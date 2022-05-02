تضيق الأبهر coarctation of the aorta هو عيب خلقي يكون فيه جزء من الأبهر عند الطفل أضيق مما ينبغي أن يكون

يؤدي تضيق الأبهر إلى إعاقة الجريان الدموي إلى الجزء الأسفل من الجسم، بما في ذلك الكليتين، والأمعاء، والكبد، والساقين

يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم إلى ما بعد الجزء المتضيق من الشريان الأبهر

يزيد الجهد الإضافي الذي يبذله القلب من ضغط الدَّم في الشريان الأبهر وفروعه