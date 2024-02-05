المريء هُوَ الأنبوب الذي ينقل الطعام والسوائل من الفمِ إلى المعدة،ورتق المريء هُوَ عيب خلقيّ يُولد فيه الصغير ولديه مريء متضيق أو مسدود، بحيث لا يستطيع الطعام الوصول إلى المعدة.

الناسور الرُغامِي المَريئِيّ هُوَ فتحة بين المريء والقصبة الهوائية (الرغامى)، وهكذا عندما يبلع الصغير، يدخل الطعام إلى الرغامى والرئتين.

يُعاني الصغار من المشكلتين معًا عادةً،

ولا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبِّب رتق المريء والناسور الرُغامِي المَريئِيّ، ولكن غالبًا ما تحدث هذه المشاكل مع عيوب خلقية أخرى.

يسعل الصغير أو يختنق الطفل عندما يحاول تناول الطعام،

ويستخدِمُ الأطباءُ الجراحةَ لإصلاح العيوب.