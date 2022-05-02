يوجد في القلب 4 حجيرات.والأذينان هُما الحجيرتان العلويتان في القلب، أي الأذن الأيمن والأذين الأيسر،والبطينان هما الحجيرتان السفليتان في القلب، أي البطين الأيمن والبطين الأيسر.تعمل الحجيرات القلبية مع بعضها لضخ الدم في أنحاء الجسم.

تضخ الحجرتان اليمناوتان الدم العائد من الجسم إلى الرئتين

تضخ الحجرتان اليسراوتان الدَّم العائد من الرئتين إلى الجسم

يذهب الدم إلى الرئتين لالتقاط الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

َالأبهَر هُوَ الشِّريان الرئيسيّ الذي يحمل الدم المزود بالأكسجين من الحجيرة اليسرى للقلب إلى بقيَّة أنحاء الجسم.

ما هي رباعيَّة فالو؟ الرباعية tetralogy هي مجموعة من 4 أشياء ذات صلة.في رباعية فالو tetralogy of Fallot، تحدث أربعة مشاكل قلبيَّة نوعية معًا.سُميت رباعية فالو نسبة إلى أحد الأطباء الذين قاموا بتحديد المشاكل القلبية الأربعة معًا. يُولد الأطفال المُصابون برباعية فالو بجميع العيوب الأربعة التالية: يكون المسار الذي يأخذه الدم من الجانب الأيمن من القلب إلى الرئتين ضيقًا بشكل غير طبيعي

يوجد ثقبة في الجدار بين الحجرتين السفليتين من القلب (عيب الحاجز البطيني)

يبدو الشريان الأبهر في غير موضعه

يكون جانب إحدى الحجيرات القلبية أثخن من الطبيعي يتلقى الأبهر المنزاح الدَّمَ من البطين الأيمن والأيسر معًا، بدلًا من البطين الأيسر فقط، ممَّا يسمح للدم الذي لا يحمل الأكسجين بالتدفق إلى أنحاء الجسم.يحتاج الجسم إلى الأكسجين الذي يحمله الدَّم، لذلك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين في حال انزياح الشريان الأبهر. رُباعِيَّةُ فالو: العيوب الأربعة

ما الذي يُسبب رباعيَّة فالو؟ يولد الأطفال برباعية فالو (مرض ولادي).لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب رباعية فالو على وجه التحديد.

ما هي أعراضُ رباعية فالو؟ العرض الرئيسيّ لرباعية فالو هو: ازرقاق الجلد بسبب عدم وجود كمية كافية من الأكسجين في الدم عند الطفل يعاني بعض الأطفال من نوبات تهدد الحياة حيث ينخفض مستوى الأكسجين لديهم بشكل مفاجئ.تُسمَّى هذه النوبات بهجمات تيت (tet spells) أو نوبات فرط الازرقاق. قد تتحفز هذه النوبات بالبكاء، أو التغوط، أو اللعب، أو الأشياء التي تجعل القلب ينبض بسرعة أكبر.تكون أكثر شُيُوعًا في عمرٍ يتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، ولكنها قد تحدث عند الأطفال الدارجين. تنطوي أعراض هذه النوبات على: ضيق النفس الشديد

الرخاوة (limpness)

فقد الوعي في بعض الأحيان، يموت الطفل في أثناء إحدى النوبات.

كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان الطفل يُعاني من رباعية فالو؟ يشتبه الأطباء برباعيَّة فالو إذا سمعوا نوعًا معينًا من النفخات القلبية (صوت غير مألوف يصدر عن جريان الدَّم غير الطبيعي). يؤكد الأطباء التَّشخيص عن طريق:يُؤكِّد الأطباء التشخيص عن طريق: تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية)

التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا

تخطيط كهربية القلب ECG/EKG (اختبار غير مؤلم يقيس التيارات الكهربائية في القلب ويسجلها على قطعة من الورق)

إجراء الأشعَّة السِّينية للصدر