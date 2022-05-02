ينقل الشريان الأبهر الدم من القلب إلى بقية أنحاء الجسم.تنقل الشرايينُ الرئوية الدَّم من القلب إلى الرئتين.
قبل الولادة ولمدة بضعة أيام بعد الولادة، يتصل الشريان الرئوي والشريان الأبهر بواسطة وعاء دموي قصير يسمى القناة الشريانية ductus arteriosus.
ونظرًا إلى أنَّ الجنين لا يتنفَّس، فإن كمية ضئيلة جدًا من الدم ينبغي أن تصل إلى الرئتين
توجد لدى الجنين قناة شريانية تتيح للدم أن يتجاوز الرئتين
بعد الولادة، ينبغي أن تنغلق القناة بسرعة حتى يمكن للدم من التدفق بشكل طبيعي، من خلال الرئتين أولاً ثم إلى أنحاء الجسم.
ما هي القناة الشريانية السالكة (PDA)؟
يفيد مصطلح سالك patent معنى "مفتوح". في القناة الشريانية السالكة patent ductus arteriosus، لا تنغلق القناة الشريانية وتبقى مفتوحة.
يكون الأطفال المولودون باكرًا أكثر عرضة للإصابة بالقناة الشريانية السالكة
في كثيرٍ من الأحيان لا توجد أيَّة أعراض، ولكن عند استماع الطبيب لأصوات القلب باستخدام السماعة الطبية فقد يلاحظ صوت نفخة قلبية (صوت غير مألوف بين ضربات القلب)
يُعالجُ الأطباءُ القناة الشريانية السالكة باستخدام وأحيانًا عن طريق الجراحة.
يواجه الأطفال المصابين بالقناة الشريانية السالكة خطرًا أعلى للإصابة بعدوى القلب بالمقارنة مع المعدلات الطبيعية لذلك
القناة الشريانية السالكة: الفشل في الانغلاق
القناة الشريانية هي وعاء دموي يربط الشريان الرئوي والشريان الأبهرفي الجنين، تُمكِّن هذه القناة الدَّم من تجاوز الرئتين.لا يتنفس الجنين الهواء، وبذلك لا يحتاج الدم إلى المرور عبر الرئتين للحصول على الأكسجين.بعد الولادة، يحتاج الدَّم إلى التأكسج في الرئتين، وتُغلق القناة الشريانية بشكل طبيعي وبسرعة، خلال بضعة أيام عادةً، وقد تصل إلى أسبوعين.
في القناة الشريانية السالكة، لا يُغلق هذا الارتباط، مما يسمح لبعض الدم المؤكسج، المخصص للجسم، بالعودة إلى الرئتين.ونتيجةً لذلك، قد تكون الأوعية الدموية في الرئتين محملة بشكلٍ زائد، وقد لا يحصل الجسم على كمية كافية من الدم المؤكسج.
ما الذي يسبِّب القناة الشريانية السالكة؟
لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا لا تنغلق القناة الشريانية كما ينبغي عند بعض الأطفال، ولكنَّ القناة الشريانية السالكة تكون أكثر شيوعًا لدى الأطفال المولودين باكرًا.
ما هي أعراضُ القناة الشريانية السالكة؟
إذا كانت القناة الشريانية السالكة صغيرة، فقد لا يعاني الطفل من أية أعراض.إذا كانت القناة الشريانية السالكة أكبر، قد يكون لدى الطفل:
سرعة تنفُّس
صعوبة في التنفس
انخفاض في ضغط الدم
صعوبة في التغذية
بطء أو ضعف النمو
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل قناة شريانية سالكة؟
يشتبه الأطباء بالقناة الشريانية السالكة عند سماع أنواع معينة من النفخات القلبية.يُؤكِّد الأطباء التشخيص عن طريق:
تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية)
كما سوف يُجري الأطباء:
تخطيط كهربية القلب ECG/EKG (اختبار غير مؤلم يقيس التيارات الكهربائية في القلب ويسجلها على قطعة من الورق)
إجراء الأشعَّة السِّينية للصدر
كيف يُعالج الأطباءُ القناة الشريانية السالكة؟
تعتمد المعالجة على:
حجم القناة الشريانية السالكة
مدى خداجة الطفل
ما هي الأعراض التي يعاني منها الطفل
في بعض الأحيان، تنغلق القناة الشريانية السالكة من تلقاء نفسها.يحدث ذلك عادةً قبل بلوغ الطفل عمر سنة واحدة.إذا رأى الأطباء حاجة إلى علاج القناة الشريانية السالكة لدى الطفل، فقد يقومون بما يلي:
إعطاء الطفل أدوية مُعيَّنة يمكن أن تساعد على انغلاق القناة
إدخال أنبوب طويل ورفيع (قثطار) في قلب الطفل واستخدام جهاز لإغلاق القناة
إذا كانت القناة الشريانية السالكة كبيرة بشكل غير اعتيادي، فقد يكون من الضروري إجراء جراحة لإغلاقها