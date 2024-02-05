ما هو رتق المريء والناسور الرغامي المريئي؟
المريء هُوَ الأنبوب الذي ينقل الطعام والسوائل من الفمِ إلى المعدة،ورتق المريء هُوَ عيب خلقيّ يُولد فيه الصغير ولديه مريء متضيق أو مسدود، بحيث لا يستطيع الطعام الوصول إلى المعدة.
الناسور الرُغامِي المَريئِيّ هُوَ فتحة بين المريء والقصبة الهوائية (الرغامى)، وهكذا عندما يبلع الصغير، يدخل الطعام إلى الرغامى والرئتين.
يُعاني الصغار من المشكلتين معًا عادةً،
ولا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبِّب رتق المريء والناسور الرُغامِي المَريئِيّ، ولكن غالبًا ما تحدث هذه المشاكل مع عيوب خلقية أخرى.
يسعل الصغير أو يختنق الطفل عندما يحاول تناول الطعام،
ويستخدِمُ الأطباءُ الجراحةَ لإصلاح العيوب.
الرتق والناسور: العيوب في المريء
بالنسبة إلى رتق المريء، يتضيَّق المريء أو يُصبح مسدودًا،ولا يكون متصلاً بالمعدة مثلما يكون في الحالة الطبيعية.الناسور الرُغامِي المَريئِيّ هو وصلةٌ غير طبيعية بين المريء والرُغامى (التي تؤدي إلى الرئتين).
ما هِيَ أعراض رتق المريء والناسور الرغامي المريئي؟
بالنسبة إلى رتق المريء، تنطوي الأعراض على:
السعال والاختناق وتقاطُر اللعاب drooling عندما يتغذى الصغير.
الناسور الرُغامِي المَريئِيّ خطيرٌ، وذلك لأن الطعام واللعاب المبتلعَين ينتقلان عبر الفتحة إلى الرغامى والرئتين عند الصغير ويُسببان:
سعالًا واختناقًا وصعوبةً في التنفس
في بعض الأحيان، نوعًا من الالتهاب الرئوي (الالتهاب الرئوي الشفطي aspiration pneumonia)
مسحة زرقاء لجلد الصغير بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الطفل رتق المريء والناسور الرغامي المريئي؟
قد يشتبه الأطباء في هاتين المشكلتين من التصوير الروتيني بالموجات فوق الصوتية في أثناء الحمل،وبعد الولادة سيُجرون اختبارات مثل:
تمرير أنبوب إلى داخل مريء الصغير لمعرفة ما إذا كان مسدودًا من جهة المعدة
تصوير العنق والصدر بالأشعة السينية
كيف يُعالجُ الأطباءُ رتق المريء والناسور الرغامي المريئي؟
يستخدِمُ الأطباءُ الجراحة لمُعالَجة هاتين المُشكلتين،وبالنسبة إلى رتق المريء، سيُحدِثون وصلةً بين مريء الصغير معدته،وبالنسبة إلى الناسور الرُغامِي المَريئِيّ، سيُغلقون الوصلة بين المريء والرغامى.