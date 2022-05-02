ينقل الشريان الأبهر الدم من القلب إلى بقية أنحاء الجسم.تنقل الشرايينُ الرئوية الدَّم من القلب إلى الرئتين.

قبل الولادة ولمدة بضعة أيام بعد الولادة، يتصل الشريان الرئوي والشريان الأبهر بواسطة وعاء دموي قصير يسمى القناة الشريانية ductus arteriosus.

ونظرًا إلى أنَّ الجنين لا يتنفَّس، فإن كمية ضئيلة جدًا من الدم ينبغي أن تصل إلى الرئتين

توجد لدى الجنين قناة شريانية تتيح للدم أن يتجاوز الرئتين

بعد الولادة، ينبغي أن تنغلق القناة بسرعة حتى يمكن للدم من التدفق بشكل طبيعي، من خلال الرئتين أولاً ثم إلى أنحاء الجسم.

ما هي القناة الشريانية السالكة (PDA)؟ يفيد مصطلح سالك patent معنى "مفتوح". في القناة الشريانية السالكة patent ductus arteriosus، لا تنغلق القناة الشريانية وتبقى مفتوحة. يكون الأطفال المولودون باكرًا أكثر عرضة للإصابة بالقناة الشريانية السالكة

في كثيرٍ من الأحيان لا توجد أيَّة أعراض، ولكن عند استماع الطبيب لأصوات القلب باستخدام السماعة الطبية فقد يلاحظ صوت نفخة قلبية (صوت غير مألوف بين ضربات القلب)

يُعالجُ الأطباءُ القناة الشريانية السالكة باستخدام وأحيانًا عن طريق الجراحة.

يواجه الأطفال المصابين بالقناة الشريانية السالكة خطرًا أعلى للإصابة بعدوى القلب بالمقارنة مع المعدلات الطبيعية لذلك القناة الشريانية السالكة: الفشل في الانغلاق

ما الذي يسبِّب القناة الشريانية السالكة؟ لا يعلم الأطباء بشكلٍ دقيق لماذا لا تنغلق القناة الشريانية كما ينبغي عند بعض الأطفال، ولكنَّ القناة الشريانية السالكة تكون أكثر شيوعًا لدى الأطفال المولودين باكرًا.

ما هي أعراضُ القناة الشريانية السالكة؟ إذا كانت القناة الشريانية السالكة صغيرة، فقد لا يعاني الطفل من أية أعراض.إذا كانت القناة الشريانية السالكة أكبر، قد يكون لدى الطفل: سرعة تنفُّس

صعوبة في التنفس

انخفاض في ضغط الدم

صعوبة في التغذية

بطء أو ضعف النمو

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الطفل قناة شريانية سالكة؟ يشتبه الأطباء بالقناة الشريانية السالكة عند سماع أنواع معينة من النفخات القلبية.يُؤكِّد الأطباء التشخيص عن طريق: تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية) كما سوف يُجري الأطباء: تخطيط كهربية القلب ECG/EKG (اختبار غير مؤلم يقيس التيارات الكهربائية في القلب ويسجلها على قطعة من الورق)

إجراء الأشعَّة السِّينية للصدر