الصغيرة من تلقاء نفسها قبل بلوغ الطفل عمر 3 سنوات.تعتمد المعالجة على حجم الثقب وأعراض الطفل.
إذا لم ينغلق عيب الحاجزالبطيني من تلقاء نفسه في الوقت الذي يكون فيه الطفل بعمر 2 أو 3 سنوات، فقد يقوم الأطباء بما يلي:
إدخال قثطار (أنبوب رفيع ومرن) من خلال الوريد للوصول إلى قلب الطفل وسد الثقب بجهاز صغير
في بعض الأحيان، يجري الأطباء جراحة لترقيع الثقبة في القلب
لا تحتاج عيوب الحاجز البطيني الصغيرة إلى العلاج عادةً.وإذا احتاجت الحالة إلى مُعالجةٍ، سيقوم الأطباءُ بالآتي:
إجراء جِراحة لإغلاق العيب
قبل الجراحة، عادةً ما يُعطي الأطباء أدوية قلبية للمساعدة على تخفيف الأعراض.يمكن لهذه الأدوية أن تمنح المزيد من الوقت للثقبة لتنغلق من تلقاء ذاتها.